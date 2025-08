Letadla stavím s různými přestávkami od desíti let a skoro výhradně druhou světovou válku. Samozřejmě mi prošly rukama všechny ikony leteckých bojů jako Spitfire, Messerschmitt či Mustang. Čím jsem byl starší, šel jsem více do hloubky a objevoval letadla, která jsou ve stínu těchto ikon a kolikrát i neprávem nedostaly šanci, jakou by si zasloužily.

A jeden z takových případů je právě Westland Whirlwind. Vždycky se mi líbil a chtěl jsem ho mít. V měřítku 1:48, ve kterém stavím, byly jen dvě možnosti: stará stavebnice Accurate Miniatures nebo novější čínský Trumpeter. Vybral jsem tedy novější Trumpeteer a bláhově jsem si myslel, že to je lepší volba. Bohužel nebyla.

Na stavebnici bylo špatně snad úplně všechno, včetně základního rytí paneláže trupu a křídel… Kokpit si někdo vymyslel – nesedělo vůbec nic, včetně přístrojové desky, která je z nějakého úplně jiného letadla. Nebýt doplňkové sady, kterou jsem horko těžko sehnal, byl bych nahraný.

Výrobce nepočítal s otevřeným kokpitem, celá zadní část za sedačkou pilota je dodělaná ze zbytků podle fotek z monografie. Celý letoun jsem přeryl podle výkresů, co se zachovaly a onýtoval. Rozhodně to není dokonalé, udělal jsem pouze základní rytí.

Dále jsem udělal poziční světla z čirého plastu a na spodku křídla přistávací světla, která tam nebyla vůbec. Čim víc člověk stavebnici zkoumal, tím víc byl zděšený, co vše je špatně. Ale i o tom je modelaření, občas je to boj, ale stále zábava!

Operace Starkey byla spojenecká klamná operace během druhé světové války, provedená v září 1943. Jejím hlavním cílem bylo odvést pozornost Němců a přesvědčit je, že Spojenci plánují invazi do severní Francie, konkrétně v oblasti Pas-de-Calais.

Mám rád zajímavé kamufláže, takže jasná volba padla na pruhovanou variantu ze září roku 1943, která se použila při operaci Starkey. Pro realističtější vzhled jsem nepoužil žádné obtisky, ale veškerou imatrikulaci jsem nastříkal přes šablony. Bylo to poprvé, co jsem to dělal a přes malé porodní bolesti to nakonec dopadlo myslím dobře.

Z modelu mám radost, vyzkoušel jsem mnoho nových technik a postupů a těším se na další výzvy! Modelaření zdar!

P.S.: Často se mi po dokončení modelu vybaví hláška Simony Stašové z Pelíšků: Co to muselo dát práce, přitom taková blbost! 😊

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, která vystihnou výjimečnost. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Z příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do 2. září 2025 (23:00). Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.