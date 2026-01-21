Rusko se může odpojit od internetu už v březnu 2026. Bude mít vlastní runet

Radek John
Víc než milion zablokovaných stránek. Zákaz cizích sociálních sítí a komunikačních aplikací. Místo WhatsAppu státní software Max, který zpřístupňuje státu prakticky veškerou aktivitu uživatele. Taková je každodenní realita ruských uživatelů celosvětové počítačové sítě.
teenager dívka telefon mladý podvod internet výdělek tiktok

V lednu 2025 poslal moskevský soud tehdy čtyřiašedesátiletého důchodce Konstantina Selezněva na osm let do vězení. Na sociální síti VK (VKontaktě) se totiž obrátil na generálního prokurátora. Chtěl po něm potrestání lidí zodpovědných za válečné zločiny v nechvalně proslulém ukrajinském městě Buča. O případu informovalo množství médií na celém světě. Podle serveru The Barents Observer (TBO) je však Selezněv jen jeden z mnoha. Web vyjmenovává několik dalších.

Píše například o nejmenovaném mladém muži ze Sverdlovské oblasti. Nešťastník při cestování vlakem omylem otevřel na svém mobilním telefonu stránku s informacemi o ukrajinském pluku Azov a Ruském dobrovolnickém sboru bojujícím na straně Kyjeva. Operátor podezřelou aktivitu pasažéra nahlásil.

Data předal tajné službě FSB. Mladíka proto rovněž čekal soud. Materiály přitom dál nešířil. Jen si je sám prohlédl.

Jiný případ je osmnáctiletá žena z Archangelsku. Stát ji kvůli aktivitám na webu shledal vinnou z „ospravedlňování terorismu“, „veřejné výzvy k činnostem namířeným proti státní bezpečnosti“ a „veřejné výzvy k extremistickým činnostem“. Poslal ji za mříže na pět let.



Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

KVÍZ: Znáte obrněnce studené války?

Tanky T-55 byly v té době nejmodernějšími tanky ČSLA. Necelé dva roky předtím...

Vyzkoušejte si, jak znáte tanky a další obrněná vozidla vyráběná v době studené války. Některá jsou notoricky známá, jiná mohou činit při identifikací problémy.

Už za dva týdny zamíří lidé znovu k Měsíci. Raketa a loď dorazily na rampu

Pohled na 98 metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z...

V pátek 6. února se má na cestu znovu vydat za pomoci nosiče SLS kosmická loď Orion. Chystá se na cestu kolem Měsíce, ovšem tentokrát už s posádkou. Bude to poslední test před tím, než se k Měsíci...

Potvrzeno, chytré brýle jsou trendem letošního roku. Zájem je obrovský

Chytré brýle značky Lucyd jsou vybaveny jen integrovanými reproduktory a...

Je to největší světový veletrh spotřební elektroniky, a i proto se k němu upínají zraky v očekávání toho, že se právě v jeho průběhu vyjeví trendy nadcházejícího roku, jako když se koukneme do...

Potopení lodi Costa Concordia se odehrálo jen metry od břehu. Chaos stál 33 životů

Ztroskotaná loď Costa Concordia na snímku pořízeném z vrtulníku italského...

Od nejvážnější nehody výletní lodi v úterý uplynulo čtrnáct let. Italská Costa Concordia pro téměř čtyři tisíce pasažérů se potopila jen pár metrů od pobřeží. Nehoda, za níž stála kapitánova chyba,...

Předpověď polární záře: Přinášíme návod, jak číst data z vesmíru

Polární záře nad městem Seč ze dne 19. ledna 2026.

Kdysi byla polární záře v našich zeměpisných šířkách úkazem jednou za desetiletí. Dnes, v době vrcholícího slunečního cyklu, ji v Česku vídáme i několikrát do roka. Ale jak poznat, kdy jde o planý...

Ukázal, že to jde. Eugene Burton Ely začal psát historii letadlových lodí

Loď

Každý skvělý, či dokonce převratný nápad stojí před jedním zásadním okamžikem. Někdo musí najít odvahu to jako první na světě vyzkoušet. To se týká i vzletu a přistání letadla na palubě lodi....

Indie ukázala nový druh vojáka. Robotický pes umí i střílet, ale musí se denně nabíjet

Robotické psy MULES představí indická armáda na přehlídce ke Dni armády

Oblíbená fantazie o robotické armádě ze sci-fi filmů dostává čím dál reálnější obrysy. Po Číně testuje robotické kolegy také indická armáda. Při nácviku na oslavy dne armády se v ulicích města Jaipur...

Test: jsou biodynamické LED žárovky podvod, nebo zdroj zdravého světla?

Denní, večerní, noční a biodynamické žárovky v testu

Žárovky. Denní, večerní, noční, biodynamické. Obyčejnou můžete koupit za desetikoruny, ty s barevným řízením za stokoruny a high-tech biodynamické i za dva a půl tisíce. Dělají to co slibují? Jsou...

Signál z Prahy až v Liverpoolu? Český rozhlas před 100 lety ohromil Evropu

Operátor Vlach

Vysílal jen na poloviční výkon, přesto ho chytali amatéři po celé Evropě. Na začátku roku 1926 se pražský Radiožurnál stal malým technickým zázrakem – a podle Lidových novin dal tušit, že náš rozhlas...

Už za dva týdny zamíří lidé znovu k Měsíci. Raketa a loď dorazily na rampu

Pohled na 98 metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z...

V pátek 6. února se má na cestu znovu vydat za pomoci nosiče SLS kosmická loď Orion. Chystá se na cestu kolem Měsíce, ovšem tentokrát už s posádkou. Bude to poslední test před tím, než se k Měsíci...

Odborníci upozorňují: Umělá inteligence není pro děti hrozba, ale šance

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Umělá inteligence (AI) patří k nejdiskutovanějším tématům současného vzdělávání. Má smysl ji zakazovat, protože se kvůli ní děti odnaučí samostatně myslet, nebo by se měla na školách učit stejně jako...

Americké námořnictvo neví, jakou loď chce. A Trump v tom dělá ještě větší chaos

Kutr pobřežní stráže třídy legend USCGC Hamilton (

Námořnictvo Spojených států se zmítá v n-tém kole svých akvizičních křečí. Tentokrát řeší problém s fregatami. Do toho se ozývá prezident Trump s bláznivými nápady na stavbu nepoužitelných monster....

Jednooký generál stanul před 100 lety v čele československé armády

Generál Jan Syrový

Když se v lednu 1926 postavil do čela československé armády, mluvil o vzdělaném vojákovi a službě bez militaristické kletby. Generál Jan Syrový byl tehdy na vrcholu kariéry. Dějiny mu však připravily...

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Notebooky nemusí být jen nudné, tyto byste možná chtěli i vy

Asus ROG Zephyrus Duo

Pokud vás už tak trochu nudí design a možnosti současných přenosných počítačů, možná jste ještě neviděli vše, co ukázali výrobci na letošním veletrhu CES. A třeba budete i překvapeni.

Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) míří k Zemi. Může jít o nejlepší kometu roku 2026

Kometa C/2025 R3

Rok 2026 sotva začal, astronomové ovšem už možná odhalili letošní nejlepší kometu. Nedávno objevená kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) by mohla v dubnu být viditelná i pouhým okem. Jde o kometu s dlouhou...

