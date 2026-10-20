Okolní silnici lemují zaparkovaná vozidla a na poli, kam dopadly odstřelené stožáry vysílačů, pobíhají lidé a snaží se posbírat, demontovat nebo uříznout alespoň kousek ještě nedávno nejvyšší stavby v ČR. Některé mají memorabilie pro sebe, jiní na prodej – již o víkendu se na inzertních serverech objevily první nabídky a za kousek z rozlámaného izolátoru nebo kus svítidla budou inkasovat přinejmenším stokoruny.
Podle redaktora iDNESu, který se na místo o víkendu vypravil, se obchoduje čile i na místě – některé části konstrukce jsou sprejem označeny jako „prodáno“ a některé drobnější zajímavější kousky se nabízí přímo z nákladových prostorů automobilů těch, kteří mají hlídání hromady pokrouceného železa na starosti. „Tenhle kousek izolátoru? Za ten chci 500 Kč,“ dozvěděl se cenu redaktor.
Živo není jen na poli kousek od Českého Brodu, ale také na sociálních sítích. Spousta komentářů se týká rozhořčení z demolice a spekulování o možnostech jiného využití stožárů. Na nejčastější a nejvýraznější otázky odpovídáme v následujících pěti kapitolách.
Proč se stal vysílač nepotřebným?
Vysílač Liblice B vysílal v pásmu středních vln (tedy SV) pomocí takzvané amplitudové modulace (tedy AM). V tomto pásmu se však vysílat postupně přestává, zejména z důvodu nízké zvukové kvality, kvůli které většina posluchačů „přeladila“ na jiné vysílací technologie – tedy FM vysílání, digitální DAB vysílání, případně internetové streamy.
Kombinace nízkého zájmu posluchačů a vysokých energetických nároků vedla k ukončení vysílání stanice ČRo Dvojka na frekvenci 639 kHz na konci roku 2021 – a vysílač oněměl.
Od října 2023 do března 2025 zde z jiné elektroniky vysílače (ta stará byla zlikvidována v roce 2022) s řádově nižším výkonem (20 kW místo původních 750 kW) odtud vysílalo Country rádio. Radost z toho měli zejména majitelé historických rozhlasových přijímačů, které jinou než amplitudovou modulaci neumí zpracovat.
Od března 2025 tedy stožáry vysílače jen bez užitku stály.