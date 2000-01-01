náhledy
Stojí až 173 tisíc dolarů a čínská společnost Aheadform jej prezentuje jako robota a empatií, který může zastat úlohu společníka či společnice. Firma navrhla několik variant, včetně těch, které mají vzhled podobný postavám z fantasy příběhů.
Autor: Aheadform
Origin F1 vybavený umělou inteligencí údajně dokáže dokonale napodobovat lidské výrazy obličeje, pohyby očí a řeč.
Autor: Aheadform
Modely mají 26 stupňů volnosti v oblasti hlavy, očí a obličejového mechanismu, což robotovi umožňuje mrkat, směrovat pohled a udržovat oční kontakt.
Autor: Aheadform
Roboti společnosti Aheadform jsou schopni přikyvovat, naklánět a měnit polohu hlavy a napodobovat mimické pohyby kolem úst, na tváří a hýbat obočím.
Autor: Aheadform
Robot disponuje systéme na rozpoznávání obličeje a zároveň dokáže poslouchat a reagovat na hlas majitele.
Autor: Aheadform
Stroje Origin od Aheadform mají pod kůží více než 25 drobných motorů, které fungují jako lidské obličejové svaly.
Autor: Aheadform
Systémy umístěné v hlavové části tahají a tlačí na měkkou, gumovou kůži a mají vytvářet realistické úsměvy, zamračení a mrkání.
Autor: Aheadform
Vedle robotické „přítelkyně“ Origin F1 firma nabízí i mužskou verze s názvem M1.
Autor: Aheadform
Již loni v říjnu firma ukázala verzi Elf V1 s podobnými výrazy obličeje a reakčními schopnostmi.
Autor: Aheadform
Právě podobní humanoidní roboti schopní emocionální interakce představují další směr, jímž se výrobci vedle továrních robotů pomalu vydávají.
Autor: Aheadform
Aheadform není jediná společnost, která na tomto úkolu pracuje.
Autor: Aheadform
Především z Číny přicházejí zprávy o robotických firmách, které vyvinuly humanoidní hlavy s vysoce realistickými výrazy obličeje, které využívají syntetickou pleť.
Autor: Aheadform
Jak umělá inteligence zlepšuje vnímání, řeč a emocionální interakci, humanoidní roboti mohou být stále více využíváni nejen pro práci, ale i pro komunikaci a socializaci.
Autor: Aheadform