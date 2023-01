Boj o přežití ve vlnách Karibiku. Prvně přistál proudový letoun do moře

Přistání na vodu je možné. V každém případě jde o nouzový postup a z mnoha důvodů je to jedna z posledních možností, jak zachránit letoun a životy cestujících. Na druhou stranu je pravděpodobnost přežití poměrně vysoká.

V dobách pístových motorů to nebylo až tak mimořádné, jak by se mohlo zdát. Souviselo to s menší spolehlivostí pohonných jednotek a menší letovou, respektive přistávací rychlostí, která zaručovala vyšší pravděpodobnost úspěšného zvládnutí celého manévru.

Klouzavost je číslo, které udává jakou vzdálenost letoun urazí z jednotkové výšky. Udává se buď ve formátu 1:xy, nebo jen xy. Při klouzavosti 15 letoun z výšky 1 km uletí vzdálenost 15 km. Z výšek, v kterých se běžně pohybují proudové dopravní letouny, mají piloti šanci „doklouzat“ 100 – 150 km.

Proudové motory přinesly řadu změn. Jsou spolehlivější, takže klesla četnost ztráty tahu. Rozvoj letecké dopravy a studená válka vedly ke zvýšení počtu letišť, především v Evropě a ve Spojených státech. Vyšší letové hladiny umožnily pilotům v případě problémů „doklouzat“ na vzdálenější letiště. Pomohla tomu i větší aerodynamická čistota proudových letadel a klouzavost kolem 15 až 17 (pro představu klubový kluzák L-13 Blaník má klouzavost 28).