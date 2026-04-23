Představení verze CUE7 proběhlo v tokijské Toyota Areně před jeho poločasovým debutem v zápase B. League. Nová verze vykazuje výrazně plynulejší pohyb a lepší dribling i střelbu než předchozí modely. Podle šéfa výzkumné jednotky humanoidních robotů Tomohira Nomiho funguje celý systém čistě na bázi umělé inteligence a otevírá zcela novou etapu vývoje platformy CUE.
CUE7 je navržený pro zkoumání přesného pohybu a vnímání prostřednictvím basketbalových úkolů. Staví na dřívějších verzích CUE, ale zaměřuje se víc na agilitu a konzistenci. U nové verze se povedlo zásadně snížit celkovou hmotnost z původních 120 na 74 kg a přetvořit podvozek.
V roce 2020 zaujal CUE4 bezchybným nastřílením sto košů. V roce 2024 se basketbalový humanoid CUE6 zapsal do Guinessovy knihy rekordů úspěšným hodem na koš ze vzdálenosti 22,55 metru. Bez zajímavosti není ani fakt, že robota původně sestrojili dobrovolníci z řad zaměstnanců společnosti Toyota během svého volného času.