Mám kamaráda, co létal na MiGu 21 a 29 v Žatci. Když mi vyprávěl o MiGu 21, zmínil verzi PFM, kterážto neměla kanón a byla tudíž lehká a dobře ovladatelná. Úplně mu při tom svítily oči. Já jsem zrovna tuhle konkrétní verzi měl doma na skladě, tak jsem ji postavil tak, aby odpovídala přesně té, na které létal.

Nepověsil jsem na ní centrální trupovou nádrž, vědouc, že jí měl rád „na lehko“. Prý takhle byla nejlepší na akrobacii. Rakety jsem si ale neodpustil, jak jinak by měl bránit vlast, když to nemělo kanón… Doplnil jsem ještě pár drobností, jako například zpětná zrcátka, jelikož „péefemka“ neměla periskop. Přidal jsem i clonu pro nácvik létání bez vidu. Ten chlap je vyfocený v kokpitu téhle mašiny, a když jsem se ho vyptával na různé detaily, mezi kterými byla i tato plachta, vůbec si na ni nepamatoval. Prý to měly jen dvoumístné spárky. Přitom má tu fotku jako profilovku na Facebooku.

Tento stroj byl vyrobený v roce 1966 v Sovětském svazu a téhož roku dodán do Československa, kde sloužil až do roku 1990. V současnosti se nachází na podstavci jako památník před Jaselskými kasárnami ve Staré Boleslavi. Svého času sloužil na základně v Žatci. Dokládá to erb na levé straně přídě. Ten jsem musel mimochodem vyrobit svépomocí na domácí tiskárně.

Stavebnice nabízela marking z počátku služby, to však ještě dotyčný o létání jen snil. Číslo mi vyhovovalo, ačkoli dotyčný pilot podle svých slov létal spíš s MiGem s číslem 4608. Ten byl ovšem ztracen při tragické nehodě. Dotyčný byl zrovna ve vzduchu a byl první, který viděl následky nehody. Dál je to velice smutný příběh. Z toho důvodu jsem se chtěl tomuto osudnému číslu vyhnout.

Cílem bylo připomenout kamarádovi krásné chvíle za kniplem a ne tragédii. Moc mě potěšila jeho reakce při předání. Neměl tušení, že dostane takový model, a já byl rád, že se mu líbí. Zase mu svítily oči, stejně jako když mi o ní vypravoval, a já si ověřil pořekadlo, že dávat je víc než dostávat. Navíc, kam to člověk má pořád dávat, zvlášť když žije v panelákovém bytě.

