Let, na který se nezapomíná. Zimní dobrodružství ve starém dvojplošníku

Návrat 60 let starého letadla Aero 145 z Austrálie do Česka po vlastní ose – romantický let, který v mnohém již nezapadá do koncepce masové dopravy současného světa. Pilot Richard Santus popsal tuto anabázi ve své knize, jež oživila i staré vzpomínky na jiné lety a stroje. V čase adventu tuto knihu znovu otvíráme a přinášíme jednu mrazivou ukázku.
Část 1/4
Letoun Aero Ae145 z roku 1960, se kterým Richard Santus přeletěl z Austrálie do Česka.
Letoun Tiger Moth ze sbírky RAF Station Czechoslovakia v Podhořanech
Letoun Aero Ae145 z roku 1960, se kterým Richard Santus přeletěl z Austrálie do Česka.
Pilot Richard Santus před letounem Ae-145 Aero, se kterým dokázal přeletět z Austrálie do Čech.
Letoun Aero Ae145 z roku 1960, se kterým Richard Santus přeletěl z Austrálie do Česka.
55 fotografií

Přeletět sám ve starém letadle přes půl zeměkoule a dostat tak letoun československé výroby Aero 145 z roku 1960 z Austrálie zpět do Česka, byla krásná myšlenka. Nicméně ve střetu se současným světem masové letecké dopravy se v mnoha ohledech stala tak trochu noční můrou. Pilota Richarda Santuse čekaly výslechy, otravné prohlídky, četná omezení na svobodě, nesmyslné poplatky a letové požadavky, které mnohdy byly na pokraji technických možností starého letounu. Tyto zážitky 57 dní trvající cesty a také vzpomínky na jiné lety a jiné historické stroje, daly vzniknout knize Rovník pičo.

O druhé adventní neděli jsme uvedli první ukázku, která nás přivedla do kabiny staré aerovky nad Arabským mořem. Tentokrát se v tomto letadle nejprve dostaneme nad egyptskou poušť a posléze „přeskočíme“ do mrazivého otevřeného kokpitu starého cvičného letounu RAF Tiger Moth. Nyní už předejme slovo pilotovi a autoru knihy Richardu Santusovi:

Z Hurghady nad poušť

Ve tři odpoledne jsme zase sami nad pouští. Aerovka oddaně letí tam, kam jí namířím čumák, a nejspíš se nijak netrápí tím, že je to o padesát stupňů jiným směrem, než potřebujeme. Přímá spojnice mezi Hurghadou a Mersa Matruh měří sice snesitelných 790 kilometrů, ale místní pravidla nám dovolují pohybovat se pouze po takzvaných letových cestách, které tuto vzdálenost prodlužují téměř o jednu třetinu.

Letoun Aero Ae145 z roku 1960, se kterým Richard Santus přeletěl z Austrálie do Česka. | foto: Pavel Barták

Je to doslova na vyrvání. Máš letět nejdřív 250 kilometrů na západ, než se čára na mapě stočí k severu, kde je cíl. Nadto fouká jako prase a my se vlečeme rychlostí velbloudí karavany. Opět to nevychází za denního světla a záloha paliva taky nic moc, když uvážím, jak špatný nás tam čeká počasí. Odstartoval jsem i přesto, že toto všechno se vědělo předem. Abychom nemuseli žádat o nové povolení. A čekat. Stará rána se zase rozevírá a zaněcuje bakteriemi z otisků razítek a výkalů úředních šimlů.

Ukřižován v pavoučí síti letových cest spoléhám na to, že se nade mnou ustrnou a dají nám nějakou zkratku. Naléhám už potřetí na oblastní dispečery. Nic. Že prý se ozvou. Asi tak minutu předtím, než bych si byl rozkousal horní ret, mi nabízejí, že můžu letět přímo, pokud vystoupám do 12 tisíc stop. Bože rozbože. To už tady dlouho nebylo. Změna spočívá v tom, že na rozdíl od posledně je ve dvanácti tisících teplota minus 15.

