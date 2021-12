Síla tří hvězd. Jak se Samsung dostal od sušených ryb ke špičkové elektronice

Dnes snad neexistuje kout světa či domácnost, kde byste nenašli jeden jediný výrobek jihokorejské značky Samsung. Zakladatel firmy I Pjon-čchul tak vlastně nemohl vymyslet trefnější název: tři – význam slova „sam“, hvězdy jsou zde skutečně vytrvalé, věčné – což je významem slova „sung“. Tušil Pjon-čchul, kde všude budou za pár desítek let toto slovo se samozřejmostí používat, když v Jižní Koreji balil sušené ryby do Číny?

Příběh úspěšné jihokorejské elektroniky je vpravdě poetický. Tehdy osmadvacetiletý Pjon-čchul založil obchodní firmu Samsung v Tegu v roce 1938. Společnost měla čtyřicet zaměstnanců a zajišťovala export lokálních potravin, zejména zmíněných sušených ryb, do Číny.

Dařilo se, v roce 1947 se Samsung přesouvá do jihokorejské metropole Soulu, ale o tři roky později volí kvůli korejské válce strategičtější místo – menší Suwon. Tam firma sídlí dodnes. Stejně jako vize velkých továrníků Západu, i zde se mění zaměření firmy a po válce si Pjon-čchul plní své podnikatelské sny. Po uzavření příměří se Samsung orientuje na bavlnu a firma se stává největší továrnou na její zpracování v Jižní Koreji. Záhy se dává na výrobu látek a šití. Zanedlouho přibývají loděnice, cukrovar a závody chemického a těžkého průmyslu.

Velký a nesourodý rozsah, zdá se? Právě to se ale stalo základem pro další směřování „tří vytrvalých hvězd“ Samsungu. V roce 1969 byla založena divize Samsung Electronics, která začínala s výrobou černobílých televizí, a trvalo pouhý rok, než se první z nich, P-3202, pravidelně zapínala v jihokorejských domácnostech.

Název a logo Samsung Jméno SΛMSUNG (korejsky 삼성그룹, čteme přibližně samsong) je spojením dvou korejských slov.

Sam v překladu znamená tři a symbolizuje sílu společného úsilí a spolupráce.

Sung znamená hvězdy jako symbol věčnosti, nehasnoucí vytrvalosti a houževnatosti.

Spojením těchto dvou slov je Samsung symbolem pokroku, inovací a nekonečné inspirace.

Že se firma trefila do doby ekonomického rozkvětu, je znát záhy: v roce 1976 už Samsung prodává miliontou televizi, o dva roky později se společnost se třemi hvězdami stává skutečnou hvězdou ve světě černobílých televizí s pěti miliony prodaných kusů. A nebyl by to Samsung, kdyby se soustředil na jediný úspěch: v roce 1977 přidal výrobu barevných televizí a o dvanáct let později poslal do světa barevnou TV s pořadovým číslem 20 000 000.

Oblasti televizí Samsung jistou rukou vládne již patnáct let. Pro své zákazníky dokázal za tu dobu vytvořit široké portfolio výrobků, které s naprostou samozřejmostí využívají nejnovější technologie. Právě Samsung přišel s televizí schopnou při jakékoliv úrovni jasu zobrazit více než miliardu barev. V roce 2018 se přidaly nejnovější poznatky z vývoje umělé inteligence a vznikl revoluční televizor Samsung 8K QLED TV se schopností takřka libovolný obsah vylepšit a převést do téměř 8K kvality.

Velkým hitem u televizních fanoušků jsou takzvané lifestyle televize: například The Frame – televize, která se ve chvíli, kdy ji nesledujete, promění v obraz, nebo The Serif, který je možné postavit volně do prostoru buď na speciálních nožkách, nebo díky profilu ve tvaru velkého písmene I přímo na zem.

Volá Samsung, slyšíme se?

Celkem záhy po rozkvětu teleprůmyslu, v roce 1980, vstoupily „tři vytrvalé hvězdy“ do světa telekomunikačních technologií. Plány tehdy rozhodně nebyly malé: mimo telefonních ústředen a faxových systémů se Samsung zaměřil na výrobu prvního osobního počítače. První mobilní telefon – SH-100a – pak přišel na trh v roce 1988. A i zde se Samsungu dařilo: v době jeho největší popularity si koupilo první mobil i 16 tisíc lidí měsíčně! Jeden z nejpopulárnějších telefonů – Samsung E1100 – si koupilo dokonce přes 150 milionů zákazníků! Není divu, na jedno nabití totiž vydržel neuvěřitelných 13 dní.

První mobilní telefon Samsung – SH-100a

Pak už expanze mobilních telefonů nabrala slušné obrátky. Véčka a vysouváky později vystřídaly telefony s dotykovými displeji. Přišel legendární Samsung Omnia, GT-S5230, Galaxy S a první Galaxy Note se stylusem. Jejich nástupci v obou modelových řadách pokračují v této tradici dodnes. Kdysi malá společnost s potravinami se stala největším světovým výrobcem telefonů a zákazníkům přinesla nejnovější hit: ohebné telefony Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3.

Inovace v kuchyni i v koupelně

Část firmy zaměřená na domácí spotřebiče šla mezitím svou vlastní cestou – v osmdesátých letech začala vyrábět mikrovlnné trouby a chladničky, jejichž systém Twin Cooling z roku 1995 se používá dodnes. Systém spočívá v odděleném provozu chladicí a mrazicí části spotřebiče pro přesnější nastavení teploty a vlhkosti. O deset let později obsadil Samsung koupelnu s vizionářskou pračkou AddWash, která umožnila přidávat během praní další kusy prádla. V roce 2018 pak světu představil technologii QuickDrive, která zkracuje prací cyklus o polovinu, aniž by pračka spotřebovala více energie.

Největším, paradoxně ve společnosti tím nejméně známým dítětem „tří hvězd“ je ale divize Device Solution, která vyrábí polovodiče, paměťové čipy, displeje pro mobily a další součástky potřebné k výrobě elektroniky. Zkrátka jsou místa, na kterých byste značku Samsung hledali (paměťové karty, notebooky, televize, vysavače), a pak místa, kde byste Samsung rozhodně nečekali (vlastní síť reklamních agentur Cheil, závody na výrobu textilu i loděnice, nemocnice, pojišťovny i stavební firmy; některé části koncernu se zabývají biotechnologií a farmaceutikou).

Kdo ví, zda vizionář I Pjong-čchul viděl až sem, když tehdy, údajně za posledních 25 amerických dolarů v kapse, Samsung jako firmu se sušenými rybami zakládal.