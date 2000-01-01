Vizuálně velice atraktivním způsobem, jak může letecký dopravce připomenout svoji historii, je opatřit některý z moderních letounů z aktuální flotily historickým nátěrem. Zatímco na přelomu tisíciletí létalo těchto retrojetů jen několik, dnes jich po celém světě létají desítky. Podívejme se na některé z nich, nejen na ty dnes aktivně provozované, ale i na ty časem odváté.
Autor: Archiv Českých aerolinií
Princip retro nátěrů je poměrně jednoduchý, což ovšem nemusí platit o jejich realizaci. Letecká společnost vybere některý ze současných letounů a nechá ho opatřit barevným schématem, který používala v minulosti. Samozřejmě se nejedná o nějaký samoúčelný výstřelek či nostalgické vzplanutí po vánočním večírku, ale o promyšlený marketingový tah. Letecké společnosti si tak připomínají i významná výročí, a to nejen svého vzniku, ale třeba i vstupu do proudové éry.
Autor: Markus Eigenheer, CC BY-SA 2.0
Byť titulek může evokovat, že žádná významná letecká společnost dnes bez aspoň jednoho retrojetu nemůže existovat, není tomu tak. Pravda ovšem je, že snad každá významná letecká společnost takový letoun dnes už má, nebo nedávno měla. Navíc předmětná slova v titulku mají ještě jeden rozměr, protože opatřit svůj letoun retro nátěrem může jen dopravce s dostatečně dlouhou historii, který zkrátka už byl. Pro leteckého dopravce, který vznikl před dvaceti či třiceti lety, by bylo velice těžké, nebojme se říct nemožné, oprášit barvy letadel z šedesátých či sedmdesátých let.
Autor: Masahiro TAKAGI, CC BY 2.0
Retrojet se tak stává nejen atraktivní ozdobou současné flotily, ale také létající připomínkou tradice a kontinuity historie dané letecké společnosti.
Autor: Alf van Beem, public domain
Mezi retrojety najdeme i takové, jejichž historický nátěr připomíná již zaniklé aerolinky, které se staly součástí dnešního dopravce. Moderní dopravní letadlo se tak může stát připomínkou již dávno zaniklé společnosti a její značky, mnohdy ve své době významného nebeského hráče.
Autor: Alan Wilson, CC BY-SA 2.0
Smyslem retro nátěru je co nejvěrněji napodobit někdejší vizáž letadel daného dopravce. Mluvíme o barvách, označení společnosti, dobovém písmu, ale i dalších menších charakteristických prvcích zanechaných stříkací pistolí. Zatímco některé nátěry jsou téměř přesnými kopiemi historických předloh, jiné se jim snaží – tu méně, tu více – přiblížit. V každém případě je třeba se přizpůsobit současným typům letadel, například jejich rozdílným proporcím atd.
Autor: Alan Wilson, CC BY-SA 2.0
Z ekonomického hlediska je výhodné, pokud se historický nátěr realizuje v době, kdy už by se letadlo i tak přelakovávalo (lak zpravidla nevydrží tak dlouho, co je letadlo v provozu). Dopravce tím může omezit dodatečné náklady spojené s odstavením stroje. Neznamená to ovšem, že je retro nátěr automaticky levnější. Složitější historická grafika může být naopak pracnější než současný standardní design.
Autor: André Gerwing, CC BY-SA 4.0
Není jednoduché určit, kolik dnes po světě létá retrojetů, protože celkový oficiální seznam se nevede. Ale například německý web spotter.koeln uvádí k 3. listopadu 2026 celkem 66 retrojetů, z toho 63 aktivních. Jen dodejmě, že spotter.koeln v evidenci nevede letouny společnosti Saudi Arabian Airlines, protože ta postupně zavádí historické barvy prakticky na celou svou flotilu (na tuto cestu se společnost vydala poté, co byl její první retrojet zasypán pochvalou). Podívejme se dále bez obtěžujících všeobecných slov na mnohé perly z bohaté řady retrojetů, nejen na ty současné, ale i na ty z let nedávných, než se opět po své misi přelakovaly do barev obyčejných, moderních.
