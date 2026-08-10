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KVÍZ: Velký prázdninový test o železnici na našem území
Srpnový železniční kvíz nabízí otázky napříč tématem tuzemské železniční dopravy, z nichž některé jsme vytáhli z těch nejtemnějších zákoutí dep. O co je tento kvíz jednodušší, o to je delší.Čtenáři,...
Nekontrolovatelná raketa SpaceX se ve středu střetla s Měsícem
Ráno proběhla unikátní událost, na povrch Měsíce dopadla nekontrolovaně část rakety SpaceX. Zatím není jasné, zda se dopad podařilo zachytit i na snímcích, astronomové teprve vyhodnocují data z...
Je mobilní klimatizace k něčemu? Ano, pokud pochopíte, jak funguje
Rekordní vícedenní vedra proměnila mnoho domácností v jen obtížně obyvatelné pece. Jako nejrychlejší řešení se nabízí mobilní klimatizace. Přečtení diskusí a komentářů na internetu ale jednoho snadno...
Jedy z nepřilnavých pánví jsou i v krvi nenarozených dětí. Co s tím?
PFAS. Toxické látky, které se pod touto zkratkou skrývají, kolují v krvi každého z nás. Dokonce i v žilách nenarozených dětí. A důvod? Naše láska k nepřilnavým pánvím, pečicím papírům nebo...
Modrá je dobrá. Papoušek, který běhal po šínách, vynikal silou a krásou
Řada 477.0 patří mezi nejzdařilejší československé parní lokomotivy. Vynikala relativně vysokým výkonem, dokonce se stala nejvýkonnější tendrovkou v celé Evropě. Vyzdvihnout musíme i její estetickou...
Na trh míří robotičtí společníci s mimikou. Připravte si několik milionů
Stojí až 173 tisíc dolarů a čínská společnost Aheadform jej prezentuje jako robota a empatií, který může zastat úlohu společníka či společnice. Firma navrhla několik variant, včetně těch, které mají...
Okamžik z operace Market Garden, který vypráví modelářské figury
Tento příspěvek do naší soutěže Příběh mého modelu přináší zase jiný pohled na modelářský způsob vyprávění. Celý výtvor totiž stojí jen na figurách. Více už modelář Ladislav Hudec:
Jedy z nepřilnavých pánví jsou i v krvi nenarozených dětí. Co s tím?
PFAS. Toxické látky, které se pod touto zkratkou skrývají, kolují v krvi každého z nás. Dokonce i v žilách nenarozených dětí. A důvod? Naše láska k nepřilnavým pánvím, pečicím papírům nebo...
Gustav Oplustil by oslavil 100 let. Stál za slavnými pořady televizní zábavy
Televizní a rozhlasový scenárista a dramatik Gustav Oplustil, který se narodil 2. srpna 1926, byl nestorem tuzemské televizní zábavy.
V dubnu 2029 Zemi mine obří asteroid. Vědci se obávají komplikací
V dubnu 2029 proletí v těsné blízkosti Země kus vesmírné horniny. Půjde o asteroid 99942 Apophis, který měří zhruba 370 metrů a k naší planetě se přiblíží na méně než 32 tisíc kilometrů. Vědci jeho...
Je mobilní klimatizace k něčemu? Ano, pokud pochopíte, jak funguje
Rekordní vícedenní vedra proměnila mnoho domácností v jen obtížně obyvatelné pece. Jako nejrychlejší řešení se nabízí mobilní klimatizace. Přečtení diskusí a komentářů na internetu ale jednoho snadno...
Legendární Kocourkovští učitelé se zrodili před 100 lety. Zpívali i s Burianem
Před 100 lety vystoupili v Rychnově nad Kněžnou poprvé jako profesionální soubor Kocourkovští učitelé. Recesistické pěvecké sdružení, které ve skutečnosti netvořili učitelé, se během několika let...
Kosmická agentura zveřejnila snímky Měsíce po dopadu trosek rakety SpaceX
Jihokorejská lunární sonda Danuri ve středu pořídila sérii snímků malého tmavého kráteru, jejž na povrchu Měsíce vytvořil dopad části rakety Falcon 9. Její druhý stupeň narazil do Měsíce kolem 2:35...
Modrá je dobrá. Papoušek, který běhal po šínách, vynikal silou a krásou
Řada 477.0 patří mezi nejzdařilejší československé parní lokomotivy. Vynikala relativně vysokým výkonem, dokonce se stala nejvýkonnější tendrovkou v celé Evropě. Vyzdvihnout musíme i její estetickou...
Čtvrtkové Su-22M4 je srdeční záležitostí a vzpomínkou na Náměšť
Odráží nějaké měřítko to, zda model patří do vašich oblíbených? Stanislav Šnek možná až příliš sebekriticky píše, že je spíš „patla“ než modelář. To můžete sami posoudit u jeho příběhu letounu...
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Plesnivý chleba, džem, ovoce nebo sýr... Některé potraviny stačí okrájet, líčí expert
Plísně nás obklopují na každém kroku. Některé našly uplatnění v medicíně, jiné jsme si kultivovali pro potravinářské účely. Další však znehodnocují potraviny a můžou být i zdraví škodlivé. Právě...
Lépe jste povrch Slunce ještě neviděli: prohlédněte si žhavé vířivé obrazce
Nejdetailnější záběry fotosféry, tedy viditelného povrchu Slunce, pořídili astronomové teleskopem umístěným na Havaji. Skvěle si tak můžete prohlédnout vizuální projevy takzvané Kelvin-Helmholtzovy...