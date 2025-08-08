Působivá dioráma havarovaného Spitfiru Mk. IXC připomíná Čechoslováky v RAF

Soutěž
Jeden model za rok, taková je tvůrčí kadence modeláře Honzy Běhounka. I když obvykle staví moderní americké stíhačky a vrtulníky, jeho „odbočka“ k válečnému letounu Spitfire po nouzovém přistání rozhodně stojí za zhlédnutí. Dále už Honza Běhounek:

K modelům jsem se vrátil po letech. Teď místo štětce držím airbrush, místo dětských stavebnic používám fotoleptané díly, stříkané barvy a nástroje jemné jako pro hodináře. Mým posledním projektem je ikonický Spitfire z 312. československé perutě – stroj poručíka Otty Smika. Nejen slavné letadlo, ale i příběh jednoho hrdiny. A taky můj návrat do dětských let.

Poškozený Spitfire 1/72 od 312. čs stíhací perutě
1/72 Spitfire od firmy Eduard
Spitfire v pozadí s moderním "blackhawkem"
Detail motoru
Detail odkrytého motoru a poškozená vrtule
27 fotografií

Modelování jsem miloval už jako kluk. Stavěl jsem všechno možné – Titanic, stíhačky, raketoplán… Potom ale přišly jiné starosti: škola, práce, život. Až po letech jsem se k tomu vrátil. Jenže už ne jako dítě s lepidlem na prstech. Dnes mám v garáži vlastní stůl, airbrush pistoli s kompresorem, desítky barev Gunze, pro modely různé fotoleptané a kovové díly, stojánky, lupy, svěráčky. A často taky hodinářskou lupu na hlavě.

Modelování je pro mě dnes hlavně relax. Mozek vypne, ruce pracují, soustředím se jen na mikroskopické detaily a snažím se, aby výsledek působil realisticky. V měřítku 1:72 to není žádná hra – některé dílky mají jen milimetr.

Čechoslováci létali nad Normandií. Nasazení 134. wingu při operaci Overlord

Obvykle stavím moderní americká letadla – F-14, F-15, F-16, F-18, F-22, F-35, nebo vrtulníky Blackhawk a Apache. Mám rád jejich technicistní vzhled, tvary i výzbroj. Modely zpracovávám jako „funkční“ – tedy mírně olétané, ale nepoškozené. Tentokrát jsem si ale řekl, že zkusím něco jiného. Druhá světová válka. A když WWII, tak Spitfire – nic jiného nepřipadalo v úvahu. Je to jedno z nejikoničtějších letadel v dějinách letectví. Proslul svou obratností, eliptickými křídly, rychlostí i nezaměnitelným vzhledem. Sehrál klíčovou roli v bitvě o Británii a stal se symbolem RAF – britského královského letectva.

5. března 2016

Zvolil jsem stavebnici od české firmy Eduard, edici ProfiPack, konkrétně Spitfire Mk. IXC. Ten létal u 312. československé perutě RAF, a ne ledajaký – šlo o stroj poručíka Otty Smika. Slovák narozený v Gruzii, s devíti potvrzenými sestřely, padl v roce 1944 při útoku nad Nizozemskem. Hrdina, jehož jméno by nemělo zapadnout. K modelu jsem si pořídil fotoleptané detaily do kokpitu, kovové doplňky pro pumovnici, a rozhodl jsem se letoun postavit v poškozeném stavu – jako po návratu z těžké mise, nebo po nouzovém přistání.

Bili se jako lvi. Příběh slavné 310. československé stíhací perutě RAF

Poškození jsem vytvořil ručně – pomocí skalpelu, mikro vrtáčku, drátků, svíčky a pigmentových barev. Trup nemá části opláštění, jedno křídlo je ohnuté, vrtule zkroucená, sklo kokpitu poškrábané, kolo podvozku prázdné, a na bocích jsou simulované průstřely od kanonu. Rez, špína, olej, zašpinění – vše vzniklo kombinací patinovacích technik a práškových pigmentů. Chtěl jsem, aby model působil jako skutečný stroj, který něco zažil. Ne výstavní kousek, ale příběh.

8. února 2024

Model mi zabral několik měsíců. Vzhledem k práci a dětem tvořím tempem zhruba jeden model za rok. Ale každý si maximálně užiju. V garáži, obklopený nářadím, barvami a mikro dílky, se ze mě na pár hodin znovu stává ten malý kluk, který kdysi lepil svůj první model. Jen s tím rozdílem, že dnes už stavím z dílků menších než špendlíková hlavička – a s velkým respektem k historii, kterou každý letoun nese.

Poškozený Spitfire 1/72 od 312. čs stíhací perutě
1/72 Spitfire od firmy Eduard
Spitfire v pozadí s moderním "blackhawkem"
Detail motoru
27 fotografií

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, která vystihnou výjimečnost. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Z příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky.

Zasílat fotografie a příběhy můžete až do 2. září 2025 (23:00).

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stísněné a nebezpečné místo. Modelář ztvárnil řez tankem Panther Ausf. G

Soutěž

Druhé kolo naší letní soutěže otevíráme modelem tanku Panther Tomáše Kolaříka. Zároveň je to vůbec první řez v naší soutěži. Nahlédněte do útrob válečného stroje. Dále už Tomáš Kolařík:

Přistávací manévr se změnil v katastrofu. Nehoda boeingu stála život 229 lidí

Ani přístroje nejsou neomylné. Kapitán letu Korean Air 801 ze Soulu na tichomořský ostrov Guam kvůli nim udělal chybu a s obřím boeingem narazil do země jen několik kilometrů před ranvejí. Tragická...

