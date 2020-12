KOMENTÁŘ: Vzpoura robotů? Strojové učení je nebezpečné jinak než ve filmech

„Dobrý den, máte čas na krátký monitorovaný hovor?“ Takovým nevyžádaným telefonátům se obvykle snažíme vyhnout, jak nám to naše vychování dovoluje. Dobře víme, že na druhé straně sedí člověk se scénářem, od kterého se nesmí odchýlit. Někdo mu připravil a předepsal odpověď na každou vaši otázku. Nebohý operátor může jen sledovat větve a dokola vnucovat to samé, dokud nepodlehnete, nebo nezavěsíte. Kdo by měl na konverzaci s takovým „robotem“ náladu...