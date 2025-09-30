|
Co tramvaj, to příběh. Podívejme se na průvod pražských tramvají podrobněji
Dny NATO 2025
Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.
KVÍZ: Víte, jak se dříve jmenovaly stanice metra?
Mnoho z nás jej denně využívá a možná si ani neuvědomuje, jakými změnami pražské metro v průběhu desetiletí prošlo. Otestujte své znalosti názvů stanic.
Na své největší letošní akci ČD ukázaly i novou vysokorychlostní lokomotivu
Sobota 20. září patřila v Nymburku železniční historii, současnosti i budoucnosti. Do místního depa, kde se odehrávala hlavní část programu letošního Národního dne železnice Českých drah, dorazilo...
Od koňky až po metro. Jak se historicky vyvíjela hromadná doprava v Praze
Vznik pražské městské hromadné dopravy se oficiálně slaví 23. září, protože toho dne roku 1875 tam byl zahájen provoz koněspřežné tramvaje. Jedná se o oficiální dataci kvůli usazení pevného termínu...
Skutečné perly. Unikátní historické letouny se slétly do Hahnweide
Jubilejní 20. ročník Oldtimer-Fliegertreffen neboli Setkání historických letadel na travnatém letišti v Hahnweide u městečka Kirchheim/Teck nedaleko Stuttgartu se opravdu povedl. Mezi 12. a 14. zářím...
Průvod tramvají ke 150. výročí městské dopravy v Praze 21. září byla sama o sobě krásná podívaná za krásného počasí. Ještě krásnější ale může být, když divák zná i pár střípků z historie toho či...
Záplavy slev nečekejte. Veletoč Microsoftu překvapil, ale nezaskočil
Po měsících a týdnech varování o ukončení podpory Windows 10 je všechno jinak – evropská spotřebitelská organizace vyjednala u Microsoftu, že prodlouženou podporu dostane každý uživatel, bez žádných...
Jak se Polsko bránilo Rudé armádě, když si ho nacisté s bolševiky porcovali
Dne 17. září 1939 vrazil Sovětský svaz kudlu do zad Polsku. Podívejme se, jak si Stalin dělil kořist s Hitlerem a také, jak se Poláci bránili Rudé armádě. Blíže se potom podíváme alespoň na obranu...
Před 100 lety ještě žil kočí z první pražské „koňky“
Praha před sto lety zažila velkolepou slávu. V září 1925 se na ulice města znovu vydala historická koňka, která připomněla padesát let existence pražské tramvajové dopravy. Vozatajství se ujali...
Před 28 lety se u Medanu zřítil Airbus s 234 lidmi. Tragédie otřásla Indonésií
Před 28 lety do lesnatých kopců na severu Sumatry narazil patnáct let starý Airbus. Za nehodou, jež si vyžádala životy všech 234 lidí na palubě, stála série nedorozumění. Dodnes jde o nejtragičtější...
Žně na Moravě se před 100 lety protáhly až do svatého Václava
Na konci září 1925 ještě na Moravě i v Čechách dozrával oves a jarní žito. Lidové noviny si všímaly, že zemědělci stále sklízejí, a připadalo jim zvláštní psát o žních tak pozdě. Vysvětlení však bylo...
Africký motýl má 458 chromozomů. Mezi mnohobuněčnými živočichy je to rekord
Vědci přečetli genom modráska Polyommatus atlantica. Má 227 párů nepohlavních chromozomů a čtyři pohlavní. K čemu by létající potvoře taková podivnost mohla být?
Evropa čelí nástupu exotických chorob přenášených komáry. Léčit se často nedají
Západonilská horečka, chikungunya či dengue. Onemocnění, která jsme si spojovali s exotickou cizinou, se pomalu stávají všední realitou i v našich zeměpisných šířkách. Rekordní výskyt hlásí Francie,...
Prodej pozemku k bydlení, 1317 m2, Trmice
Trmice, okres Ústí nad Labem
2 660 000 Kč
Před 100 lety: Poslední letní neděle, fotbalové rvačky a medvědi v Tatrách
Pražané si na konci září 1925 užívali poslední letní neděli. Podle Národních listů bylo teplo, dusno a počasí připomínalo spíš májový den než příchod podzimu. Na fotbalových hřištích ale vládly emoce...
Piloti amerického námořnictva už nebudou muset umět přistát na letadlovce
Námořní složka ozbrojených sil Spojených států změnila studijní plán svých pilotů. Pokud se chystají létat na stíhačkách F-18 nebo F-35, nepotřebují k získání kvalifikace odstartovat ani přistát na...