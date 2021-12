PODCAST: České závodníky čeká Rallye Dakar ve stylu sedmdesátých let

Prvního ledna odstartuje v Saudské Arábii legendární závod Dakar 2022. Jeho součástí je i kategorie Dakar Classic, určená pro veterány. S vozy Land Rover Serie 2A tu letos startují tři české posádky Vintage Racing Teamu. Mezi nimi i zkušený dakarový jezdec Dušan Randýsek se synem Františkem, historicky nejmladším Čechem v tomto závodě.

„Myslím si, že je důležité si uvědomit, že to není o rychlosti. Tato kategorie je o navigaci. Nebloudit zbytečně, nejet rychle. Proto my to můžeme jet šedesát let starým autem. Pořadatelé nám určují pravidelnou rychlost, např. 50 km/h,“ vysvětluje František Randýsek a jeho otec Dušan, který zažil Rally Dakar na motocyklu, z kabiny automobilu i kamionu, doplňuje:

„Syn má osmnáct let a já nějakých padesát a každý do toho jdeme s jinými ambicemi. Musíme upřímně říct, že bychom potřebovali auto s mnohem větším výkonem a pohodlnějším ovládáním. Toto auto je opravdu zemědělský stroj, technika z padesátých let.“

Dušan si Land Rover Serie 2A z roku 1964 koupil v roce 2010 jako dárek za dokončený dakarský závod. Nyní ho vytáhli doma z kopřiv a připravili na soutěž. I když první ročník Rallye Dakar startoval v roce 1978, lze se kategorie Classic zúčastnit i se starší verzí stroje, který ovšem někdy na závodě startoval.

Tato kategorie slavného závodu je v podstatě jízda pravidelnosti a zkouška orientace. S Randýskovými jsme se sešli při posledním testování jejich vozu a přímo v kabině natáčíme tento podcast.

Jak Dušan vzpomíná na legendární závod, který zažil na třech kontinentech, a co znamená „dakar před dakarem, na dakaru a dakar po dakaru“? Zaměřili jsme se i na komponenty, které, aniž by změnily historický ráz vozu, pomohou náročný závod absolvovat. Tedy snad.

„Co se týče techniky, tak tam budeme spíše za exoty než za nějaké konkurenty,“ říká Dušan. Po osmi měsících práce je čas už jen všechno projet a doladit detaily. „Vychytáváme nejrůznější drobnosti. Od správného držáku telefonu až po dotažení hlavy motoru. I velký závod může skončit na malinké hlouposti.“

Byť půjde o závod veteránů a samozřejmě nepůjde o rychlost, co do komfortu české posádky v letošní kategorii Classic zažijí závod tak, jak ho absolvovali závodníci v samých počátcích, na konci sedmdesátých let dvacátého století. Napříč saúdskoarabskou pouští jedou bez doprovodu, jen s tím, co mají s sebou.