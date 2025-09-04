náhledy
Chytré domy včetně všech technologií, spotřebičů, jejich propojení a konfigurace tak, že se stačí nastěhovat a přihlásit do systému, chce i v Evropě nabízet společnost Samsung. Ukázkový dům na berlínské výstaviště přivezla z Koreje.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Koncepce modulárních domů je dobře známá – dům je postaven v halách výrobce a na pozemek zákazníka poté dovezen v několika logických celcích.
Po několika hodinách práce se usadí a propojí, čímž vznikne finální dům, včetně všech rozvodů a instalací.
Společnost Samsung chce jít ještě o kus dál. Dům dodat včetně veškerých spotřebičů a technologií pro takzvanou „chytrou domácnost“.
Základem bude fotovoltaika s bateriovým úložištěm, tepelné čerpadlo se rozvodem vzduchotechniky a podlahovým vytápěním, elektricky poháněné závěsy a rolety - to vše nastavené pro inteligentní automatické řízení pomocí platformy SmartThings.
Data budou řídícímu systému dodávat senzory teploty, vlhkosti, CO2, osvitu a přítomnosti.
Jakmile přijdete domů, vhodně se nastaví nejen osvětlení a například náhled aktualit na televizoru (po tom rozhodně netoužíme, ale tato myšlenka byla vyslovena), ale například robotický vysavač dostane povel, aby se schoval a nepřekážel.
Dům bude kompletně vybaven spotřebiči, od kuchyně přes koupelnu a technickou místnost. Vše bude nakonfigurováno a nastaveno tak, abyste se jen přihlásili svým účtem do systému SmartThings.
U věcí, kde Samsung nemá vlastní produkty, sáhne po kompatibilní nabídce partnerů, například ABB, Eve, Aqara, Philips Hue a dalších.
V Asii a Středním východě zajišťuje stavbu domů přímo společnost Samsung C&T, pro stavbu v Evropě bude hledat partnery z řad developerů a stavebních firem.
Jednak proto, aby domy splňovaly všechny lokální legislativní podmínky a aby z hlediska koncepce, materiálů a uspořádání odpovídaly místním zvyklostem…
… a také, aby vznikaly co nejblíže místě instalace a využívaly lokální dodavatelské řetězce.
To co „geeky“ spolehlivě odradí, ale běžné uživatele může naopak nadchnout je, že vše bude plně nakonfigurováno a nastaveno – včetně vizuální reprezentace domu a jednotlivých komponent na centrálním displeji nebo televizoru.
Samozřejmě veškeré další vybavení je potřeba vybírat tak, aby bylo se systémem kompatibilní, což by ovšem neměl být díky rozšiřující se adaptaci standardu Matter (podporovaného i platformou SmartThings) větší problém.
… po skončení veletrhu IFA bude opět rozdělen na moduly a poputuje na další prezentace.