Obal knihy Richarda Santuse Rovník pičo

KNIHA: Rovník pičo

Richard Santus

Poutavé vyprávění o dobrodružném přeletu historického letadla Aero 145 z Austrálie do Česka. Kniha je nejen oslavou geniální konstrukce „aerovky“, a leteckého průmyslu dvacátého století jako takového, ale hlavně vyznáním lásky k létání. Přináší rovněž očitá svědectví o povaze světa, ve kterém žijeme, reprodukovaná jadrným jazykem a velmi přímočarým způsobem.

zdroj: RAF Station Czechoslovakia

Normální by bylo pustit si topení, jenomže provozovatelé australských aerovek tuto technickou vymoženost dobrovolně oželeli, aby ušetřili nějakou hmotnost, když ohřívat už tak horký pouštní vzduch by mělo za následek jenom větší krůpěje potu na čelech pilotů. Oni byli právě naopak vedení snahou vylepšit větrání a ve smyslu této potřeby, konkrétně v případě VH-DUH, neřešit asi tak palcovou škvíru mezi dveřmi a rámem kabiny, kterou musím průběžně utěsňovat kusy oblečení, co mám po ruce, aby mně neomrzl celý levý bok.

Stoupám bez keců do dvanácti tisíc. Nějak to dopadne. Musí. Hlavně ať letím přímo. Svetr, kterým jsem doteď ucpával australskou větrací škvíru, mám už taky na sobě a na jeho místo palcema vtlačuju kus topenářské izolace, co jsem si za tímto účelem dovezl z Čech v kufru společně s pumpičkou na kola a nářadím všeho druhu. Tato operace trvá asi deset minut, ale není jiná možnost, protože veškeré oblečení potřebuju mít na sobě.

Nohy jsem si strčil křížem před pravou sedačku a zabalil je do péřové bundy. Kdyby při tomhle improvizovaným posedu vysadil jeden z motorů, musel bych proti veškeré logice nejdříve stáhnout plyn u pracujícího motoru, aby mě vzniklý boční moment nesmýkl do vývrtky, a plachtit až do chvíle, než se mi podaří vymotat nohy z bundy, přesoukat je před sebe a položit na pedály řízení, které ovládají směrové kormidlo, jehož vychýlením na správnou stranu bych následně mohl pokračovat v letu na jeden motor.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jak znáte československé motoráky?

Soutěž
Kvíz: československé motorové vozy

Motorákem jezdil každý, a kdo říká, že ne, ten jím jezdí dodnes. A každý si i může vyzkoušet následující výherní kvíz zaměřený právě na motorové vozy vyráběné v Československu.Čtenáři, kteří do...

Drama nad Arabským mořem. Jak stará aerovka letěla z Austrálie do Čech

Letoun Ae-145 Aero

Z Austrálie do Čech doletěl sám v letadle Aero Ae-145 z roku 1960. Tento let pilota Richarda Santuse je pozoruhodný nejen z hlediska techniky, ale ukazuje i povahu světa, ve kterém žijeme, kde...

Tankerová válka se stupňuje. Hrozí opakování Perského zálivu

Hořící sankcionovaný tanker v Černém moři. (29. listopadu 2025)

Ukrajinci prokázali schopnost zasáhnout nákladní lodě v ruských službách velmi daleko od svého území. Rusko-ukrajinská válka tak dost možná na moři přechází do nové fáze. Mohla by začít připomínat...

KVÍZ: Proleťte se historií našich letců RAF a vyhrajte nevšední knihu

Soutěž
Spitfire 312. čs. stíhací perutě RAF během operace Overlord

Soutěžní kvíz prověří, jak znáte Čechoslováky bojující v řadách Královského letectva a jejich letadla. Knižní odměny pro vylosované nejlepší řešitele kvízu, kde je potřeba správně zodpovědět všechny...

Nechali jste umělou inteligenci vytvořit PF 2026. A takto to dopadlo

Ukázka zadání pro generátor obrázků v AI Gemini verze Thinking s 3 Pro: PF...

V naší soutěži jste měli za úkol vytvořit pomocí generativní umělé inteligence přání k novému roku v podobě PF 2026. Cílem bylo, abyste si vyzkoušeli prakticky, jak vám může AI pomoci zvládnout...

Let, na který se nezapomíná. Zimní dobrodružství ve starém dvojplošníku

Letoun Tiger Moth ze sbírky RAF Station Czechoslovakia v Podhořanech

Návrat 60 let starého letadla Aero 145 z Austrálie do Česka po vlastní ose – romantický let, který v mnohém již nezapadá do koncepce masové dopravy současného světa. Pilot Richard Santus popsal tuto...

