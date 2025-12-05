Dnes je kalkulačka aplikací v každém telefonu nebo hodinkách. O dvě, tři desetileté dřív to bylo samostatné elektronické zařízení s klávesnicí a segmentovým LCD displejem napájené baterií (u nás třeba Tesla MR609). O další desetiletí dřív bylo nutné kalkulačku zapojit do elektrické zásuvky a nad klávesami na vás svítily znakové výbojky neboli digitrony (u nás třeba Tesla OKU107).
Z pohledu počítacího stroje Daro Ascota 314, prodávaného i pod značkou Robotron 314, to vše byla ukrutná elektronická moderna. Zde byl totiž elektrický jen motor a vše ostatní zařídila poměrně složitá mechanika ozubených kol, převodů, západek, pružinek a dalších prvků. Mechanika to byla natolik sofistikovaná, že nejen že uměla sčítat, odečítat, násobit a držet hodnotu mezisoučtu, ale dokonce i blokovat klávesy, které v danou chvíli nebylo možné používat. Mechanický byl i zobrazovač zadaných hodnot a výsledků – vše se tisklo přes inkoustovou pásku na papírové roličky.
Jak taková kalkulačka zněla a vypadala v akci se podívejte ve videu.