Hartman: Chceme být součástí energetické budoucnosti

Posláním Výboru pro informační a komunikační technologie (ICTC) je řízení veškerých činností asociace ENTSO-E týkajících se informačních a komunikačních řešení (ICT). Nového předsedu výboru ICTC Radka Hartmana, který je členem představenstva společnosti ČEPS, provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy ČR, proto v nadcházejícím období čeká řada úkolů.

Výbor pro informační a komunikační technologie je novým orgánem asociace ENTSO-E. Proč došlo k jeho ustanovení?

Všechny aktivity členů ENTSO-E týkající se provozování a řízení přenosových soustav jsou vždy spojeny s informačními a komunikačními řešeními. V asociaci pracuje několik výborů, které mají na starosti jednotlivé oblasti související s provozem přenosových soustav. Dříve každý výbor zodpovídal za ICT problematiku sám. V posledních letech, i v souvislosti s propojováním evropských energetických trhů, stále naléhavěji vyvstávala potřeba vytvoření nového výboru věnovaného právě informačním a komunikačním technologiím, který by tyto aktivity sjednocoval a sdružoval na úrovni asociace.

Co bude ICTC řešit a jaký je plán jeho pracovních aktivit?



ENTSO-E Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E) je asociací 39 provozovatelů přenosových soustav ze 35 zemí Evropy založená v roce 2008. Prostřednictvím svých členů slouží více než 500 milionům obyvatel. Jejími hlavními cíli jsou zajištění bezpečnosti provozu propojených přenosových soustav a jejich rozvoj, integrace obnovitelných zdrojů energie a podpora formování evropského vnitřního energetického trhu, který je kritický pro naplnění cílů EU.

Výbor se bude zaměřovat primárně na ICT témata, a to nejen na úrovni ENTSO-E, ale i v případě aktivit, do nichž budou zapojeni více než dva provozovatelé přenosových soustav v Evropě. Do budoucna se budeme pravděpodobně věnovat jak evropským platformám pro výměnu regulační energie (TERRE, MARI a PICASSO), tak jednotlivým ICT řešením pro regionální koordinační centra (RCC), tj. celkem osm jednotek, které zodpovídají za koordinaci provozovatelů přenosových soustav v daném regionu Evropy. Vždy však budeme pečlivě zvažovat, zda je vhodné dané ICT řešení poskytovat centrálně, nebo pouze koordinovaně formou výměny zkušeností a best practices. V současnosti připravujeme takzvanou roadmapu, která právě popíše hlavní prvky všech řešení, jimiž se ICTC bude zabývat v horizontu pěti let.

Jakou bude mít váš výbor organizační strukturu?

Výbor se skládá ze tří řídicích skupin: Strategy, Delivery a ICT Security. Skupina Strategy má za úkol kromě přípravy zmiňované roadmapy také definovat, jak mají vypadat ICT řešení pro budoucí potřeby elektroenergetiky. Skupina Delivery následně zodpovídá za co nejefektivnější dodávku těchto řešení, to znamená v definovaném čase, rozsahu a rozpočtu.

A co poslední zmíněná skupiny, ICT Security?

Ta se dnes primárně zabývá očekávanou změnou legislativy v souvislosti s vydáním nových síťových kodexů (očekáváme 2023), tedy vytvořením metodiky pro jejich zavádění jednotlivými státy. Současně bude průběžně identifikovat všechna rizika spojená s budováním a používáním ICT řešení. Zároveň musí definovat nové agendy, které je nutné společně vytvořit v rámci spolupráce mezi jednotlivými aktéry na evropském elektroenergetickém trhu. Například co se týká výměny dat nebo společných postupů při řešení bezpečnostních incidentů. V neposlední řadě je úkolem této skupiny sledovat aktuální rizika v souvislosti s válkou na Ukrajině a synchronizací Ukrajiny s kontinentální evropskou sítí.

Radek Hartman, člen představenstva ČEPS

Co vaše zvolení předsedou ICTC znamená?

Vzhledem k tomu, že v ICTC má zastoupení všech 39 členských provozovatelů přenosových soustav, jde o významný výbor v rámci asociace a mé jmenování je projevem velké důvěry, ale také obrovským závazkem vůči všem členům ENTSO-E. Pro mne osobně je tato pozice velkou výzvou, protože se mohu podílet na budování nových ICT řešení pro podporu evropské elektroenergetiky. Zároveň vnímám svoje zvolení jako uznání práce všech mých kolegů, kteří perfektně fungují i v jiných aktivitách v rámci ENTSO-E. V neposlední řadě si myslím, že asociace tímto chce využít znalosti a zkušenosti, které ČEPS má v oboru informačních a komunikačních technologií, stejně jako v informační a kybernetické bezpečnosti.

Na které úkoly se budete v čele výboru zaměřovat?

Jako předseda zodpovídám za to, že výbor ICTC bude plnit cíle pro něj stanovené. Prakticky to znamená řízení činnosti výboru, organizaci schůzí, kontrolu nad jednotlivými úkoly i dohled nad nastavením organizační struktury. Letos se budeme soustředit především na to, abychom všechny ICT činnosti efektivně převzali a začlenili do fungování našeho výboru.

Dlouhodobě je mým cílem, aby se ICTC stal plnohodnotným a respektovaným výborem v asociaci ENTSO-E, tedy aby byl nedílnou součástí evropské energetické budoucnosti.