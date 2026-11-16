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S krásou ve starém kabátě. Retrojety jsou v kurzu, kdo ho nemá, jako by nebyl

Radek Folprecht
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Boeing 737 Retro Livery, Airbus A319 of Iberia at Geneva International Airport, 2013 Retro Livery, Lufthansa Boeing 747-8 at Tokyo-Haneda, 2016 Retro Livery, Airbus A320 of Air France Retro Livery, Airbus A319 of British Airways at London Heathrow Airport, 2021 Retro Livery, Boeing 737-823 ‘N915NN’ American Airlines (TWA retro livery), 2019 Retro Livery, Airbus A319-132 (c/n 2850, OY-KBO) of SAS marked ´Scandinavian... Retro Livery, Airbus A320 of Air Malta at Düsseldorf Airport, 2014 Boeing 737 Boeing 737 Boeing 737 Boeing 737
Vizuálně velice atraktivním způsobem, jak může letecký dopravce připomenout svoji historii, je opatřit některý z moderních letounů z aktuální flotily historickým nátěrem. Zatímco na přelomu tisíciletí létalo těchto retrojetů jen několik, dnes jich po celém světě létají desítky. Podívejme se na některé z nich, nejen na ty dnes aktivně provozované, ale i na ty časem odváté.

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