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Vádí vám letní horka? Osvěžte se bojem o vodu s tímto modelářským příběhem

Soutěž
Diorama Ztraceni

Diorama Ztraceni | foto: Archiv soutěže

Diorama Ztraceni
Diorama Ztraceni
Diorama Ztraceni
Diorama Ztraceni
9 fotografií
V návalu letních veder se modelář Matyáš Holiš rozhodl poslat do naší soutěže výjev, po kterém dostanete žízeň. Jeho diorama s posádkou německého tanku Panzerkampfwagen IV Ausf. D je zasazeno do bojů druhé světové války v severní Africe. Dál už autor.

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Vádí vám letní horka? Osvěžte se bojem o vodu s tímto modelářským příběhem
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Inspirací mi byl film Sahara z roku 1943, který ukazuje příběh posádky tanku M3 Lee a nelehké podmínky, které museli jak vojáci, tak technika během války v Africe snášet. V závěrečné scéně tohoto filmu probíhá boj o studnu s vodou mezi německým Afrikakorps a americkými tankisty. A právě tato scéna, nebo spíš to, jak byla voda v těchto končinách důležitá a vyhledávaná, mi dala nápad na vytvoření dioramatu. Na rozdíl od filmu se zaměřuje na německé tankisty a jejich bloudění po africké pustině, které je nakonec dovede k tak vzácné vodě. Z tohoto důvodu jsem se také rozhodl dát dioramatu název Ztraceni.

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Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

A nyní k samotnému modelu. Je to už nějakých pět let, co jsem toto diorama dokončil, takže si nepamatuji úplně vše ze stavby, ale pokusím se být co nejpřesnější. Diorama je v měřítku 1/35 a je v něm zakomponován model tanku Panzerkampfwagen IV Ausf. D od firmy Tamiya. Na to, jak je to starý model, se stavěl velmi pěkně. Velkou výhodou této stavebnice je, že nabízí spoustu variant tohoto stroje, jako je právě verze pro Afrikakorps.

Diorama Ztraceni
Diorama Ztraceni
Diorama Ztraceni
Diorama Ztraceni
9 fotografií

V dioramatu jsou dál vidět figurky od MiniArtu, které jsem musel poupravit, jelikož byly v jiných pozicích, než jsem potřeboval. Základ samotného dioramatu je tvořen polystyrenem, který je posypaný směsicí zeminy a nastříkaný pískově žlutou barvou.

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Velkou neznámou pro mě bylo, jak vytvořit palmu. Nakonec jsem si poradil tak, že jsem vytvořil torzo kmene z drátu, obalil ho dvousložkovým tmelem a pomocí různého nářadí vytvaroval. Listy palmy jsou vyrobené z papíru, nalepené na kus drátu a zasazené do kmene.

Další výzvou bylo vytvoření studny. Nejdřív bylo potřeba vydlabat jámu do polystyrenové desky a následně vytvořit její nadzemní část, která je opět vymodelovaná pomocí dvousložkového tmelu. Na dno studny jsem umístil pár trámů, které symbolizují rozpadlý studniční vrátek. Voda ve studni je vytvořena pomocí speciální resinové modelářské vody.

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Nakonec už jen zbývalo přidat pár travních drnů a usadit tank i s figurkami. Závěrem doufám, že diorama osloví svou atmosférou a dobře zapadne do aktuálního tématu neustupujícího horka. Práce na tomto modelu mě velmi bavila a těší mě, že se o něj mohu podělit s ostatními.

(Připomínáme, že už dnes, 1. září ve 23 h končí možnost zasílat vaše modely a příběhy do naší soutěže Příběh mého modelu 2026 – pozn. red.)

Komerční rámeček

Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· Tank T-55A od firmy Tamiya
· Vrtulník Alouette II od firmy Revell
· Nieuport Ni-17 od firmy Eduard
· Vespa Primavera 125 od firmy Italeri

Cena odborné poroty v druhém kolen soutěže Příběh mého modelu nabídne tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· VTML Lince od firmy Italeri
· Hawker Siddeley HS.125 od firmy Kovozávody Prostějov
· Fokker Dr.I od firmy Eduard
· Honda Dax od firmy Tamiya
· Messerschmitt Bf 109G-6 od firmy AZmodel

Cena redakce v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne tuto pětici...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· Mercedes Benz SSKL od firmy Revell Lockheed
· L-1049G Super Constellation od firmy Revell
· Star Wars Madalorian Grogu New Republic X-wing fighter od firmy Revell
· Ducati 1199 od firmy Tamiya
· Avia S-199 od firmy Eduard

Cena čtenářů v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne těchto pět...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
· Star Wars Madalorian Grogu Razor Crest od firmy Revell
· R.M.S. Titanic od firmy Academy
· Pirátská loď Black Falcon od firmy Směr
· Cutiss SC- Seahawk od firmy Směr
· Bell AH-1F Cobra od firmy Revell
· Vikingská loď Drakkar od firmy Směr
· Suchoj Su-25K od firmy Směr
· Alfa Romeo Alfetta 1950 od firmy Směr
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell·

Cena zvláštního uznání:
· monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350

Tento monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350 představuje Cenu...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· Vrtulník MIL Mi-4 od firmy Směr
· Zlín Z-142 od firmy Kovozávody Prostějov
· Aero Ae-45 od firmy Kovozávody Prostějov
· Rolls Royce Silver Ghost 1911 od firmy Směr
· Aero L-159A Alca od firmy Kovozávody Prostějov

I v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří v...

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Vádí vám letní horka? Osvěžte se bojem o vodu s tímto modelářským příběhem

Soutěž
Diorama Ztraceni

V návalu letních veder se modelář Matyáš Holiš rozhodl poslat do naší soutěže výjev, po kterém dostanete žízeň. Jeho diorama s posádkou německého tanku Panzerkampfwagen IV Ausf. D je zasazeno do bojů...

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