Obří letoun kvůli chybě pilotů při přistání na ostrově Guam v Tichém oceánu narazil do země jen několik kilometrů před ranvejí. Za nehodou stálo několik nešťastných náhod i selhání kapitána. Havárie a náročnost záchranných prací vedly před 28 lety ke smrti 229 lidí.

Data o havárii Datum: 6. srpna 1997

Mimořádná událost: řízený let do terénu

Letoun: Boeing 747-300

Registrace: HL7468

Operátor: Korean Air

Číslo letu: 801

Počet lidí na palubě / raněných / mrtvých: 254 / 25 / 229

Na pravidelný mezinárodní let z letiště Gimpo v Soulu na letiště Antonia B. Won Pata na Guamu se večer 5. srpna 1997 chystal letoun Boeing 747-300. Necelých třináct let starý stroj převážel 237 cestujících, o jejichž pohodlí se staralo 17 členů posádky.

Guam Ostrov v severozápadní části Tichého oceánu je autonomním územím Spojených států amerických. Je nejjižnějším ostrovem souostroví Mariany.

Po několik hodin od startu let probíhal bez větších mimořádností. Celou dobu ho sice provázelo špatné počasí, kromě turbulencí se však piloti nemuseli potýkat s žádnými problémy. Ty přišly až po více než třech hodinách letu.

Počasí na Guamu bylo kvůli vrcholícímu období dešťů více než nepříznivé. Prudký liják omezoval viditelnost a piloti se při přistání museli spolehnout jen na přístroje. Přípravy však zkomplikovala zpráva z řídicí věže letiště, ve které dispečeři informovali o nefunkčním naváděcím systému VOR.

Elektronika zmátla piloty

Jenže budík, který přijímá signál z naváděcích majáků, se náhle aktivoval a kapitán letu navzdory protestům letového inženýra podle údajů přístroje pokračoval v přistávacím manévru. Letadlo však klesalo příliš prudce, a brzy se proto kabinou rozezněl alarm upozorňující na malou výšku.

Letadlo náraz a následný požár zcela zničily.

Navíc stále nebylo vidět letiště ani osvětlení ranveje, které už mělo být navzdory dešti jasně rozpoznatelné. Zmatená posádka usoudila, že kvůli špatnému počasí letiště přehlédla a chystala se k návratu – návrh kopilota opakovat přistání je slyšet na záznamu z černé skříňky. Ten však jen o šest sekund později končí zvukem nárazu.

Přistávající letoun narazil do zalesněného svahu Nimitz Hill necelých šest kilometrů od dráhy před druhou hodinou v noci místního času. Kapitán se spletl – obří boeing přistávací dráhu neminul. Nedoletěl k ní. Do té doby však vše vypadalo normálně. Pasažéři ani piloti až do poslední chvíle o blížícím se nebezpečí nevěděli.

Následky nehody letu Korean Air 801

Chaos, který na místě po nehodě vypukl, podle přeživších připomínal špatný film. Trosky rozlomeného letounu rychle zachvátil oheň, jemuž zranění či zaklínění pasažéři nedokázali uniknout. Pozdější vyšetřování ukázalo, že pro část cestujících nebyl osudným náraz letadla, ale požár.

Letoun Boeing 747-300 Výrobce: Boeing

Výroba: 1982–1990

Počet vyrobených kusů: 81 (z toho 56 osobních)

První zkušební let: 5. října 1982

První let s cestujícími: březen 1983 Zánovní letoun Boeing 747-300 registrace HL7468 na pařížském letišti Charlese de Gaulla v březnu 1985, dvanáct let před nehodou na Guamu. | foto: Michel Gilliand

Rozsah poškození dokládá také fakt, že oheň hořel ještě osm hodin po nárazu. O nehodě navíc v prvních chvílích ani nikdo nevěděl, takže záchranáři vyrazili pozdě.

Ač jen pár kilometrů od letiště a jen několik set metrů od okraje nejbližšího města, dorazila první pomoc až hodinu po nehodě. Přístup komplikoval náročný terén i potrubí vedoucí okolo místa nehody, které se po nárazu zřítilo na jedinou silnici. Vliv mělo i přetrvávající špatné počasí.

Prohledávání trosek bylo velmi náročné.

Výsledná bilance byla děsivá – z trosek letounu se podařilo zachránit jen 31 vážně zraněných lidí. Dva zemřeli při transportu a další tři v nemocnici. Poslední oběť nehody na následky zranění zemřela až o dva měsíce později. Z 254 lidí na palubě jich přežilo jen 25.

Chyby i nedostatečná školení

Vyšetřování Národního úřadu pro bezpečnost dopravy Spojených států amerických (NTSB) určilo několik problémů, jejichž kombinace k nehodě vedla. Za hlavní příčinu úřad stanovil špatnou komunikaci mezi členy posádky a také chybné rozhodování kapitána letu.

Ony signály, které považoval za údaje z naváděcího systému, totiž byly falešné. Pocházely ze zařízení nijak nesouvisejícího s leteckým provozem, což si palubní inženýr uvědomoval. Signál a ani zobrazovaná data totiž podle vyšetřovatelů nemohla odpovídat normálnímu chování.

Roli hrála i únava nedostatečně odpočinuté posádky, která prohlubovala její zmatení. K tomu se přidalo i nedostatečné proškolení ze strany aerolinií, kdy piloti nebyli dostatečně seznámení s členitostí terénu a specifiky místního naváděcího systému.

Místo nehody letu Korean Air 801 na svahu Nimitz Hill. Kulatá plocha v popředí je naváděcí maják VOR/DME, k němuž piloti letadlo omylem směřovali.

Při přistání se totiž řídili údaji z dálkoměru (DME), který byl součástí majáku VOR. Oproti běžným zvyklostem, kdy je poslední ze série dálkoměrů umístěný na prahu dráhy, byl umístěn šest kilometrů před ním. Letoun proto mířil k němu a do země narazil těsně vedle něj.

Správně nefungoval ani radar

Výtku vyšetřovací komise si vysloužilo i specifické fungování radaru letiště na Guamu, který měl být poslední pojistkou. Dispečery měl upozornit na letadlo letící v příliš nízké výšce, jenže systém byl záměrně upraven, aby nedetekoval falešné signály způsobené okolními kopci.

Přeprogramovaný radar vůbec nezachycoval letadla v těsném okolí letiště, a dispečeři tak o nedostatečné výšce letounu v jeho blízkosti neměli žádné informace.

Kromě ocasní části zůstala v celku jen malá část trupu.

Nehoda tehdy největšího osobního letadla je čtvrtým nejhorším leteckým neštěstím na území Spojených států a nejhorší nehodou na jeho autonomních územích.