Autor: Eric Salard, CC BY-SA 2.0
A není náhodou, že exkurzi začneme v domácích vodách. Je tedy otázka, zda spojení „ve vodách“ není v oboru letecké dopravy tak trochu nešikovné, i když nakonec pravdou je, že konkrétně v tomto případě se to vlastně už potopilo. České aerolinie nechaly v roce 2011 opatřit tento Boeing 737, s imatrikulací OK-XGB, retro zbarvením zvaným modré vousy, které používaly tehdejší Československé aerolinie v padesátých letech.
Autor: Archiv Českých aerolinií
Boeingy Českých aerolinií v retro zbarvení (dostaly ho dva kusy) měly připomínat první proudové stroje ČSA Tu-104A. Ty zpočátku létaly právě s modrými vousy a nedlouho poté dostaly finální červené.
Autor: Archiv Českých aerolinií
Červené vousy používaly ČSA od přelomu padesátých a šedesátých let. Ve formě retro kabátu je dostal Boeing 737 s imatrikulací OK-XGC.
Autor: Archiv Českých aerolinií
Zde si můžeme všimnout i již zmíněné skutečnosti, že retrojety se svým zbarvením snaží co nejvěrněji přiblížit originálnímu řešení, ale ne vždy je to možné nebo praktické. Zde konkrétně plochy, které byly u retro boeingů ČSA nastříkány šedou barvou, měly staré Tu-104A ČSA ponechány v barvě eloxovaného duralu.
Autor: Archiv Českých aerolinií
Když jsme začali s ČSA, podívejme se ještě na další dva příklady ze zemí bývalého východního bloku. Zde vidíme současný Embraer ERJ-175 polského národního leteckého dopravce Polskie Linie Lotnicze LOT v kabátě zavedeném po druhé světové válce, ve které tehdy létaly například jeho Lisunovy Li-2, Iljušiny Il-12 a Il-14 nebo Convairy CV-240.
Autor: Cityswift, CC BY 2.0
Retrojet Boeing 737 rumunského národního leteckého dopravce Tarom
Autor: Alf van Beem, public domain
Retrojet Boeing 737 rumunského Taromu startuje z letiště Curych. Věžová stavba za letadlem není žádná řídící věž letiště, ale pozorovací věž letištních hasičů, která dnes slouží už jen k sušení hadic (které se tam samozřejmě sušily už od počátku).
Autor: Aero Icarus, CC BY-SA 2.0
Airbus A320 v retro kabátě Air France. Toto zbarvení bylo zavedeno po druhé světové válce, přesněji od roku 1946, a používalo se na tehdejších pístových letounech a prvních letounech proudových.
Autor: Alf van Beem, public domain
Retrojet Airbus A320 společnosti Air France. Společnost Air France vznikla v roce 1933 sloučením několika menších dopravců a stala se národní leteckou společností a jedním z nejvýznamnějších světových přepravců. Od roku 2004 je součástí nadnárodní skupiny Air France-KLM.
Autor: Hansueli Krapf, CC BY-SA 4.0
Boeing 737 nizozemské společnosti KLM v historickém zbarvení z éry letounů jako byly Douglas DC-7 nebo DC-8. Zde možná někdo zpozorní, že některé „stejné“ typy letadel v této galerii vypadají kolikrát dost odlišně, například při porovnání tohoto Boeingu 737 s tím v barvách ČSA. Zde v galerii zaměřené na krásu retrojetů se tím záměrně detailněji nezabýváme, ale jen pro vysvětlenou uveďme, že se jedná o různé verze s rozdílnou přepravní kapacitou. Na této fotce je tedy Boeing 737-800, zatímco v barvách ČSA jsme viděli Boeing 737-500.
Autor: BriYYZ, CC BY-SA 2.0
Retrojet Boeing 737 společnosti KLM a Boeing 747 stejné společnosti ve standardním současném zbarvení.
