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15. dubna 2026
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15. dubna 2026
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V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi...
Maďarské povstání z roku 1956 mělo za cíl vymanit se z područí Moskvy a vydat se na cestu k demokracii. Moskva však neměla sebemenší zájem přijít o kontrolu nad Maďarskem, které patřilo do její...
Internet tu byl už před sociálními sítěmi a generativní umělou inteligencí. Právě tehdy vznikly legendární služby a memy. Vyzkoušejte, jak si pamatujete věci, jejichž odraz najdete i v současnosti.
Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku Pro. Podařilo se mu ještě zmenšit jak 16", tak i 14" variantu, které jsou zároveň lehčí. Možná ještě zajímavější je pak...
„Zázračná“ zbraň nacistického Německa v podobě rakety V-2 má na svém kontě i jedno civilní prvenství. Právě díky tomuto stroji se totiž podařilo před 80 lety získat vůbec první záběry Země pořízené z...
V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi...
Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku Pro. Podařilo se mu ještě zmenšit jak 16", tak i 14" variantu, které jsou zároveň lehčí. Možná ještě zajímavější je pak...
Vědci zveřejnili předběžný popis pozůstatků lodě objevených u tureckého ostrova Kekova. Brázdila Středozemní moře už ve starší době bronzové, před 4 400 až 4 700 lety. Ve stejném období rostla v...
Odjížděli budovat lepší svět, místo toho podle dobového tisku poznali nemoci, nouzi a zklamání. Před 100 lety přinesly Národní listy příběh dělníků z Chotěboře, kteří se vydali do Sovětského svazu...
Lidé nahoře o něm nesměli vědět a ti dole museli mlčet. Pod tělocvičnou šumperského železničního učiliště vzniklo na počátku šedesátých let minulého století přísně utajované velitelství železnic. Na...
Internet tu byl už před sociálními sítěmi a generativní umělou inteligencí. Právě tehdy vznikly legendární služby a memy. Vyzkoušejte, jak si pamatujete věci, jejichž odraz najdete i v současnosti.
Apple v úterý pokračuje v uvádění nových výrobků, když představil nový 14palcový MacBook Pro a all-in one počítač iMac. Oba zůstávají u původních designů, jen se vyměnil čip na nejnovější M6, a s tím...
Naučte se používat skrytý hardwarový benchmark, vyhledávat v titulkách na YouTube nebo bleskové zabíjet zamrzlé aplikací jedním kliknutím myši. Ukážeme vám také, jak proměnit monitor v bezdrátové...
Obaly od jídel a nápojů, kosmetika, oblečení, rybářské sítě. To jsou jen některé zdroje miniaturních částeček plastu. Na Zemi jsou už všude. Podle mnoha výzkumů se dají najít i v lidském těle. Nově...
Apple v pondělí ukázal přepracovaný iPad mini. Novinku sice odbyl jen tiskovou zprávou, ale to je možná škoda, protože přináší největší změny od uvedení modelu z roku 2021. Nejvíc možná potěší...
Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...
Obří stroje, modrá záře, „fontány“ i stavby s překvapivým geometrickým tvarem. Vyzkoušejte si, co poznáte z fotografií Dukovan a Temelína.
Mnoho kluků v dětství při čtení leteckých knih od generála Františka Fajtla snilo, že pilotují spitfire. Pro většinu z nich to byly jen dětské sny. Pro někoho se však staly skutečností. Pilot Radim...