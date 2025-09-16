Stejně jako v prvním kole soutěže Příběh mého modelu odborným okem hodnotil modely pan Alan Tretera ze společnosti PECKA-MODELÁŘ, která do soutěže věnovala i ceny. Zde byla ve hře Cena odborné poroty. Dále jsme vybírali Cenu redakce. V této kategorii jsme se – samozřejmě vedle kvalit modelu samotného – snažili přihlédnout i k jeho příběhu. A Cenu čtenářů jste formou ankety vybírali vy, naši čtenáři.
Zatímco v kole prvním jsme stihli uveřejnit dvacítku modelů, v kole druhém to už bylo oněch zmíněných 36. Kromě cen pro soutěžící jsme připravili i ceny za hlasování v anketě, kterou získají i tři vylosovaní čtenáři. A opět nám to nedalo – na úplný závěr soutěže Příběh mého modelu jsme si opět připravili jedno překvapení.
Nyní už ale pojďme k výsledkům…