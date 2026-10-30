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Toto tisíctunové monstrum na silnici potkat nechcete. Sune se 6 metrů za minutu

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V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi... Rypadlo 353 společnosti MIBRAG dlouhé 83 metrů, široké 19 metrů a vysoké 21... Vzhledem k tomu, že se stroj vlastními silami pohybuje tempem šesti metrů za... Samotná silnice musela být dostatečně ochráněna vrstvou štěrku a netkanou... Velkostroj byl vyroben v roce 1984 a je schopen přesunout až 2 500 kubických... Korečkový bagr RK5000 v lomu ČSA dosloužil v roce 2016. Stále je však jeho... Pět tisíc tun se pohybovalo pomocí housenicového podvozku. Hydraulika nadzvedla... Bagr už je na prohlídky nachystaný, zatím se k němu ale mohli podívat jen... Zájemci se dostanou i do autentických prostor strojovny. Budou se moct podívat i do ovládací kabiny. Jan Chejn, průvodce Uhelného safari, ukazuje novinářům při speciální prohlídce... Jan Chejn, průvodce Uhelného safari, v ovládací kabině
V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi Groitzschem a Neukieritzschem.

15. dubna 2026

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