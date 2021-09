Naučit robota mluvit česky dá práci. Je to na dlouho, říká vědec Jan Šedivý

Ještě před pár lety platilo, že k rozhovoru člověk potřebuje druhou osobu. To se však mění. O filmech či počasí si teď můžete poklábosit i s konverzačními roboty, takzvanými chatboty. Na jejich vývoji se podílí i pražské ČVUT. Tým studentů pod vedením vědce Jana Šedivého letos dokonce vyhrál první cenu v soutěži chatbotů Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, kterou vypisuje firma Amazon. Jejich robot nazývaný Alquist porazil i soupeře z prestižních Stanfordovy a Emoryho univerzity. „Časem roboti proniknou do všech situací každodenního života,“ říká Jan Šedivý.

Co váš robot umí a jak se používá?

Je to neobvyklý typ chatbota, takzvaný socialbot. A měl by si umět s uživatelem plynule povídat o sociálních tématech, jako jsou filmy, počasí, celebrity, zprávy a sport. Vyžaduje to trochu praxe, ale lidé s ním vydrží mluvit i půl hodiny. Nejlíp funguje, když přesně odpovídá na dotaz řečený krátkou větou.