První moderní dopravní letoun měl Boeing. Záhy ho převálcoval Douglas

V západoamerickém Seattlu se 8. února 1933 poprvé vznesl k nebesům letoun do té doby neviděný, Boeing 247. Na výsluní slávy se tento typ dlouho neohřál a jeho účast v povědomí široké veřejnosti je tristní. To se s dvoumotorovými douglasy, které přišly jako reakce na něj, nedá srovnat. Ale jedno Boeingu 247 upřít nelze, stal se prvním moderním dopravním letadlem na světě.

A za co konkrétně ho tedy chválíme, v čem jeho revolučnost spočívala? Dvoumotorový samonosný dolnoplošník Boeing 247 byl prvním dopravním letounem s celokovovou konstrukci a zatahovacím podvozkem, po stránce bezpečnosti provozu musíme vyzdvihnout schopnost letět pouze s jedním pracujícím motorem, a to při plném zatížení cestujícími a nákladem. Náběžné hrany křídla a ocasních ploch dostaly u vylepšené verze 247D pneumatický systém odledování.

Boeing 247 létal cestovní rychlostí přibližně 250 km/h, což bylo, když to přeženeme, skoro o padesát procent více než u tehdy populárních třímotorových hornoplošníků Ford TriMotor. Je tedy pravda, že zmíněný ford měl větší přepravní kapacitu, maximum u jedné verze činilo 17 pasažérů.

Naproti tomu přepravní kapacita byla u Boeingu 247 jednou z kritizovaných věcí. Deset cestujících nepředstavovalo žádné terno, a přestože ekonomika provozu typu 247 nebyla v době jeho vzniku rozhodně špatná, do budoucnosti, a to i blízké, nepředstavovala žádný velký potenciál. Když už jsme u lidí, tak dodejme, že osádku tvořili dva piloti a letuška, chcete-li stevardka.

Další kritizovanou věcí je příliš těsný trup. Proto nemohla být podlaha kabiny cestujících vyvýšena a protínaly ji oba nosníky křídla. Při procházení uličkou mezi sedadly tak bylo třeba nosníky přelézat, jako pomocný prvek k těmto artistickým výkonům konstruktéři nadělili jakési nášlapné prvky. Kolik nešťastníků se tem přerazilo, žádné statistiky neuvádí.



Boeing 247, interiér kabiny cestujících, pohled směrem odzadu dopředu. Patrné jsou nosníky křídla procházející kabinou za první a třetí řadou sedadel cestujících. Boeing 247, pohled do pilotní kabiny

Za pozornost stojí záporné sklonění čelních skel pilotní kabiny. V té době se taková záležitost u několika typů letadel objevila a dostala je i většina nově vyrobených Boeingu 247. Mělo se tím eliminovat případné zrcadlení osvětlených palubních přístrojů v těchto sklech při jejich klasickém sklonu. Na druhou stranu to mělo negativní dopad na pilotovy oči při pohybu letadla po letištích disponujících silným osvětlením, jak se zjistilo v praxi. Záporně skloněná čelní okna u letadel začala postupně mizet.



Porovnání Boeingu 247 s konkurenčním DC-2

Primárním uživatelem Boeingu 247 se stala společnost United Air Lines, která byla v podstatě dceřinou společností Boeingu. Když projevila ještě ve fázi vývoje o ten samý stroj zájem letecká společnost TWA, neměla nárok.

Oslovila tedy další americké výrobce letadel s požadavkem na nový moderně řešený letoun pro své potřeby. Tak vznikl prototyp

Douglas DC-1, který poprvé vzlétl 1. července 1933 a na jeho základě vykrystalizovalo sériové provedení DC-2 s datem prvního startu

11. května 1934. A koncem následujícího roku následovala legendární DC-3.



