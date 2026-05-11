Toto je opravdový robocop. Humanoidní robot sice nehoní zločince, ale zvládá řídit dopravu v hustě zalidněném čínském městě Chang-čou, kde o náročné situace v ulicích a na křižovatkách není nouze. Díky pokročilým senzorům a algoritmům mají zvládnout rychle reagovat na vznikající kolony, nehody nebo nečekané změny v provozu.
Čínské úřady jich od 1. května na hlavních křižovatkách v jižní části města nasadily 15. Podle serveru Straitstimes roboti během tří dnů služby vydali celkem téměř 12 tisíc upozornění na nejrůznější dopravní přestupky. Zájemci mohli případně komunikovat prostřednictvím hlasu či dotykové obrazovky, aby se zeptali na cestu nebo nahlásili nějaký problém.
Na videích, která pořídili kolemjdoucí i novináři, je vidět, jak tito robotičtí strážci zákona vydávají slovní varování cyklistům a jezdcům na elektrokoloběžce, kteří například přejeli čáru pro zastavení.
Není to poprvé, co v Číně nasadili humanoidní roboty, aby zastoupili dopravní policisty, je to však poprvé, co jich fungovalo tolik najednou.
Dopravák high-tech. Robopolicistka bude v Číně řídit dopravu
Úřady uvedly, že „robocopové“ zvládli několik dní práce při nepřetržité směně mezi osmi a devíti hodinami.
21. ledna 2026