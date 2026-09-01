Ohodnoťte model v %:Vádí vám letní horka? Osvěžte se bojem o vodu s tímto modelářským příběhem
Inspirací mi byl film Sahara z roku 1943, který ukazuje příběh posádky tanku M3 Lee a nelehké podmínky, které museli jak vojáci, tak technika během války v Africe snášet. V závěrečné scéně tohoto filmu probíhá boj o studnu s vodou mezi německým Afrikakorps a americkými tankisty. A právě tato scéna, nebo spíš to, jak byla voda v těchto končinách důležitá a vyhledávaná, mi dala nápad na vytvoření dioramatu. Na rozdíl od filmu se zaměřuje na německé tankisty a jejich bloudění po africké pustině, které je nakonec dovede k tak vzácné vodě. Z tohoto důvodu jsem se také rozhodl dát dioramatu název Ztraceni.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
A nyní k samotnému modelu. Je to už nějakých pět let, co jsem toto diorama dokončil, takže si nepamatuji úplně vše ze stavby, ale pokusím se být co nejpřesnější. Diorama je v měřítku 1/35 a je v něm zakomponován model tanku Panzerkampfwagen IV Ausf. D od firmy Tamiya. Na to, jak je to starý model, se stavěl velmi pěkně. Velkou výhodou této stavebnice je, že nabízí spoustu variant tohoto stroje, jako je právě verze pro Afrikakorps.
V dioramatu jsou dál vidět figurky od MiniArtu, které jsem musel poupravit, jelikož byly v jiných pozicích, než jsem potřeboval. Základ samotného dioramatu je tvořen polystyrenem, který je posypaný směsicí zeminy a nastříkaný pískově žlutou barvou.
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Velkou neznámou pro mě bylo, jak vytvořit palmu. Nakonec jsem si poradil tak, že jsem vytvořil torzo kmene z drátu, obalil ho dvousložkovým tmelem a pomocí různého nářadí vytvaroval. Listy palmy jsou vyrobené z papíru, nalepené na kus drátu a zasazené do kmene.
Další výzvou bylo vytvoření studny. Nejdřív bylo potřeba vydlabat jámu do polystyrenové desky a následně vytvořit její nadzemní část, která je opět vymodelovaná pomocí dvousložkového tmelu. Na dno studny jsem umístil pár trámů, které symbolizují rozpadlý studniční vrátek. Voda ve studni je vytvořena pomocí speciální resinové modelářské vody.
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Nakonec už jen zbývalo přidat pár travních drnů a usadit tank i s figurkami. Závěrem doufám, že diorama osloví svou atmosférou a dobře zapadne do aktuálního tématu neustupujícího horka. Práce na tomto modelu mě velmi bavila a těší mě, že se o něj mohu podělit s ostatními.
(Připomínáme, že už dnes, 1. září ve 23 h končí možnost zasílat vaše modely a příběhy do naší soutěže Příběh mého modelu 2026 – pozn. red.)
Komerční rámeček
Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: