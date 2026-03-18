Zařízení s názvem Centaur funguje jako jakýsi „zadní pár nohou“, který se připojuje k lidskému tělu. Uživatel tak místo nesení nákladu na zádech jednoduše uloží břemeno na robota, čímž vzniká hybridní systém pohybující se podobně jako čtyřnohý tvor.
Konstrukčně připomíná zadní část koně s nosnou plochou, na kterou lze upevnit vybavení. Oproti klasickým exoskeletům, které se připevňují přímo na lidské nohy, jde o samostatnou robotickou jednotku napojenou na uživatele přes elastické rozhraní na zádech. Robot tak přebírá většinu zátěže, zatímco člověk zůstává zodpovědný za rovnováhu a orientaci.
Velkou výhodou je jednoduchost: systém nepotřebuje složitou navigaci, protože přirozeně následuje pohyb svého nositele. To z něj dělá praktický nástroj zejména pro vojenské operace, záchranné mise i běžné použití v terénu.