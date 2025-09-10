Zatím jste měli dvě možnosti. Buď robotický vysavač ručně přenášíte mezi patry, což někdy může být komplikováno omezenými možnostmi práce s mapami, nebo máte v každém patře jeden. Při současných cenách základních modelů to jde, ale pokud chcete high-endový model s pokročilými navigačními funkcemi, vysokým výkonem, mopováním a třeba i parfemací interiéru, může se úklid dvou a více pater hodně prodražit.
Na veletrhu IFA jsme viděli několik robotů, které k tomuto „problému“ (no dobrá, říkejme tomu tak) přistupují různým způsobem. Ve všech případech hraje hlavní roli robotický schodolez, do kterého vysavač zajede a nechá se jím po schodišti dopravit.
Kupříkladu MOVA Zeus 60 má k dispozici schodolez s výsuvnými nožičkami, který po schodech opravdu chodí. Je to sice veeeelice pomalé, ale rovné schodiště překoná. Společnost Dreame předváděla schodolez „Bionic QuadTrack“, který schodiště překonává po čtyřech výklopných pásech. Ten se pohybuje o poznání rychleji a měl by zvládnout schodiště rovné i do tvaru L za předpokladu, že je jeho součástí dostatečně velká podesta.
Aktuálně nejzdařilejší nám přišla varianta Marswalker, který na výstavišti předváděla společnost Anker Innovations pod značkou Eufy. Jezdí pomocí dvojice gumových pásů s klínky a na hranách schodiště si vypomůže výklopnými stabilizátory. Poradí si se schodišti přímými i ve tvaru L a U a není to žádný louda.
Na předváděcím schodišti to fungovalo velmi dobře.
Jak moc to bude, nebo nebude fungovat například na lakovaných schodnicích s oblými hranami, to se zatím nedozvíme. Jisté je, že pokud máte větší podlahové plochy, bude se muset po schodišti vracet i pro vysypání zásobníku s prachem, nebo vypláchnutí mopů, což může proces úklidu poněkud prodloužit.
Zároveň tak máte druhé zařízení, které potřebuje někde zaparkovat a nabíjet se. A po schodech pouze jezdí, ale uklidit si je budete muset sami.