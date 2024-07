Dynamitové beranidlo nahánělo strach – hlavně posádce. Zrod prasečích člunů

Zakázka pro chudé teroristy

První americkou ponorku sestrojil David Bushnell už v roce 1775 a v příštích desetiletích našel celou řadu následovníků, nicméně za zakladatele moderní americké ponorkové flotily se považuje John Philip Holland. Původně pocházel z Irska, a jak bylo v kraji zvykem, nenávist k britské nadvládě ho zavála k teroristům z Irského republikánského bratrstva (též feniáni).

Výsledkem spolupráce měla být stavba ponorky, schopné potápět britské válečné lodě přímo v přístavech. A protože příprava teroristických činů musí být vždy utajená – což se v Irsku plném špehů nedalo zaručit – v roce 1873 se Holland usadil ve Spojených státech. Sotva se činorodý vynálezce v nové vlasti rozkoukal, usoudil, že konstrukcí ponorek výlučně pro feniány jen mrhá talentem a projekt nabídl jak irským bratrům ve zbrani, tak americkému válečnému loďstvu.

Námořní úřady se ovšem k myšlence ručně poháněného člunu ozbrojeného dynamitovým beranidlem stavěly skepticky a nikdo se jim nemohl divit. Vždyť teprve nedávno se US Navy přesunem do muzea s úlevou zbavila podobné ponorky Intelligent Whale, která za deset let existence dokázala jen třikrát ztroskotat, a co hůř – pokaždé se ztrátou kompletní posádky.

Feniáni podobné zkušenosti neměli a rozhodli se Hollandovy pokusy financovat. Peníze jim však brzy došly a vynálezce se s teroristy rozešel ve zlém. Svůj člun přesto dokončil a znovu ho nabídl americkému námořnictvu. Inženýři po pečlivé prohlídce svérázný aparát sice opět odmítli, nicméně Hollandovi začali nenápadně fandit a místo ručního doporučili nějaký strojní pohon.

Vynálezce se poučil a další experiment o výtlaku 2,2 tuny už na hladině poháněl čtyřtaktní benzínový motor o výkonu 3 kW (víc údajů není známo). Ani o tento člun US Navy zájem neměla, nicméně spolupráce na bázi konzultací pokračovala dál, až Holland v pronajaté loděnici Crescent Shipyard v Elizabeth ve státě New Jersey v letech 1896–97 postavil svou šestou ponorku.

Už coby pokusná zbraň vypadala celkem nadějně. Člun o hladinovém výtlaku 64 tun poháněl vodou chlazený čtyřtaktní benzínový motor o výkonu 45 kW, při testech jej rozpohyboval až na šest uzlů a pod vodou pomocí elektromotoru krátkodobě dosahoval takřka stejné rychlosti. Výzbroj tvořil jeden 450 mm torpédomet s jedním rezervním torpédem.

Pozůstatek feniánské minulosti v podobě příďového pneumatického „dynamitového děla“ ráže 214 mm si vynálezce neodpustil, systém však posádce naháněl hrůzu (nikdo nedokázal zaručit, zda dynamit neexploduje bezprostředně po úderu pístu) a brzy byl odstraněn ve prospěch dalšího náhradního torpéda.

V trupu kromě v té době už klasických balastních nádrží nově nechyběly nádrže vyvažovací, s jejichž pomocí se pod hladinou lépe udržovala stabilita. Pro ještě preciznější udržení požadované hloubky sloužila dvojice hloubkových kormidel na zádi. Při délce 16,4, šířce 3,15 a výšce 2,59 metru se dovnitř dokázala poskládat šestičlenná posádka, která by s trochou sebezapření snad i přežila plavbu v maximálním operačním dosahu 370 km.

Projekt zkrátka vypadal tak nadějně, že pro jeho realizaci námořnictvo uvolnilo menší sumu peněz. Vládní podpora však ani zdaleka nestačila a společnost Holland Torpedo Boat zkrachovala. Vynálezce se nevzdal a v roce 1900 dosáhl svého – jeho nová firma Electric Boat Company ponorku za 150 000 dolarů opravdu prodala americkému námořnictvu! Při zkušebních plavbách se vynález osvědčil tak, že Holland dostal zakázku na sedm člunů obdobného, avšak většího typu označeného jako třída A.