Pro stavbu vrtulníku OH-58D jsem se rozhodl mimo jiné proto, že se pracovně podílím na projektech jeho možné modernizace. Přestože se může zdát že platforma je již za zenitem, opak je pravdou a tento typ nabírá v současné době na atraktivitě při plnění speciálních úkolů. Role se pozměnila, ale stroj je právě kvůli svým malým rozměrům a agilitě velmi vhodný pro speciální operace.
Vrtulník OH-58D je platforma, která se proslavila mimo jiné v první válce v Perském zálivu během operace Pouštní bouře. Jde o vrtulník určený pro roli průzkumného stroje, pro řízení operací pozemních jednotek a k ničení obrněné techniky jak řízenou, tak neřízenou municí. Jedinečné umístění senzorů nad nosným rotorem umožnilo vrtulníku plnit úkoly ve skrytu za terénem nebo třeba stromy a být tak alespoň částečně ochráněný před protiletadlovou palbou protivníka.
Konstrukce vrtulníku vychází z modelu Bell-206B v kombinaci s rotorem a dalšími komponenty z modelu Bell-407. Jedná se o malý a velmi obratný vrtulník. Po vyřazení ze služby u US Army se s vrtulníky můžeme setkat v Evropě u chorvatského a řeckého letectva a dále pak například v Tunisku.
Operaci Pouštní bouře zahájily vrtulníky US Army úderem na radary
Model vrtulníku jsem se rozhodl částečně vylepšit doplněním detailů do kokpitu, zadní části s avionikou a v motorovém prostoru. Stavebnice nabízí základ motoru, a tak se otevření krytů přímo nabízelo. Zbarvení stroje s „Punisherem“ a Hanem Solo na bateriovém krytu v kombinaci s dvoubarevným sériovým číslem prostě vybočovalo z uniformních zelenočerných strojů. Označení je stříkané pistolí přes masky vytvořené v grafickém programu a vyřezané na plotru. Stejně jako u UH-1C byly použity akrylové barvy firem AMMO, Vallejo a Mission Models. Patina a provozní opotřebení je vytvořené pomocí produktů AMMO, AK a Flory Models.
Stavba byla příjemnou a odpočinkovou záležitostí. Plastikové modelářství je pro mne oddych a možnost ztvárnit v malém realitu ať už historické události nebo třeba stroj, se kterým jsem se buď profesně setkal, nebo dané letadlo nebo vrtulník mám prostě oblíbený. Přeji všem čtenářům pohodové léto.