Autor: Steve Knight, CC BY 2.0
Retrojet Boeing 737 společnosti KLM. Nizozemské královské aerolinie KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), založené v roce 1919, jsou nejstarší dosud fungující leteckou společností na světě, která si dodnes udržela své původní jméno. Od roku 2004 je součástí nadnárodní skupiny Air France-KLM.
Autor: RussellHarryLee, CC BY 2.0
Retrojet Boeing 767 v barvách společnosti Martinair Holland, používaných od druhé poloviny šedesátých do první poloviny sedmdesátých let. V roce 2008 se Martinair stal stoprocentní dceřinou společností KLM (a tím i součástí skupiny Air France-KLM). V roce 2011 pak mateřská společnost KLM převzala všechny osobní linky Martinairu a značka se od té doby věnuje výhradně nákladní letecké dopravě.
Autor: Alec Wilson, CC BY-SA 2.0
Britská společnost British Airways oslavila v roce 2019 sto let od počátků své historie, které sahají k založení jejího předchůdce, dopravce Aircraft Transport and Travel (AT&T), v roce 1919. Při této příležitosti nechala čtyři letadla ze své flotily opatřit historickými nátěry připomínajícími někdejší podoby společnosti a jejích předchůdců. Konkrétně šlo o tři Boeingy 747 a jeden Airbus A319. První z jumbo jetů dostal barvy British Overseas Airways Corporation (BOAC), Airbus připomínal British European Airways (BEA) a zbývající dva Boeingy 747 nesly historické nátěry samotných British Airways – první z období 1974 až 1980, označovaný jako Negus, a druhý z let 1984 až 1997, známý pod názvem Landor.
Autor: Ronnie Macdonald, CC BY 2.0
A nyní si čtveřici zmíněných letounů shrneme. Retrojet Boeing 747 v barvách British Overseas Airways Corporation. Kabát se vyznačuje tmavomodrým trupem, výrazným označením BOAC a zlatým symbolem Speedbird na SOP. Připomíná dobu, kdy tato společnost patřila k nejvýznamnějším britským dálkovým dopravcům.
Autor: Glenn Beltz, CC BY 2.0
Retrojet Airbus A319 v barvách BEA: Historické zbarvení British European Airways zaujme především červeným čtvercem na ocasní ploše, který dal této variantě livreje přezdívku Red Square.
Autor: Alan Wilson, CC BY-SA 2.0
Retrojet Boeing 747 v barvách British Airways z let 1974 až 1980 zvaných Negus
Autor: Alan Wilson, CC BY-SA 2.0
Retrojet Boeing 747 v barvách British Airways z let 1984 až 1997 zvaných Landor. V porovnání se starším provedením nezapře více elegance.
Autor: British Airways
Zde jsme stále u British Airways, ale mimo čtyřkusovou úrodu retrojetů ke sto letům historie společnosti. Tento Boeing 757 byl připomínkou loučení s tímto typem u British Airways v roce 2010. A nám se sem vyloženě hodí ještě z jednoho důvodu, protože dostal retro nátěr Negus v upravené verzi z počátku osmdesátých let, kdy se velký nápis „British Airways“ zkrátil pouze na slovo „British“.
Autor: Ken Fielding, CC BY-SA 3.0
Retrojet Airbus A321, Lufthansa
Autor: Alan Wilson, CC BY-SA 2.0
Retrojet Airbus A321, Lufthansa
Autor: André Gerwing, CC BY-SA 4.0
Retrojet Boeing 747, Lufthansa
Autor: Masahiro TAKAGI, CC BY 2.0
Retrojet Boeing 747, Lufthansa
Autor: Glenn Beltz, CC BY 2.0
Retrojet Airbus A320, Condor Airlines
Autor: Alan Wilson, CC BY-SA 2.0
Retrojet Airbus A320, Condor Airlines
Autor: Condor.com - Condor Flugzeugtaufe, CC BY-SA 2.0
Retrojet Airbus A320, Condor Airlines
Autor: Condor.com - Condor Flugzeugtaufe, CC BY-SA 2.0
Retrojet Airbus A320, Condor Airlines
Autor: Pexels, public domain
Retrojet Airbus A320, Condor Airlines
Autor: Pexels, public domain
Retrojet Boeing 767, Condor Airlines
Autor: Tomás Del Coro, CC BY-SA 2.0
A zde už jsme ve vodách či spíše horách rakouských, kde se v celé své kráse skví retrojet Airbus A320 v barvách Austrian Airlines.
