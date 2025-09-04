Malý, ale šikovný. Senzory nad rotorem umožňují vrtulníku využívat skrýší

Nejen na zajímavé řešení senzorů vrtulníku, umístěných nad rotorem tak, aby se stroj mohl ukrýt třeba za stromy, upozorňuje model stroje OH-58D. Proslavil se kupříkladu v operaci Pouštní bouře. Dále už autor modelu Jaroslav Háječek:
Bell OH-58D 1/35 Academy

Bell OH-58D 1/35 Academy Hlavice se senzory
Pro stavbu vrtulníku OH-58D jsem se rozhodl mimo jiné proto, že se pracovně podílím na projektech jeho možné modernizace. Přestože se může zdát že platforma je již za zenitem, opak je pravdou a tento typ nabírá v současné době na atraktivitě při plnění speciálních úkolů. Role se pozměnila, ale stroj je právě kvůli svým malým rozměrům a agilitě velmi vhodný pro speciální operace.

Vrtulník OH-58D je platforma, která se proslavila mimo jiné v první válce v Perském zálivu během operace Pouštní bouře. Jde o vrtulník určený pro roli průzkumného stroje, pro řízení operací pozemních jednotek a k ničení obrněné techniky jak řízenou, tak neřízenou municí. Jedinečné umístění senzorů nad nosným rotorem umožnilo vrtulníku plnit úkoly ve skrytu za terénem nebo třeba stromy a být tak alespoň částečně ochráněný před protiletadlovou palbou protivníka.

Konstrukce vrtulníku vychází z modelu Bell-206B v kombinaci s rotorem a dalšími komponenty z modelu Bell-407. Jedná se o malý a velmi obratný vrtulník. Po vyřazení ze služby u US Army se s vrtulníky můžeme setkat v Evropě u chorvatského a řeckého letectva a dále pak například v Tunisku.

Operaci Pouštní bouře zahájily vrtulníky US Army úderem na radary

Model vrtulníku jsem se rozhodl částečně vylepšit doplněním detailů do kokpitu, zadní části s avionikou a v motorovém prostoru. Stavebnice nabízí základ motoru, a tak se otevření krytů přímo nabízelo. Zbarvení stroje s „Punisherem“ a Hanem Solo na bateriovém krytu v kombinaci s dvoubarevným sériovým číslem prostě vybočovalo z uniformních zelenočerných strojů. Označení je stříkané pistolí přes masky vytvořené v grafickém programu a vyřezané na plotru. Stejně jako u UH-1C byly použity akrylové barvy firem AMMO, Vallejo a Mission Models. Patina a provozní opotřebení je vytvořené pomocí produktů AMMO, AK a Flory Models.

Stavba byla příjemnou a odpočinkovou záležitostí. Plastikové modelářství je pro mne oddych a možnost ztvárnit v malém realitu ať už historické události nebo třeba stroj, se kterým jsem se buď profesně setkal, nebo dané letadlo nebo vrtulník mám prostě oblíbený. Přeji všem čtenářům pohodové léto.

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.