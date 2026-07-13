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Natočí akční zvířata i vaše sportovní snažení. Robotický šmírák není drahý

Autor:
  12:44
robot Beni od Mondo Robotics robot Beni od Mondo Robotics robot Beni od Mondo Robotics robot Beni od Mondo Robotics robot Beni od Mondo Robotics robot Beni od Mondo Robotics robot Beni od Mondo Robotics robot Beni od Mondo Robotics robot Beni od Mondo Robotics robot Beni od Mondo Robotics robot Beni od Mondo Robotics robot Beni od Mondo Robotics
Tohle je Beni od Mondo Robotics, osobní robotický kameraman. Lze používat jak samostatně, nebo mu „na hlavu“ místo kloboučku připnout třeba 360° kameru a získat víc záběrů najednou.

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Témata: Mondo, Robot

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robot Beni od Mondo Robotics

Tohle je Beni od Mondo Robotics, osobní robotický kameraman. Lze používat jak samostatně, nebo mu „na hlavu“ místo kloboučku připnout třeba 360° kameru a získat víc záběrů najednou.

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