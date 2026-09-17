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Robotický pes Lassie žere jen elektřinu a vytáhne vás z pohovky

Tereza Hrabinová
  4:00

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Robotický pes Lassie nepotřebuje granule ani venčení. Svého majitele má přesto motivovat k pravidelným procházkám a setkávání s lidmi. | foto: Vizualizace Jungmin Park, Hyeonji Yang, Junghyun Kim a Specif.ic

Robotický pes nemusí hlídat továrnu ani pomáhat vojákům v terénu. Koncept nazvaný Lassie počítá s mnohem civilnější rolí: být domácím společníkem, který svého majitele přiměje vstát z pohovky, vyrazit ven a navazovat kontakt s dalšími lidmi. Místo granulí mu přitom stačí elektrická energie.

Na první pohled připomíná Lassie křížence robotického psa a měkké hračky. Kovové části jejího těla zakrývá snímatelný pletený oblek, díky kterému má působit přátelštěji než běžní čtyřnozí roboti. Textilní potah z odolné příze má podle návrhu odolávat vodě i skvrnám a bylo by možné jej vyměnit za jinou barevnou variantu.

Za návrhem stojí jihokorejští designéři Byeol Jang, Jungmin Park, Hyeonji Yang a Junghyun Kim. Lassie je prezentována jako takzvaný „next-physical companion“, tedy robotický společník, který nemá svého majitele uzavírat doma před obrazovkou, ale naopak jej doprovázet při pohybu a objevování okolí.

design_burger

Lassie - A robot companion designed to encourage people to move, explore and connect.

Taking inspiration from the role dogs play in everyday life, Lassie explores how a robotic companion could encourage more time outdoors and create opportunities for movement and social interaction. Its soft, fabric-wrapped body gives the quadrupedal robot a warmer and more approachable character, while interchangeable leg modules and customisable suits allow it to adapt to different users and lifestyles.

Designed by @mmmn_work @yangchiving @junghyun_kim_design and @specif.ic

24. srpna 2026 v 21:48, příspěvek archivován: 11. září 2026 v 13:55
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Interaktivní robotický pes

Tvůrci při vývoji vycházeli z průzkumu mezi více než 50 majiteli psů. Zajímalo je především, jak péče o skutečného psa ovlivňuje každodenní návyky člověka. Pes svého majitele motivuje k pravidelnému pobytu venku, pomáhá mu vytvářet denní režim a často usnadňuje komunikaci s cizími lidmi.

Stejným způsobem by měla lidské chování ovlivňovat také robotická Lassie. Návrh pracuje s takzvaným „Lassieho efektem“, tedy schopností psa motivovat člověka k pohybu a společenskému kontaktu. Robot by se měl postupně učit zvyklosti svého majitele, pamatovat si jeho oblíbené aktivity a navrhovat mu, co by mohli společně podniknout. Místo pouhého počítání kroků by tak člověku nabídl důvod, proč vstát a vyrazit ven.

Lassie by s okolím komunikovala beze slov. Využívala by pohyby těla, směr pohledu, různá gesta a světelné prvky umístěné v hlavě. Neměla by tedy štěkat ani se za každou cenu snažit věrně napodobovat živé zvíře.

Nohy by měnila podle plánované aktivity

Jednou z hlavních zvláštností návrhu jsou vyměnitelné končetiny. Základní modul by sloužil k běžným procházkám, další varianta k pohybu v náročnějším terénu a jiná k běhu. Pro hladké povrchy a pohyb v interiéru počítá koncept také s končetinami zakončenými koly.

Robotický pes by se tak mohl přizpůsobit tomu, zda se majitel chystá projít po městě, běhat, nebo vyrazit na výlet do přírody. Po návratu domů by si podle návrhu dokázal očistit tlapky a následně zamířit k nabíjecí stanici připomínající psí pelíšek. V nose má mít také čtečku otisků prstů, která by pomáhala s rozpoznáním uživatele.

Kdy se začne robotický pes Lassie prodávat

Lassie ovšem zatím není hotovým výrobkem, který by si zájemci mohli objednat domů. Autoři ji představili jako designový koncept a zveřejněné materiály neuvádějí cenu ani termín případného zahájení prodeje. Není proto jisté, zda se měkký robotický společník skutečně dostane do výroby a nakolik by dokázal splnit všechny představené funkce.

Projekt přesto ukazuje odlišný směr vývoje robotických psů. Zatímco některé současné stroje vznikají pro průmysl, armádu nebo bezpečnostní složky, Lassie má být především společníkem. Skutečného psa se všemi jeho potřebami, emocemi a nepředvídatelnou povahou patrně nenahradí. Majitelé by s ní ale nemuseli řešit krmení, chlupy ani návštěvy veterináře – pouze pravidelné dobíjení.

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Témata: reliéf, Elektřina

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