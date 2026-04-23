Toyota demonstruje svůj posun v robotice na basketbalistovi. Nový CUE7 září

Toyota Motor Corp. představila svého nejnovějšího basketbalového robota s umělou inteligencí CUE7. Pokračuje tak ve zdokonalovaní předchozích typů. Jeho předchůdce drží světový rekord v délce úspěšného hodu na koš.

Představení verze CUE7 proběhlo v tokijské Toyota Areně před jeho poločasovým debutem v zápase B. League. Nová verze vykazuje výrazně plynulejší pohyb a lepší dribling i střelbu než předchozí modely. Podle šéfa výzkumné jednotky humanoidních robotů Tomohira Nomiho funguje celý systém čistě na bázi umělé inteligence a otevírá zcela novou etapu vývoje platformy CUE.

Nejnovější verze humanoidního robota CUE verze 7 spol . Toyota
Basketbalový robot CUE hraje basketbal během poločasu zápasu skupiny B předkola mužů mezi Spojenými státy a Francií 25. července 2021. Toyota vytvořila 1,83 m vysokého basketbalového robota s názvem Cue, který střílí na basketbalové míče a používá senzory na trupu k posouzení vzdálenosti a úhlu koše a motorizované paže a kolena k provádění standardních střel.
Robot hrající basketbal se dostal do knihy rekordů – hodem na koš ze vzdálenosti 22,55 metrů. Humanoidní robot s názvem CUE je šestou generací stroje, který od roku 2017 vyvíjí tým japonské automobilky Toyota. Úspěšný pokus se uskutečnil v Nagakute v japonském Aiči 26. září 2024. Začal jako výzva, aby zjistil, zda umělá inteligence dokáže dosáhnout lidské přesnosti a přizpůsobivosti při fyzických úkonech.
Členové týmu Toyota oslavují zápis robota CUE do Guinessovy knihy rekordů. Tenzískal hodem na koš ze vzdálenosti 22,55 metru. Úspěšný pokus se uskutečnil 26. září 2024 v Nagakute v japonském Aiči.
CUE7 je navržený pro zkoumání přesného pohybu a vnímání prostřednictvím basketbalových úkolů. Staví na dřívějších verzích CUE, ale zaměřuje se víc na agilitu a konzistenci. U nové verze se povedlo zásadně snížit celkovou hmotnost z původních 120 na 74 kg a přetvořit podvozek.

V roce 2020 zaujal CUE4 bezchybným nastřílením sto košů. V roce 2024 se basketbalový humanoid CUE6 zapsal do Guinessovy knihy rekordů úspěšným hodem na koš ze vzdálenosti 22,55 metru. Bez zajímavosti není ani fakt, že robota původně sestrojili dobrovolníci z řad zaměstnanců společnosti Toyota během svého volného času.

