Vzestup dronů v českém zemědělství a lesnictví

Pro české zemědělství a lesnictví představují drony důležitého pomocníka pro chytřejší hospodaření. Bezpilotní letouny se využívají pro precizní monitoring plodin, kde dokážou s neuvěřitelnou přesností zjistit stav porostu, potřebu závlahy nebo hnojiva. Dron zmapuje danou oblast, zanalyzuje data přes multispektrální analýzu a zemědělec je aplikuje do řídicích jednotek traktorů. Smart technologie tak významně šetří náklady na plošné zásahy – hnojení a postřiky jsou řízeny dle aktuální potřeby.

Drony s termokamerou také pomáhají hledat srnčata ukrytá na polích, výrazně se tak sníží doba prohlídky jednotlivých polí a nedojde ke ztrátám na životech.

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) do budoucna klade na zemědělce vysoké nároky. Podle její studie How to Feed the World in 2050 budou muset do 25 let zvýšit produkci potravin o 70 %, aby uživili rychle rostoucí světovou populaci. A chytré technologie jim v tom rozhodně budou velmi nápomocné.

Profesionální drony také pomáhají lesníkům s detekcí škůdců a chorob v raném stadiu. Dříve každý strom napadený kůrovcem znamenal vykácení 50 metrů v jeho okruhu. Díky pravidelnému monitorování s dronem jsou dnes lesníci schopni zjistit, které stromy jsou nakažené a jakým způsobem se nákaza šíří. To umožňuje rychlou reakci a zamezení rozsáhlým škodám. Na jeden let je dron schopen za 90 minut zmapovat až 500 ha.

Profesionální drony zefektivňují energetiku a stavebnictví

Drony v průmyslu, energetice, stavebnictví a teplárenství se stávají nepostradatelným nástrojem pro rychlé a bezpečné inspekce. Dnešní drony dokážou odhalit sebemenší závadu na solárních panelech, vysokonapěťových vedeních a dalších zařízeních, aniž by bylo nutné riskovat lidské životy ve výškách.

Drony jsou schopny provádět přesné 3D modelování terénu a budov, monitorovat postup stavby a včas identifikovat potenciální problémy. Zatímco geodet potřebuje několik dní na zmapování terénu, dron to zvládne za hodinu.

Dnes probíhá 78 % inspekcí výškových konstrukcí výhradně pomocí dronů. Jejich termokamery spolehlivě monitorují tepelné mosty a úniky vody a předcházejí tak haváriím. Ve Spojených státech amerických zaznamenaly společnosti používající drony pokles úrazů mezi lety 2023 až 2025 o 43 %.

Drony v akci bezpečnostních a záchranných složek

Profesionální drony hrají stále důležitější roli také v otázce bezpečnosti. Jejich nasazení při hašení požáru v Hřensku v roce 2022, který byl jedním z největších v historii Česka, ukázalo jejich neocenitelnou schopnost poskytovat reálné informace o rozsahu ohně a směřování plamenů, což výrazně pomohlo při koordinaci hasičů.

„Již v prvních hodinách nasazení se potvrdilo, že i když jsou naše prostředky primárně uzpůsobeny k jinému využití, jsme schopni lokalizovat malá a skrytá ohniska. Nasazení dronů se tedy ukázalo jako efektivní a přínosné,“ zdůraznil plukovník Roman Hyťha, náčelník zpravodajského odboru Velitelství pro operace Armády ČR.

Na pomoc hašení požáru v Hřensku bylo nasazeno pět dronů s termovizí. Celkem bylo během monitoringu skrytých ložisek požáru provedeno 1 478 vzletů, během kterých drony uletěly 9 809 kilometrů.

České Švýcarsko už nechce nic ponechat náhodě, proto v blízké době plánuje nasazení už druhého dálkově řízeného dronu s termokamerou, který bude dohlížet na oblast. Stane se tak dalším z řady protipožárních opatření, která v oblasti zajišťuje správa národního parku. Od rozsáhlého požáru do nich investovala už miliony korun.

„Dron je řízen vzdáleně a pilot jej může ovládat z kanceláře i z domova, v případě potřeby dokonce i přes mobilní telefon. Jediným limitem pro ovládání dronu je přístup k internetu,“ popsala správa parku na sociálních sítích. „Díky tomu spolu s Hasičským záchranným sborem ČR výrazně zkrátíme čas mezi nahlášením požáru a jeho lokalizací ve složitém skalnatém terénu Českého Švýcarska,“ uvedla rezervace již dříve.

Drony byly také nasazeny při loňském zásahu pyrotechniků na severu Čech, asistovaly při odstřelu nevybuchlé letecké pumy.

Drony se využívají také pro pátrací a záchranné operace v nepřístupném terénu, monitorování hranic a krizových oblastí, kde mohou detekovat nebezpečí dříve a bezpečněji než lidské hlídky.

