Šest barev láme hlavu i prsty. Rubikovka vznikla před 45 lety omylem

Společnost Avast prodává detailní informace o internetové aktivitě uživatelů jejích programů: co hledají, co nakupují,...

Léčil jsem lidi homeopatií. Pak jsem zjistil, že funguje jinak, než mi říkali

Homeopatie je přes dvě stě let stará medicína. Znamená to, že patří do starého železa, nebo má stále co nabídnout?...