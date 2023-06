Vrchol vývoje parních lokomotiv v rakouském mocnářství představuje řada 310. Po pádu monarchie zdědily některé stroje nově ustanovené ČSD, které je označily řadou 375.0. Dodnes se dochovaly dva exempláře této neobyčejné lokomotivy. Jeden provozuschopný má Železniční muzeum ve Strasshofu u Vídně. A jeden je vystaven v neprovozní formě v Národním technickém muzeu v Praze.

Autor: Simon Pielow - The Majestic Imperator en route in the Wachau, Lower Austria (Austria & central Europe), CC BY-SA 2.0