Drony součástí armády: Budoucnost válčení?

Ani armáda nezůstává pozadu. Na veletrzích, jako je Future Forces Forum, jsou pravidelně představovány nejmodernější bezpilotní prostředky a pozemní drony, které ukazují vývoj novodobého bojiště.

Česká společnost LPP Holding dokonce dodala na Ukrajinu stovky dronů, které se obejdou bez GPS a rádiové navigace, využívají totiž kombinaci vizuální a inerciální navigace. Tyto technologie naznačují směr, kterým se ubírá budoucnost obrany.

Profesionální drony nacházejí uplatnění v mnoha dalších odvětvích

Vývoj dronů jde neustále kupředu a díky své všestrannosti nacházejí uplatnění v řadě nejrůznějších oborů.

Ve filmovém a reklamním průmyslu se staly nepostradatelnými pro dynamické záběry z ptačí perspektivy, umožňují působivé scény a živé přenosy z dříve nepřístupných míst.

Dopravní podniky s jejich pomocí monitorují dopravní situaci a stav silnic, některé inovativní firmy dokonce testují doručování zásilek do odlehlých oblastí.

Nový rozměr získala i ochrana přírody, kde drony pomáhají ekologům sledovat migraci zvířat, chránit rezervace před pytláky a detailně mapovat ekosystémy.

V oblasti kulturního dědictví a archeologie se drony využívají pro precizní mapování a 3D rekonstrukce historických míst, což usnadňuje dokumentaci a ochranu památek.

Vědci zase využívají drony pro sběr dat v nepřístupném terénu, například při studiu ledovců, vulkánů, mořského dna nebo atmosféry. Profesionální drony tak umožňují detailní výzkum s nižším rizikem pro lidské životy.

Jaké jsou další příležitosti pro budoucnost dronů v Česku?

Naučit se s dronem pomůže i Úřad práce Naučit se pilotovat dron nikdy nebylo snazší. K dispozici jsou totiž rekvalifikační kurzy, které zájemcům proplatí Úřad práce. Ten operuje s prostředky z Národního plánu obnovy, který financuje Evropská unie. Každý občan ČR, zaměstnaný i nezaměstnaný, má z Národního plánu obnovy nárok až na 50 tisíc korun na rozšíření vzdělání, díky kterému bude lépe zaměstnatelný. Podmínkou je vybrat si jeden z certifikovaných kurzů.

Zájem o drony v Česku rychle roste a je zřejmé, že jejich potenciál je obrovský. Očekává se další sladění pravidel v rámci EU, zavedení povinných registračních čipů a větší důraz na environmentální aspekty. Integrace umělé inteligence a autonomních systémů posune drony ještě dál a umožní zvládnout jim složitější úkoly.

Česko má na trhu s bezpilotními letouny své silné hráče. Například společnost Primoco, která v pražském Radotíně vyrábí úctyhodné stopadesátikilové drony a své výrobní kapacity plánuje rozšířit také do Písku. Původním záměrem firmy bylo tyto drony využít pro kontrolu rozsáhlých potrubí v ropném a plynárenském průmyslu. V současnosti však díky své patnáctihodinové výdrži ve vzduchu nacházejí uplatnění především v oblasti ostrahy hranic, včetně námořních.

Ještě větší dron připravuje státní Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ). Stroj pro čtyři osoby má fungovat jako aerotaxi.

Každá firma, která nechce zůstat pozadu, by měla začít využívat novinky na poli moderních technologií. Investice do certifikovaných kurzů, moderního vybavení a pravidelného školení zaměstnanců se zaručeně vyplatí. Stejně tak by měli zpozornět také jednotlivci, kteří hledají díru na trhu práce a touží po zajímavé profesi s dobrou vyhlídkou na uplatnění.

Rekvalifikační kurzy Praha

„Pilotování dronů a znalost umělé inteligence. To jsou dvě klíčové dovednosti budoucnosti,“ říká Alex Novotný, majitel DronPro, přední české společnosti v oboru dronů. „Kdo chce být u toho a získat kvalifikaci, má ideální šanci. Dnes jsou k dispozici rekvalifikační kurzy, na které je možné přes Úřad práce získat až 100% příspěvek od státu. Tím se otevírá jedinečná příležitost pro zájemce o kariéru v této dynamicky se rozvíjející oblasti.“

Drony už nejsou jen otázkou techniky, ale stávají se nedílnou součástí infrastruktury a ekonomiky. Jejich budoucnost v Česku je jasná – plná inovací, efektivity a nových možností. Rekvalifikační kurz je prvním krokem k budoucnosti. Nezůstávejte při zemi a vzlétněte ke své kariéře snů i vy!