Boeing 247 v původním provedení Douglas DC-2 v barvách ČLS

Předválečný souboj v oboru dopravních letadel vyhrál Douglas nad Boeingem nekompromisně. Jenže za války Boeing letěl vzhůru nesrovnatelně rychleji díky strategickým bombardérům B-17 a později

B-29. A po válce překonal Douglase i v letounech určených pro civilní osobní dopravu, ale to už je jiná kapitola leteckých dějin.

Odpovědí na Douglas DC-2 měl být vylepšený Boeing 247D, tuto odpověď však musíme s politováním klasifikovat jako nedostatečnou. Boeing 247D dostal nové aerodynamicky výhodnější kryty motorů NACA místo původních u typu 247 používaných úzkých prstencových krytů Townend. Nové déčko také mělo už klasicky skloněná čelní skla pilotní kabiny.

Porovnávací náčrt čelních pohledů na Boeing 247 (dole) a Douglas DC-2 převzatý z dobového tisku. Obrázky nejsou přesné výkresy, základní představu o rozdílech ve velikostech průřezů trupů mezi oběma typy však poskytují.

Změna motorových krytů a orientace sklonu čelních skel zvýšily ekonomiku letu, maximální rychlost z 300 km/h na 322 km/h a cestovní rychlost z 250 km/h na 305 km/h. Dalším, již výše zmíněným přínosem déčka se stal systém odledování náběžných hran.



Při zachování stávající přepravní kapacity a nevýhodného rozměrového řešení trupu však tento pokus nemohl být a ani nebyl samospasitelný. Počty nově vyrobených Boeingů 247D byly doslova nevýznamné, postupně se na standard 247D upravovala i většina z původních strojů, přičemž některým zůstalo původní řešení zasklení pilotní kabiny.



Porovnání Boeingu 247 a 247D s Douglasem DC-2 a DC-3



Boeing 247 Boeing 247D Douglas DC-2 Cestujících 10

10

14

Osádka 2 až 3 2 až 3 2 až 3 Rozpětí 22,56 m 22,56 m 25,91 m Délka 15,57 m 15,57 m 18,88 m Vzletová hmotnost 5 738 kg 5 738 kg 8 419 kg Počet motorů 2

2

2

Typ motorů P&W R-1340-S1D1 Wasp P&W R-1340-S1H1-G Wasp Wright SGR-1820 Výkon motoru 410 kW 410 kW 522 kW Cest. rychlost 250 km/h 305 km/h 305 km/h Dolet 780 km 1 200 km 1 600 km Období výroby 1933

1934

1934 až 1937

Objem výroby 61 kusů *)

13 kusů 135 kusů + 5 ks v Japonsku *) Pozn.: 59 Boeingů 247 bylo později konvertováno na 247D, některým však zůstalo původní aerodynamicky méně výhodné řešení zasklení pilotní kabiny.



Do kapitoly o konkurenčním boji mezi oběma typy letadel zbývá zařadit i slavný etapový MacRobertsonův letecký závod Londýn – Melbourne, který startoval 20. října 1934. Boeing do klání nasadil jeden letoun typu 247D. Kvůli zvýšení doletu mu technici demontovali sedadla cestujících a místo nich do trupu umístili osm rozměrných přídavných palivových nádrží.

Boeing 247D skončil v MacRobertsonově leteckém závodě na krásném třetím místě z celkem dvaceti startujících a nakonec devíti klasifikovaných letadel. Trochu to kalila skutečnost, že na ještě krásnějším druhém místě finišoval Douglas DC-2. A ať to máme kompletní, vítězem se stal jeden ze tří nasazených strojů typu de Havilland DH.88 Comet, ale to byly vyloženě závodní speciály pro tento závod přímo konstruované.

A ještě drobnost k Douglasu DC-2, s ním závodila nizozemská společnost KLM, byl to standardní neupravený stroj, protože se letělo víceméně na trase její pravidelné linky, vzali na to dobrodružství i trojici cestujících.

Boeing 247D s demontovanými vnějšími částmi křídla při nakládání na loď Boeing 247D, Roscoe Turner, Reeder Nichols a Clyde Pangborn