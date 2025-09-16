Těžká volba v klání perel. Takto dopadlo 2. kolo soutěže Příběh mého modelu

Zvykli jsme si na ně. Zajímavé soutěžní mikropříběhy propracovaných modelů, které mnohdy vytáhly na světlo světa pozoruhodný příběh, jsme na Technetu četli od poloviny června do začátku září. První kolo představilo dvacítku modelů. Nyní hodnotíme druhé kolo soutěže Příběh mého modelu, kam ze vměstnalo 36 kusů. Vybrat vítěze by mohlo být třináctým úkolem Herkulovým.
koláž - 2. kolo soutěže Příběh mého modelu

Stejně jako v prvním kole soutěže Příběh mého modelu odborným okem hodnotil modely pan Alan Tretera ze společnosti PECKA-MODELÁŘ, která do soutěže věnovala i ceny. Zde byla ve hře Cena odborné poroty. Dále jsme vybírali Cenu redakce. V této kategorii jsme se – samozřejmě vedle kvalit modelu samotného – snažili přihlédnout i k jeho příběhu. A Cenu čtenářů jste formou ankety vybírali vy, naši čtenáři.

Zatímco v kole prvním jsme stihli uveřejnit dvacítku modelů, v kole druhém to už bylo oněch zmíněných 36. Kromě cen pro soutěžící jsme připravili i ceny za hlasování v anketě, kterou získají i tři vylosovaní čtenáři. A opět nám to nedalo – na úplný závěr soutěže Příběh mého modelu jsme si opět připravili jedno překvapení.

Nyní už ale pojďme k výsledkům…



