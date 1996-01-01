Průvod tramvají ke 150. výročí městské dopravy v Praze 21. září byla sama o sobě krásná podívaná za krásného počasí. Ještě krásnější ale může být, když divák zná i pár střípků z historie toho či onoho exponátu. Něco lze dohnat i po akci za pomoci tohoto obrazového článku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vůz koněspřežné dráhy s datem výroby 1886 je nejstarším exponátem Muzea MHD Dopravního podniku hl. m. Prahy. V roce 1900 byl upraven na vlečný vůz elektrické tramvaje a sloužil tak až do roku 1925. Současná podoba odpovídá stavu před rokem 1890.
Vůz podle návrhu slavného architekta Jana Kotěry reprezentoval vagónku Ringhoffer na Světové výstavě v Paříži v roce 1900. Následovalo půlstoletí služby v Praze jako vůz pro zvláštní příležitosti. Mezi lety 1951 až do počátku 70. let byl využíván pro mateřské školy. Současná podoba po rekonstrukci odpovídá stavu po roce 1922.
Tento vůz určený pro vyhlídkové jízdy byl vyroben v roce 1913. Takto byl využíván až do roku 1949.
Motorový vůz č. 240 byl vyroben v roce 1908. V letech 1952 až 1973 byl provozován v Plzni. Jeho rozsáhlá rekonstrukce proběhla mezi lety 1993 a 1995.
Vůz 88 je nejstarší motorový vůz této sbírky. Vyroben byl v roce 1900 a sloužil až do roku 1929.
Následně byl upraven na mechanický brus kolejnic a brousil až do roku 1967.
Tato souprava motorového vozu č. 275 (vyroben 1908) a „malého vamberáku – vajíčka“ (z roku 1909) přestavuje podobu pražské tramvajové dopravy ve 30. letech minulého století. Motorový vůz jezdil do roku 1955 v Praze a následně v Olomouci až do roku 1966.
Souprava přestavuje období 20. let 20. století. Motorový vůz je z roku 1901 a v letech 1928 až 1967 brousil koleje. Otevřený vlečný vůz byl původně vyroben (1896) ještě pro koňskou dráhu.
Motorový vůz z roku 1915 sloužil až do r. 1963. Následně sloužil až do roku 1975 jako sněžný pluh. Vlečný vůz „krasin“ z roku 1931 byl využíván až do roku 1967.
Na této fotografii je zachycen motorový vůz č. 297, který za sebou vleče dva „malé vamberáky – vajíčka“. Zajímavostí je, že motorový vůz byl sice vyroben v roce 1909, ale jeho skříň je až z roku 1945.
Vůz byl totiž silně poničen při spojeneckém bombardování Prahy v r. 1945.
Zajímavý osud měly i oba vlečné vozy, které byly na začátku 60. let min. stol. prodány jako sklady a chatky.
Přelom 40. a 60. let představuje souprava motorového vozu č. 444 „devítiokeňáku“ z roku 1923 a vlečného „plecháče“ z roku 1926. Oba vozy dosloužily v roce 1966.
Dobu do r. 1939, kdy se v Československu jezdilo ještě vlevo, reprezentuje souprava motorového vozu č. 2222 a dvou „plecháčů“. Jinak vlečné vozy dosloužily v roce 1972 a motorák v r. 1973.
Funkčním zatemněním proti náletům disponuje motorový vůz č. 2234 (r. 1932) i „velký vamberák“ č.608 z roku 1908. Motorák sloužil do roku 1973, vlečný vůz pak od roku 1958 využíván jako nepojízdný sklad.
„Ponorkou“ nazývá se tento jednosměrný motorový vůz z roku 1942, který jezdil až do roku 1967. Vlečný vůz se zase zove „krasin“ a byl provozován mezi lety 1946 až 1973.
Jako časová schránka z roku 1974 byla ponechána souprava motorového vozu z roku 1930 a vlečný vůz z r. 1942.
Druhý vyrobený prototyp tramvaje TI (T1) byl zařazen do provozu v roce 1952 a sloužil až do r. 1981.
Dvounápravový motorový vůz „mevro“ z r. 1948 s vlečným vozem „krasin – rychlík“ z roku 1964.
Nejprve v Ostravě (1958 až 1996) a následně v Liberci (1996 až 2018) soužil tento čtyřnápravový vůz T2R z roku 1958
První sériově vyrobená tramvaj T3 (v provozu 1962 až 1996) byla zachráněna pře sešrotováním a mezi lety 1998 a 2003 zrekonstruována.
Poslední vůz T3SUCS dodaný v roce 1989 sloužil od roku 1990 do roku 2014 a je zachován v původním stavu.
Tento vůz č. 7000 z roku 1977 byl provozován v Bratislavě. Od roku 1983 do r. 2009 sloužil jako cvičný vůz.
Vůz T3M „tyristorka“ z roku 1981. Původní elektrická výzbroj byla nahrazena tyristorovou a pulsní regulací brždění a rozjezdu. Vůz sloužil až do r. 2009.
Vůz T6A5 č. 8702 z roku 1996 byl posledním typem tramvají, dodaným výrobcem ČKD dopravní systémy. Sloužil 1996 až 2013.
Vůz KT8 D5 z roku 1990 byl prvním novým vozem s tyristorovou a pulsní regulací a prvním článkovým vozem v pražském provozu. V provoz do roku 2013
Šestinápravový pětičlánkový částečně nízkopodlažní vůz Škoda 14T z let 2006 až 2009
Osminápravový tříčlánkový a stoprocentně nízkopodlažní vůz Škoda 52T je nejnovější přírůstkem do rodiny pražských tramvají. Provozován od roku 2024
Osminápravový tříčlánkový a stoprocentně nízkopodlažní vůz Škoda 15T z let 2010 až 2019
Polootevřený vyhlídkový vůz T3Coupé je výsledkem spolupráce designérského studia Anny Marešové a VKV Praha v letech 2017 až 2018 odkazuje na dílo Františka Kardause.
„Měsíček“ je vyhlídkový vůz T3 z roku 1989, který byl určen pro přepravu dětí mateřských škol.
Měřící vůz T3 zvaný „pomeranč“ se využívá zejména ke kontrole trolejového vedení u novostaveb rekonstruovaných tratí.
Obousměrný posunovací vůz Opravny tramvají. V provozu jsou dva kusy z let 1984 a 88.
Víceúčelový nákladní vůz „mazačka“ je jediný vůz z let 1990–91, který vznikl pro přepravu materiálu mezi areály DP. Teprve v roce 2015 získal stálé využití pro mazání okolků a hlav kolejnic. Or roku 2016 je vybaven i pro kropení tramvajových tratí.
Nákladní souprava z roku 1917 pro přepravu uhlí a jiných sypkých materiálu či součástí kolejového systému
Tento motorový vůz na broušení kolejnic byl v provozu mezi lety 1966 a 2002.
Motorový vůz s vlečnou prodejnou předplatních lístků a jízdenek z roku 1915. Od roku 1978 je služebním vozem Muzea MHD.