Autor: BriYYZ, CC BY-SA 2.0
Retrojet Airbus A320, Aer Lingus
Autor: Alan Wilson, CC BY-SA 2.0
Retrojet
Autor: Pexels, public domain
Retrojet
Autor: Pexels, public domain
Retrojet Airbus A321, TAP Air Portugal
Autor: Alan Wilson, CC BY-SA 2.0
Retrojet Airbus A320, Air Malta
Autor: Alan Wilson, CC BY-SA 2.0
Retrojet Airbus A321, Lufthansa
Autor: Aero Icarus, CC BY-SA 2.0
Retrojet Airbus A319, Finnair
Autor: allen watkin, CC BY-SA 2.0
Retrojet Airbus A319, SAS
Autor: Aero Icarus, CC BY-SA 2.0
Retrojet Airbus A319, Iberia
Autor: Aero Icarus, CC BY-SA 2.0
Retrojet Airbus A319, Iberia
Autor: Aero Icarus, CC BY-SA 2.0
Retrojet, Alitalia
Autor: Colin Cooke Photo, CC BY-SA 2.0
Retrojet Airbus A321, TAP Air Portugal
Autor: Colin Cooke Photo, CC BY-SA 2.0
Retrojet Boeing 787, El Al
Autor: Colin Cooke Photo, CC BY-SA 2.0
Retrojet Garuda Indonesia
Autor: Vismay Bhadra, CC BY-SA 4.0
Retrojet Garuda Indonesia
Autor: Pexels, public domain
Retrojet Garuda Indonesia
Autor: Pexels, public domain
Boeing 767 společnosti All Nippon Airways v retro zbarvení „Mohican Jet“. Všimněte si znaku na SOP s „vrtulníkem“ Leonarda da Vinciho. Aerolinka vznikla v roce 1952 pod názvem Japan Helicopter and Aeroplane Transports (zkráceně Nippon Helicopter), od čehož dodnes pochází i její IATA kód NH. Znak s vrtulníkem proto přímo odkazoval na její začátky. Na letadel se znak používal do roku 1982, kdy aerolinka představila současné tmavě modré zbarvení „Triton Blue“ s nápisem ANA. Jako oficiální korporátní emblém firmy však zůstal v platnosti až do roku 2012.
Autor: BriYYZ, CC BY-SA 2.0
Retrojet Boeing 767 společnosti All Nippon Airways startuje z tokijského letiště.
Autor: BriYYZ, CC BY-SA 2.0
Retrojet Boeing 737, Qantas
Autor: Ev Brown, CC BY 2.0
Retrojet Boeing 737, Qantas
Autor: JarrahTree, CC BY 2.5 AU
Retrojet Airbus A319, Air Canada
Autor: Terrence Burke, CC BY-SA 2.0
Retrojet Airbus A319, Air Canada
Autor: BriYYZ, CC BY-SA 2.0
Airbus A320 (N475UA) on approach in snowy Santa Barbara
Autor: Glenn Beltz, CC BY 4.0
Airbus A320 (N475UA) of United Airlines at Santa Barbara Airport
Autor: Glenn Beltz, CC BY 4.0
Airbus A320 (N475UA) of United Airlines at Santa Barbara Airport
Autor: Glenn Beltz, CC BY 4.0
Retrojet
Autor: Glenn Beltz, CC BY 4.0
Retrojet
Autor: Glenn Beltz, CC BY 4.0
Airbus A319 of US Airways at Phoenix Sky Harbor International Airport
Autor: Aeroprints.com, CC BY-SA 2.0
American Airlines AirCal retrojet N917NN at Boston Logan Airport
Autor: 4300streetcar, CC BY 4.0
Retrojet
Autor: Aero Icarus, CC BY-SA 2.0
Retrojet
Autor: Acroterion, CC BY-SA 4.0