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Na trh míří robotičtí společníci s mimikou. Připravte si několik milionů

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Stojí až 173 tisíc dolarů a čínská společnost Aheadform jej prezentuje jako... Origin F1 vybavený umělou inteligencí údajně dokáže dokonale napodobovat lidské... Modely mají 26 stupňů volnosti v oblasti hlavy, očí a obličejového mechanismu,... Roboti společnosti Aheadform jsou schopni přikyvovat, naklánět a měnit polohu... Robot disponuje systéme na rozpoznávání obličeje a zároveň dokáže poslouchat a... Stroje Origin od Aheadform mají pod kůží více než 25 drobných motorů, které... Systémy umístěné v hlavové části tahají a tlačí na měkkou, gumovou kůži a mají... Vedle robotické „přítelkyně“ Origin F1 firma nabízí i mužskou verze s názvem M1. Již loni v říjnu firma ukázala verzi Elf V1 s podobnými výrazy obličeje a... Právě podobní humanoidní roboti schopní emocionální interakce představují další... Aheadform není jediná společnost, která na tomto úkolu pracuje. Především z Číny přicházejí zprávy o robotických firmách, které vyvinuly...
Stojí až 173 tisíc dolarů a čínská společnost Aheadform jej prezentuje jako robota a empatií, který může zastat úlohu společníka či společnice. Firma navrhla několik variant, včetně těch, které mají vzhled podobný postavám z fantasy příběhů.

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Témata: Dolar, vzhled, Čína

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