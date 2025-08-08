K modelům jsem se vrátil po letech. Teď místo štětce držím airbrush, místo dětských stavebnic používám fotoleptané díly, stříkané barvy a nástroje jemné jako pro hodináře. Mým posledním projektem je ikonický Spitfire z 312. československé perutě – stroj poručíka Otty Smika. Nejen slavné letadlo, ale i příběh jednoho hrdiny. A taky můj návrat do dětských let.
Modelování jsem miloval už jako kluk. Stavěl jsem všechno možné – Titanic, stíhačky, raketoplán… Potom ale přišly jiné starosti: škola, práce, život. Až po letech jsem se k tomu vrátil. Jenže už ne jako dítě s lepidlem na prstech. Dnes mám v garáži vlastní stůl, airbrush pistoli s kompresorem, desítky barev Gunze, pro modely různé fotoleptané a kovové díly, stojánky, lupy, svěráčky. A často taky hodinářskou lupu na hlavě.
Modelování je pro mě dnes hlavně relax. Mozek vypne, ruce pracují, soustředím se jen na mikroskopické detaily a snažím se, aby výsledek působil realisticky. V měřítku 1:72 to není žádná hra – některé dílky mají jen milimetr.
Obvykle stavím moderní americká letadla – F-14, F-15, F-16, F-18, F-22, F-35, nebo vrtulníky Blackhawk a Apache. Mám rád jejich technicistní vzhled, tvary i výzbroj. Modely zpracovávám jako „funkční“ – tedy mírně olétané, ale nepoškozené. Tentokrát jsem si ale řekl, že zkusím něco jiného. Druhá světová válka. A když WWII, tak Spitfire – nic jiného nepřipadalo v úvahu. Je to jedno z nejikoničtějších letadel v dějinách letectví. Proslul svou obratností, eliptickými křídly, rychlostí i nezaměnitelným vzhledem. Sehrál klíčovou roli v bitvě o Británii a stal se symbolem RAF – britského královského letectva.
Zvolil jsem stavebnici od české firmy Eduard, edici ProfiPack, konkrétně Spitfire Mk. IXC. Ten létal u 312. československé perutě RAF, a ne ledajaký – šlo o stroj poručíka Otty Smika. Slovák narozený v Gruzii, s devíti potvrzenými sestřely, padl v roce 1944 při útoku nad Nizozemskem. Hrdina, jehož jméno by nemělo zapadnout. K modelu jsem si pořídil fotoleptané detaily do kokpitu, kovové doplňky pro pumovnici, a rozhodl jsem se letoun postavit v poškozeném stavu – jako po návratu z těžké mise, nebo po nouzovém přistání.
Poškození jsem vytvořil ručně – pomocí skalpelu, mikro vrtáčku, drátků, svíčky a pigmentových barev. Trup nemá části opláštění, jedno křídlo je ohnuté, vrtule zkroucená, sklo kokpitu poškrábané, kolo podvozku prázdné, a na bocích jsou simulované průstřely od kanonu. Rez, špína, olej, zašpinění – vše vzniklo kombinací patinovacích technik a práškových pigmentů. Chtěl jsem, aby model působil jako skutečný stroj, který něco zažil. Ne výstavní kousek, ale příběh.
Model mi zabral několik měsíců. Vzhledem k práci a dětem tvořím tempem zhruba jeden model za rok. Ale každý si maximálně užiju. V garáži, obklopený nářadím, barvami a mikro dílky, se ze mě na pár hodin znovu stává ten malý kluk, který kdysi lepil svůj první model. Jen s tím rozdílem, že dnes už stavím z dílků menších než špendlíková hlavička – a s velkým respektem k historii, kterou každý letoun nese.