Němý svědek leteckého neštěstí. Box na sklenice pamatuje pád u Zlatých piesků

V rámci našeho seriálu Poklady z depozitáře bude tentokrát poněkud smutné memento tragédie letu ČSA 001. Jde o box na uskladnění sklenic a kelímků pro cestující. K pádu došlo 28. července 1976, tedy...

To snad není možné! Pět technologických věcí, které mě hrozně štvou

Technologie jsou úžasné, ostatně proto o nich na Technetu již spoustu let píšeme. V některých případech mohou být z různých důvodů a v různých situacích i docela k vzteku. Vybral jsem pět případů,...

Bez atomovek to nešlo. Proč byla k porážce Japonců nutná jaderná zkáza

Japonsko dostalo poslední možnost ukončit válku 27. července 1945, kdy rozhlas odvysílal text Postupimské deklarace. Alternativou bylo pouze naprosté zničení. Suzukiho vláda deklaraci ignorovala....

Neúnavné hašení leteckou technikou v Chorvatsku. Tříhodinový tanec v horku

Spolupracovníci Technetu si mnohdy neodpočinou ani na dovolené. Kdo by odolal, když mu přímo před okny nabírají vodu hasičská letadla Canadair CL-415 a Air Tractor AT802F Fire Boss? Hašení požárů v...

8. srpna 2025

Působivá dioráma havarovaného Spitfiru Mk. IXC připomíná Čechoslováky v RAF

Soutěž

Jeden model za rok, taková je tvůrčí kadence modeláře Honzy Běhounka. I když obvykle staví moderní americké stíhačky a vrtulníky, jeho „odbočka“ k válečnému letounu Spitfire po nouzovém přistání...

8. srpna 2025

Je to expert s doktorátem. OpenAI uvedla novou generaci umělé inteligence

Americká společnost OpenAI představila ve čtvrtek novou generaci umělé inteligence (AI) pohánějící její populární chatovací systém ChatGPT. Nový model GPT-5 je podle šéfa firmy Sama Altmana schopen s...

7. srpna 2025  22:14

Šéf Mety vyhlíží superinteligenci a mezitím přetahuje AI odborníky Applu

Šéf společnosti Meta, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, se nedávno podělil o svou vizi superinteligence a to, jak zasáhne do našich životů. Firma na vývoj AI vydává nemalé...

7. srpna 2025

Královské námořnictvo si převzalo původně civilní plavidlo. Má jasný úkol

Privilegium ukazovat bílou vlajku britské válečné floty získala nanejvýš podivná loď. Jmenuje se Stirling Castle. V minulosti sloužila v těžebním průmyslu jako podpora ropných plošin a dalších...

7. srpna 2025

Pojídači rajčat jsou blázni. Proklatá zelenina má však jedlé příbuzenstvo

Jestli považuji nějakou sortu lidí za skutečné šílence, jsou to jedinci, kteří mají rádi rajčata. Jak si někdo může myslet, že ty zatracené červené blemcavé věci jsou vhodné k snědku, mi uniká. Nově...

6. srpna 2025  16:01

Zkuste si, jaké by to bylo, kdyby atomová bomba vybuchla nad vaším domem

Z pumovnice vysoko letícího bombardéru se k zemi snáší oblé tělo atomové pumy. Po minutě letu exploduje půl kilometru nad pražským náměstím Míru. Zjistěte, přesně 80 let po výbuchu atomové bomby nad...

6. srpna 2025  8:15

Bez atomovek to nešlo. Proč byla k porážce Japonců nutná jaderná zkáza

Japonsko dostalo poslední možnost ukončit válku 27. července 1945, kdy rozhlas odvysílal text Postupimské deklarace. Alternativou bylo pouze naprosté zničení. Suzukiho vláda deklaraci ignorovala....

6. srpna 2025

Hirošima ani Nagasaki. Až Sovětský svaz zlomil Japonsku vaz, tvrdí historik

Před 80 lety zničily jaderné pumy japonská města Hirošimu a Nagasaki. Existuje však i názor, že to bylo zbytečné. Američan Ward Wilson ve své knize z roku 2013 tvrdí, že shození atomových bomb na...

6. srpna 2025

Hudební služba Spotify si na začátek školního roku připravila zdražení

Švédská společnost provozující známou streamovací službu Spotify oznámila, že od září zvýší cenu své nabídky Premium.

5. srpna 2025  16:50

Přistávací manévr se změnil v katastrofu. Nehoda boeingu stála život 229 lidí

Ani přístroje nejsou neomylné. Kapitán letu Korean Air 801 ze Soulu na tichomořský ostrov Guam kvůli nim udělal chybu a s obřím boeingem narazil do země jen několik kilometrů před ranvejí. Tragická...

5. srpna 2025

Na stavebnici bylo špatně snad úplně všechno. Příběh mého Westland Whirlwind

Soutěž

Příběh modeláře Jakuba Lukeše ukazuje, že občas se člověku může do ruky dostat opravdu špatná stavebnice a jen na jeho umu, jak si s tím poradí. Některé detaily krásného, i když méně známe letounu...

5. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.