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V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi Groitzschem a Neukieritzschem.
Autor: Profimedia.cz
Rypadlo 353 společnosti MIBRAG dlouhé 83 metrů, široké 19 metrů a vysoké 21 metrů se v polovině tohoto měsíce přesouvalo mezi dvěma těžebními poli a muselo přitom překročit silnici běžně využívanou motorovými vozidly.
Autor: ČTK
Vzhledem k tomu, že se stroj vlastními silami pohybuje tempem šesti metrů za minutu, musela být silnice na nějakou uzavřena. Stroj přitom musel z původního do cílového místa urazit asi 10 kilometrů, ale silnici jen překřížil.
Autor: ČTK
Samotná silnice musela být dostatečně ochráněna vrstvou štěrku a netkanou textilií.
Autor: Profimedia.cz
Velkostroj byl vyroben v roce 1984 a je schopen přesunout až 2 500 kubických metrů materiálu za hodinu. S jeho provozem se počítá až do poloviny příštího desetiletí, pak bude sešrotován. Tento snímek ukazuje těžební pole Schleenhain, odkud rypadlo vyrazilo.
Autor: Mibrag/Rainer Weisflog
U nás jste podobně velký stroj ještě nedávno také mohli nalézt. A už dřív jsme o něm přinesli reportáž. Tento stroj RK5000 v lomu ČSA dosloužil v roce 2016. V tomto roce začala jeho demontáž.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Pět tisíc tun se pohybovalo pomocí housenicového podvozku. Hydraulika nadzvedla celý stroj a ten se pomocí ližin pomalu sunul směrem, kam bylo potřeba. Jen k promazání ovládání podvozku bylo potřeba 15 tisíc litrů oleje.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
V jedné z dřívějších reportáží nám RK5000 ukázal Jan Chejn, průvodce tehdy provozovaného Uhelného safari, který sám v minulosti pracoval mimo jiné jako řidič velkostroje.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Jan Chejn, průvodce Uhelného safari, ukazuje novinářům při speciální prohlídce různá zákoutí stroje.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Svou službu začal stroj v roce 1984. O rok a půl dřív však už začala jeho montáž přímo v lomu ČSA, rok pak běžel ve zkušebním režimu.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Až takhle zblízka si mohli zájemci prohlédnout korečkový bagr RK5000 v lomu ČSA nedaleko Litvínova.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Ačkoli má stroj z lomu ČSA pořadové číslo dvě, stal se o jediným stroj svého druhu v republice. Ten první pomáhal s těžbou skrývky v Chabařovicích u Ústí nad Labem, v místech, kde dnes leží jezero Milada. Po uzavření lomu skončil rozřezaný ve šrotu.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Zájemci se při tehdejších prohlídkách mohli dostat do autentických prostor strojovny, ovládací kabiny, zázemí obsluhy nebo na střechu, která byla ve výšce 32 metrů a nabízela ničím nerušený výhled na dno lomu.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Korečkový bagr RK5000 v lomu ČSA nedaleko Litvínova připravený jako součást tehdejší prohlídkové trasy.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Korečkový bagr RK5000, to je necelých pět tisíc tun hmotnosti, výška 44 metrů, šířka 160 metrů.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Původní cena stroje byla 264 milionů. Dnes by se pohybovala v miliardách.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Střecha, ležící ve výšce 32 metrů, nabízela ničím nerušený výhled na dno lomu.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Na jedné směně u stroje pracovalo v posledních letech šest lidí. Dříve to mohl být až dvojnásobek. V prosinci roku 2016 se kvůli útlumu těžby vydal stroj na poslední cestu na hranu šachty.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Rypadlo RK 5000 bylo gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA sloužilo k dobývání skrývkové horniny. Byl to jeden z největších strojů svého druhu v České republice, který se pohyboval po dvou kráčejících hydraulických podvozcích a vážil 5 500 tun.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
RK 5000 bylo kráčející rypadlo, pohybovalo se pomocí hydraulického podvozku.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Rypadlo RK 5000 bylo jedním z největších strojů svého druhu v České republice.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Své místo v kabině měly i přístroje a kontrolky pro monitorování stavu elektrických pohonů, rychlosti, zatížení a celkové stability rypadla.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Stroj absolvoval tři generální opravy, v jejichž průběhu se jeho fungování pořád vylepšovalo. Ta poslední proběhla v roce 2005.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Torzo stroje se má po nynější demontáži zachovat jako připomínka uhelné éry.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Korečkové rypadlo s označením RK 5000 fungovalo od roku 1984 až do roku 2016. Nyní probíhá jeho demontáž.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Rypadlo RK 5000 v uhelném lomu ČSA se loučí. V dubnu 2026 začali dělníci stroj demontovat. Demontáž potrvá zhruba rok, dělníci stroj rozřežou a jeho části odvezou do šrotu. Na místě zůstane jen zlomek stroje jako trvalá připomínka uhelné éry.
Autor: Michal Sváček, MAFRA