14. prosince 2025

Geminidy 2025 vrcholí dnes v noci. Poradíme, kde sledovat až 1 000 meteorů

Meteorický roj Geminidy s kometou Wirtanen nad Sečskou přehradou

Geminidy patří mezi pravidelné meteorické roje, které lze sledovat pouhým okem. Letos vrcholí v noci z 13. na 14. prosince 2025 a pozorovací podmínky mají být velmi dobré! Po většinu noci je nebude...

13. prosince 2025

Extrémní „flashky“? Vyzkoušeli jsme tu nejmenší a jednu superrychlou

USB paměti

Jak si vybrat správnou USB paměť pod stromeček? Možnosti by mohl naznačit malý test dvou extrémů. SanDisk Extreme Fit je nejmenší USB-C paměť na světě, kterou po zapojení do notebooku málem...

13. prosince 2025

Kolaps civilizace v údolí Indu způsobila sucha. Nejdelší trvalo 113 let

Město Mohendžodaro, vystavěné z nepálených cihel kolem roku 3000 před naším...

Archeologové přišli s vysvětlením rozpadu Harappské kultury. Mohlo za něj podle nich zvýšení teploty o pouhých půl stupně. Způsobilo čtveřici dlouhých období charakterizovaných nedostatkem vody.

12. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Vrátí se Twitter? Když ano, nebude ho provozovat Musk

Ochránci přírody využili pro svou kampaň změnu loga Twitteru. (2. srpna 2023)

Jeden startup se rozhodl, že využije právní kličku, aby získal značku Twitter, kterou Elon Musk zavrhl ve prospěch své sítě X. Zažádal tak příslušný americký úřad o zrušení ochranných známek pro...

12. prosince 2025

KVÍZ: Proleťte se historií našich letců RAF a vyhrajte nevšední knihu

Soutěž
Spitfire 312. čs. stíhací perutě RAF během operace Overlord

Soutěžní kvíz prověří, jak znáte Čechoslováky bojující v řadách Královského letectva a jejich letadla. Knižní odměny pro vylosované nejlepší řešitele kvízu, kde je potřeba správně zodpovědět všechny...

vydáno 12. prosince 2025

Studie odhalila nová zdravotní rizika pro tetované. Týkají se imunity a očkování

„Inkoust za několik hodin po tetování putuje lymfatickými cévami a ve velkém...

Běžně používané tetovací barvy mají vliv na imunitu, vyvolávají zánět a mohou snižovat účinnost některých vakcín. Vědci z z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích představili...

11. prosince 2025  10:30

Nabíjíte mobil či koloběžku v noci a bez dozoru? Koledujete si o průšvih

Pozor, požár

Jak bezpečně nabíjet elektrokoloběžky a akunářadí? Co nikdy nedělat s elektronickou cigaretou? Jaké jsou nejčastější důvody požárů? A jak jsou nebezpečné staré telefony v šuplících? Nejen o tom jsme...

11. prosince 2025

Nechali jste umělou inteligenci vytvořit PF 2026. A takto to dopadlo

Ukázka zadání pro generátor obrázků v AI Gemini verze Thinking s 3 Pro: PF...

V naší soutěži jste měli za úkol vytvořit pomocí generativní umělé inteligence přání k novému roku v podobě PF 2026. Cílem bylo, abyste si vyzkoušeli prakticky, jak vám může AI pomoci zvládnout...

11. prosince 2025

Válka vstupuje do robotické éry. Pozemní drony už nejsou na Ukrajině výjimkou

Premium
Pozemní robotický systém „Ljut“ během ukrajinského výcviku s bezpilotními...

Už nejen ve vzduchu. Na ukrajinské frontě bojují po boku lidí pozemní drony. Do terminátorů mají ale daleko.

10. prosince 2025

První balon v ČSSR prosadil básník, křtil polárník a zaplatili filatelisté

Před prvním startem balonu Praga 68 na Letenské pláni dne 23.června 1968. Ivo...

V roce 2023 jsme si připomněli událost, kterou lze bez rozpaků označit za počátek poválečné československé vzduchoplavby – start plynového balonu Praga 68 v červnu 1968. V této souvislosti nelze...

10. prosince 2025  15:27

Whamageddon zuří naplno. Web se plní oběťmi vánočního songu, zní odevšud

Komentář
ilustrační snímek

Na adventních trzích, v obchodních domech, na veřejném bruslení, v kanceláři i na internetu. Tam všude vás může zasáhnout píseň dua Wham!. Dá se využít jako zdroj zábavy.

10. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.