Zbarvení lodi Bismarck před potopením je záhada. Modelář nabízí odpověď

V naší soutěži Příběh mého modelu se po delší době opět objevuje námořní kolos druhé světové války. Zajímavé je, že opět nabízí v jistém smyslu neznámý pohled. Radek Blaha vytvořil model bitevní lodě Bismarck tak, jak byla (nebo mohla být) zbarvena těsně před potopením. Předejme mu proto slovo…

Jedná se o model německé bitevní lodě Bismarck v měřítku 1:350 (asi 72 cm) od firmy Trumpeter. Příběh modelu je velmi zajímavý, protože se jedná asi o nejznámější bitevní loď druhé světové války. Jako vlajková loď Kriegsmarine byla velmi opečovávaná a také dobře zdokumentovaná. Ale tady přichází ten zajímavý příběh o jejím vzhledu v poslední bitvě.

Dle oficiálních zpráv byly před vyplutím na moře zamaskovány svastiky a přetřena baltická kamufláž na bocích lodi a falešná vlna na zádi. Vrcholky dělových věží tmavě šedé. Dle fotek a videí z bitvy v dánském průlivu je tohle zbarvení zřejmé, a dokonce jsou viditelné zbytky baltických pruhů na bocích.

Bismarck – Trumpeter 1:350
Bitevní loď Bismarck. Rozestavěná loď byla za velké slávy spuštěna na vodu dne 14. února 1939.
Bismarck – Trumpeter 1:350
Bitevní loď Bismarck
Bismarck – Trumpeter 1:350
Následuje hon na Bismarck a admirál Lütjens, který si je v tu dobu jistý, že loď z obklíčení vyvázne, údajně vydal rozkaz k obnově leteckých poznávacích znaků. Dodnes je tento rozkaz otázkou polemiky, zda byl splněn, nebo se ho splnit nepodařilo – anebo zda vůbec vydán nebyl. Rozkaz měl znít: Obnova leteckých rozpoznávacích znaků pro podporu Luftwaffe z pobřeží Francie; a měl být vydán ráno 26. května. Rozkaz měl zahrnovat obnovu svastiky na přídi i zádi, která byla zamalována šedou barvou, a opatření vrcholů hlavních i sekundárních dělových věží jasně žlutou barvou.

A TOTO VÍTE? Jak funguje zebří kamufláž na lodi, když ji učiní nápadnější

Toto zbarvení bylo u Kriegsmarine běžné a můžeme na jiných velkých plavidlech německého námořnictva pozorovat různé barvy věží v různých časových obdobích. Existují svědectví německých přeživších námořníků, že k plnění tohoto rozkazu vážně došlo. Šedá barva z přídi a zádi byla částečně vymyta a vrcholky věží byly opatřeny žlutou barvou. Dál svědectví vypovídalo, že barva na malých dělových věžích byla okamžitě poškozena mořem a povětrnostními podmínkami.

Ve prospěch splnění tohoto rozkazu mluví i několik málo svědectví ze strany RAF, kdy piloti útočící na Bismarck hlásili jasně žlutou barvu dělostřeleckých věží. Ale jak málo je svědectví o vydání a splnění tohoto rozkazu, tím méně je přímých důkazů – vlastně žádný. Na vraku lodi byla skutečně objevena svastika, kterou velmi jemně zakrývala šedá barva. Ale nikdy se nedovíme, zda tato barva opadla vlivem moře, nebo snahou o její odstranění.

Hitlerova letadlová loď nikdy nevyplula. Modelář vytvořil její možnou podobu

Velké dělové věže se zabořily vrcholem do dna a na malých není po čerstvé žluté barvě ani památky. Proto je zbarvení jedné z nejslavnějších válečných lodí světa dodnes takovou záhadou, že jsem se rozhodl reprodukovat zbarvení lodi vlastním příběhem.

Před operací Rheinübung loď přichází o baltickou kamufláž. Zůstává pouze falešná vlna na přídi a mírně prosvítající pruhy na bocích lodě. Svastiky jsou zatřeny šedou barvou, která v těžkých podmínkách Atlantiku nedrží na podkladu.

Německá chlouba šla při první ostré akci ke dnu. Před ní tam musel Hood

Při honu na Bismarck se admirál Lütjens domnívá, že se k břehům Francie dostane bez problému, a spoléhá na leteckou podporu Luftwaffe z pobřeží. Ráno 26. května vydá rozkaz obnovit poznávací znaky pro leteckou podporu. Námořníci se snaží odstranit šedý nátěr na přídi i zádi. Obsluha dělostřeleckých věží zatím barví vrcholy svých bojových stanovišť barvou žlutou.

Moře je divoké, vzduch vlhký a čerstvá barva se vymývá a dobře nepřilne. Loď dostává plný zásah do kormidla a do akčního rádiusu vlastní letecké podpory nikdy nedopluje. Lodní deník se dochová jen částečně a skutečný vzhled lodi při svém posledním vzdoru se stává jen mýtem a trochu i konspirací.

Proto jsem se rozhodl ztvárnit svůj Bismarck v tomto zbarvení a čelit kritice, a tak trochu zase obnovit debatu, jak tento král Atlantiku skončil na dně oceánu. Ale osobně jsem si jistý, že žluté věže měl, protože rozkaz je rozkaz, zvlášť v německé válečné doktríně. Takže pokud admirál rozkázal, mužstvo splnilo.

Zde si lze prohlédnout video ze stavby:

