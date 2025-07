Příběh modelu letounu Su-25 UBK v měřítku 1/32 se začal pro mne psát již v roce 1992 při návštěvě leteckého dne CSIAF 1992 v Bratislavě. Tam jsem poprvé spatřil slavného Žabáka, tedy stroj Suchoj Su-25 K trupového čísla 9013 ve zbarvení inspirovaném kódem letounu v NATO a to „Frogfoot”, což by se dalo volně přeložit jako žabí noha.

Vzhledem k tomu, že letoun Su-25 byl primárně určen k podpoře pozemních vojsk a ničení tanků a obrněné techniky protivníka, byla žába ničící tank kladivem namalovaná na směrovce letadla vcelku trefná. V porevoluční době po roce 1989, kdy se naše vojenské letectvo pomalu rozkoukávalo a snažilo se najít směrování, docházelo k častým a oblíbeným účastem našich letců na leteckých dnech doma i v zahraničí.

Tato doba s sebou nesla také časté výroční a speciální zbarvení strojů display týmu tehdy československého a později českého vojenského letectva. Jak jsem již zmínil stroj Su-25K trupového čísla 9013 obdržel velmi specifický nástřik doslova „anti-kamufláží” inspirovanou právě kódem „Frogfoot”.

Od doby, kdy jsem letoun poprvé v Bratislavě uviděl mi bylo jasné, že jednou si toto zbarvení najde cestu na můj modelářský stůl. To jsem ale ještě netušil, že to bude až v roce 2019 a na modelu letounu, který v této kamufláži nikdy nelétal, tedy že se bude jednat o model z kategorie tak říkajíc „What If” neboli „Co kdyby”.

V roce 2019 jsem se potkal s jedním fandou letectví a sběratelem modelů, kterému jsem občas nějaký model postavil. V seznamu jeho přání byl model Su-25UBK, což je dvoumístná cvičně-bojová verze bitevníku Su-25. Zadání bylo původně na ruský stroj, ale pan sběratel narazil na fotografii „žabáka” a požádal mne, abych mu spárku (dvoumístný stroj) postavil právě v tomto zbarvení.

Přes upozornění, že tato verze letounu toto zbarvení nikdy neměla a že to sice bude „cool”, ale historicky špatně, jsme se jak budoucí majitel, tak i já shodli na tom, že holt popustíme uzdu fantazii. Prostě mu postavím dvoumístného žabáka a on tak bude asi jediný na světě s podobným modelem.

Barevné schéma jsem trošku upravil, trupové číslo je zachováno ze skutečné dvoumístné Su-25UBK od českého letectva. Žábu na ocase jsem překreslil v grafickém programu a přidal číslo 2 a nápis “Double Frog – Double Fun” a pod kabinu jméno majitele modelu abych docílil jisté jedinečnosti modelu.

Záměrně jsem během stavby držel budoucího majitele v napětí a do předání modelu skutečně nevěděl, jak to celé dopadlo. Při předání byl opravdu překvapen a model ho velmi potěšil. Přestože model není historicky správně a nevystihuje ani žádný okamžik či příběh, fakt že udělal majiteli radost, mne velmi potěšil a stavbu jako takovou jsem si nadmíru užil.

Někdy není na škodu popustit uzdu fantazii a v rámci možností se prostě jen pobavit. Teď už jen najít čas a prostor pro to, postavit si model letounu již tentokrát historicky správného do své sbírky. Třeba to bude za dříve než za dalších 26 let…

Pro modeláře, a ty, kteří by si chtěli model letounu Suchoj Su-25UBK v měřítku 1:32 od firmy Trumpeter postavit, mohu uvést že sestavitelnost modelu je vcelku dobrá, je nutné doplnit poslední závěsníky na křídle používané k nesení střel R-60 neboť výrobce modelu na ně prostě ve stavebnici zapomněl.

Během stavby byly použity doplňky od českých firem Eduard Model Accessories a Aires/Quickboost. Barvy jsou akrylové od AMMO by Mig Jimenez a Vallejo a následná patina a opotřebení kombinace produktů firem Flory Models a AMMO. Přeji krásné léto všem.