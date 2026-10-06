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Roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem

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  14:29
Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté video s odkazem na legendární snímek Terminátor. Ani zde nechyběl Arnold Schwarzenegger.

Figure uvádí, že roboty skutečně dopravila do Finska a nechala je v ocelárně roztavit. Nešlo tedy o počítačovou animaci. Firma zároveň tvrdí, že roboti byli speciálně vycvičeni a jejich skok do pece následně provedli autonomně pomocí AI.

Proč se Figure robotů zbavovala?

Model F.02 představoval pro Figure důležitou etapu vývoje humanoidních robotů. Firma ho nasadila například v provozu automobilky BMW, v logistice a při experimentech s roboty schopnými vykonávat úkoly v domácnosti.

Mezitím však přišla novější generace F.03 a Figure už pracuje také na modelu F.04. Podle společnosti proto přestalo dávat smysl starší roboty dále udržovat.

Figure uvádí, že F.02 obsahovali vlastní konstrukční řešení, včetně speciálně vyvinutých aktuátorů a dalšího proprietárního hardwaru. Ruční rozebrání celé flotily by podle firmy znamenalo značnou časovou zátěž pro její techniky a mohlo by zpomalit vývoj další generace F.04. Společnost proto hledala jiný způsob, jak roboty vyřadit z provozu.

Nápad přišel od Terminátora

Figure na sociálních sítích požádala veřejnost o návrhy, jak staré roboty zlikvidovat. Podle společnosti mezi reakcemi zaujal nápad Arnolda Schwarzeneggera – roboty jednoduše roztavit.

Figure následně herce oslovila a Schwarzenegger se do projektu zapojil. Výsledné video je zjevnou poctou závěru filmu Terminátor 2: Den zúčtování, v němž se robot T-800 obětuje v roztaveném kovu.

Jeden z robotů Figure při pádu do pece napodobuje i známé gesto filmového Terminátora. Schwarzenegger se objeví také přímo ve videu.

Proč právě Finsko?

Figure podle svého popisu nejprve hledala vhodný podnik ve Spojených státech a Mexiku. Narazila však na problém: roboti obsahují lithium-iontové baterie a provozovatelé pecí nechtěli riskovat jejich vhození do zařízení. Nakonec se společnosti podařilo najít podnik v Imatře na jihovýchodě Finska, který byl ochoten experiment provést.

Roboty zde čekala elektrická oblouková pec schopná pracovat až se 75 tunami ocelového šrotu. Kov se v ní taví pomocí tří grafitových elektrod.

Podle Figure měla společnost na celou operaci pouze 24 hodin a šest tavicích cyklů. Každý cyklus poskytoval přibližně dvacetiminutové okno, během něhož bylo možné roboty do pece umístit, než začal roztavený kov na povrchu tuhnout.

Roboti se museli naučit skákat

Samotnému experimentu předcházela příprava v sídle Figure v kalifornském San José. Firma roboty trénovala na skoky z výšky a podle svého popisu při tom využila také zkušenosti kaskadérů. Pohyb následně simulovala a vytvořila model, který měl robotovi umožnit přesně zamířit do pece.

Podstatné bylo, že robot měl zvládnout pohyb v prostředí, které předtím neznal. Figure tvrdí, že po převozu do Finska roboti své naučené pohyby prováděli autonomně. To znamená, že podle společnosti člověk přímo neřídil každý jednotlivý skok.

Toto tvrzení však vychází především z dokumentace samotné Figure. Veřejně dostupný nezávislý audit, který by podrobně ověřoval míru autonomie při celé operaci, k dispozici není.

Nebyla to AI animace

Podoba videa může na první pohled působit jako počítačově vytvořený reklamní spot. Figure ale výslovně uvádí, že roboti byli skuteční a že skutečně skončili v peci.

Na projektu se podílela také produkční společnost Think Foundry, která popisuje práci na projektu a uvádí, že šlo o skutečné roboty a skutečné tavení v roztavené oceli.

Je proto možné oddělit dvě věci. Samotná likvidace robotů byla podle dostupných informací skutečná. U tvrzení o tom, do jaké míry byla celá akce řízena autonomní AI, je však nutné vycházet především z tvrzení Figure.

Co z robotů zbylo?

Po roztavení robotů Figure vznikl kovový materiál, který byl podle společnosti odlit do tyčí a odeslán zpět do Spojených států. Firma z něj chce vyrobit limitovanou sérii artefaktů připomínajících roboty F.02.

Část robotů F.02 navíc podle Figure nebyla roztavena. Několik exemplářů zůstává v sídle společnosti.

Neobvyklý konec jedné generace

Likvidace F.02 je pozoruhodná nejen samotným způsobem, ale také tím, jak rychle se humanoidní robotika vyvíjí. Figure ještě nedávno používala F.02 při skutečných průmyslových úkolech. Nyní už firma pracuje s novější generací F.03 a vyvíjí F.04.

Z vyřazení staršího hardwaru tak vznikla pečlivě natočená filmová podívaná: skuteční humanoidní roboti, skutečná finská ocelárna, skutečná elektrická oblouková pec a skutečný roztavený kov. A symbolickou tečku za jejich „životem“ udělal muž, který se proslavil rolí jednoho z nejslavnějších filmových robotů.

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