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Tohle je Beni od Mondo Robotics, osobní robotický kameraman. Lze používat jak samostatně, nebo mu „na hlavu“ místo kloboučku připnout třeba 360° kameru a získat více záběrů najednou.
Autor: Profimedia.cz
Svoji hlavní kameru má v otočné hlavě a dokáže pořídit záznam ve 4K při 30 fps, 3K při 60 fps, nebo FullHD při 120 fps.
Autor: Profimedia.cz
Můžete ho manuálně ovládat aplikací a přesně určit, kudy kam a jak rychle pojede a co a jak přesně natočí.
Autor: Profimedia.cz
Nebo aktivujete jeho autonomní režim, určíte který objekt má sledovat – například sebe na kole nebo při běhu, děti při hře, nebo pobíhajícího psa – a Beni se pak bude snažit, aby byl daný objet vždy v záběru.
Autor: Profimedia.cz
To znamená, že ho bude pronásledovat a snažit se rámovat ho do záběru dle zadaní – tedy například zezadu, nebo z bočního pohledu. Podle testů předvzorků se zdá, že zvládne i jízdu po trávě a ve větším terénu.
Autor: Profimedia.cz
Beni váží 1,75 kilogramu a ve složeném stavu má jen 21 centimetrů, takže ho lze bez problému přepravovat i v batohu.
Autor: Profimedia.cz
Podle testů s předvýrobní betaverzí funguje většina režimů velmi dobře, nejvíc robotek chyboval při sportu s prudkými změnami pohybu, zejména pokud se sledovaný hráč dostal moc blízko, nebo naopak příliš daleko.
Autor: Profimedia.cz
Nakolik stihne u sportu „dávat pozor“, aby o něj někdo nezakopl, je samozřejmě otázkou.
Autor: Profimedia.cz
Data ukládá do 32GB vestavěné paměti, případně na vloženou SD kartu. Záznamy si můžete díky WiFi6 a Bluetooth 5.4 konektivitě hned prohlédnout na displeji.
Autor: Profimedia.cz
Uživatel musí také počítat s tím, že vše je točeno z mírného podhledu a že v případě užití venku mohou mít někteří obavu, že bude nahlížet pod sukně.
Autor: Profimedia.cz
Nicméně pro sólo tvůrce obsahu by mohl částečně nahradit opravdového kameramana a tím zlevnit výrobu.
Autor: Profimedia.cz
Vyjma sledování bude Beni umět i řadu trikových záběrů. Jak dobře bude fungovat, nejprve zjistí ti, kteří si ho objednají prostřednictvím crowdfungingové platformy Kickstarter. Nejlevnější předobjednávky jsou už pryč, současné se pohybují kolem 13 000 korun. Financování projektu je splněno zhruba na 3 000 procent.
Autor: Profimedia.cz