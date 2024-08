Trvalo dva roky a 25 kg náplně do 3D tiskárny, než se změnil v RoboCopa

Měl to být obyčejný béčkový science fiction film z nedaleké budoucnosti s malým rozpočtem. Už jen jeho název zněl tak stupidně, že zástup režisérů, kteří si tímto scénářem odmítli poskvrnit svoji kariéru, jen a jen narůstal. RoboCop líčí příběh násilím zmítaného města Detroitu, ve kterém zažne zastávat právo a bránit nevinné oběti robotický policista s lidskou tváří. Jde o stroj s mozkem zavražděného policisty Murphyho.

Ti, kdo si – dnes už legendární – film z roku 1987 pamatují, si nejspíš vzpomenou i na dobře vykreslený pocit hnusu, jaký z filmového města a lidí v něm doslova čišel. Snímek měl problémy s uvedením v některých státech kvůli velké míře násilí. I samotné natáčení v rozpáleném pozdně letním Dallasu roku 1986 připomínalo peklo. Produkce měla zpoždění, rozpočet byl překročen, nikdo s nikým na place příliš nevycházel a puntičkářský Nizozemec Paul Verhoeven v pozici režiséra všem tak trochu pil krev.

Kdo ovšem krev téměř i potil, byl herec Peter Weller, který se podvolil vzít roli ve snímku, kde z něj bude většinu času vidět jen čelist a rty. Navíc se musel dlouhé hodiny soukat do nepředstavitelně nepohodlné masky, ve které se zpočátku měl problém hýbat, natož hrát.

Teoretický rozbor snímku RoboCop a retrospektiva jeho výroby jsou sama o sobě zajímavá témata, o to víc, že jediné, co v té době filmaři mohli použít, aby ohromili diváka, byl klasický stoptrik. O počítačové animaci vůbec nemohla být řeč. I podoba samotného RoboCopa vznikala pěkně postaru, jako hliněný model v životní velikosti, inspirovaný japonským komiksem.

Jsme v období, kdy James Cameron ohromil Terminátorem (1984) a ve stejném roce, kdy Arnold pobíhá v džungli s Predátorem (1987). Jen málokdo by uvěřil, že RoboCop, jehož scénář vytáhla z koše režisérova manželka a svému muži – Paulu Verhoevenovi – v něm odkryla ještě jiné vrstvy, než jen banální rovinu robota, dělající z gangsterů drogami a tělními tekutinami čpící sekanou.

Nizozemec, který později natočil Total Recall (1990), či způsobil, že minimálně mužské půlce Ameriky zaskočil v kinech popcorn při výslechu Sharon Stoneové v Základním instinktu (1992), dal kybernetickému policajtovi duši. A možná právě tato duše zůstala v paměti Lukášovi Krupičkovi, který dostal jako dárek 3D tiskárnu a přemýšlel, co si začne tisknout.

„Zahlédl jsem Comi-Con a řekl jsem si, že bych zkusil vytvořit něco armorového (masku s prvky brnění či pancéřování, pozn. red.). Vzpomněl jsem si, jak jsem na videokazetách koukal na RoboCopa, to byl vlastně můj první superhrdina,“ vzpomíná dnes Lukáš.

Lukáš Krupička jako RoboCop

Na internetu se probral množstvím návodů, vynechal tipy na DIY masku RoboCopa z kartonové krabice a motohelmy, až se mu nakonec podařilo objevit něco, co se už blížilo jeho záměru. Masku, vytvořenou metodou 3D tisku, přičemž zdrojová data pro tisky se dala i zakoupit. Dalo by se říct, že tím to bylo vyřešené, jenže v tuto chvíli právě obrazně řečeno zařinčela klec a Lukáš byl lapen do zhruba dvouletého procesu tvorby, za kterou by se nemusela stydět ani hollywoodská divize rekvizit.

„Plány jsem si musel nejdřív upravit na svoji postavu. Třeba stehno, než se mi povedlo, tak to byly tři pokusy. I když zrovna stehno nemuselo být úplně přesné, protože tam musí být nějaká vůle. Každý má třeba jinak dlouhé ruce. Všechny ty díly jsem tiskl tři čtvrtě roku,“ popisuje Lukáš.

Jenže poté zjistil, že ne všechny části obleku jsou vhodné – a pohodlné – mít z plastu. To byl případ černé vesty, kterou má RoboCop pod pancéřovanou vnější vrstvou. „V tom plastu chodit nechceš,“ směje se Lukáš.