Ross Ulbricht osvobozený Trumpem byl idealista. Web Silk Road mu FBI hackla

Donald Trump nastupuje do Air Force One na letišti v Las Vegas. (25. ledna 2025)

Hned druhý den v úřadu udělil Donald Trump milost Rossovi Ulbrichtovi. Zakladatel webu označovaného také jako „eBay pro zločince a drogové dealery“ strávil za mřížemi jedenáct let. Podle svého původního rozsudku měl zůstat ve vězení do konce života. V únoru 2015 dostal dva doživotní tresty plus dalších čtyřicet let navíc. Všechno bez možnosti podmíněného propuštění. Zároveň měl zaplatit 183 milionů dolarů, což dnes v přepočtu odpovídá asi 5,8 miliardy korun.

Soud shledal Ulbrichta vinným z pokračujícího zločinného podnikání. Tento trestný čin se často zkracuje jen CCE (z Continuing Criminal Enterprise). Používá se při obvinění mafiánských bossů. Kromě něj přišil soud Ulbrichtovi i drogové spiknutí a spiknutí za účelem praní špinavých peněz a hackování.

Podle vyšetřovatelů měl objednat i několik vražd. K jejich provedení však nedošlo. Není jisté, nakolik byl Ulbrichtův úmysl zaplatit za něčí smrt realistický. Státní zástupce Preet Bharara, který měl případ na starosti, proto zakladatele Silk Road z těchto činů neobvinil. U soudu je však použil při dokazování.