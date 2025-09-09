Fascinuje mě, jak detaily dokážou vyprávět příběh. Ukrajinský minomet

Soutěž   17:00
Známé rčení říká, že ďábel je skrytý v detailu. A právě na detaily, které promlouvají, se soustředil modelář Václav Veselý. Své dioráma minometu zasadil do aktuální války na Ukrajině. Tímto uzavíráme přehlídku modelů z druhého kola soutěže Příběh mého modelu a již zítra, 10. září bude možné hlasovat v anketě. Nyní ale dejme slovo Václavu Veselému:
Diorama ukrajinského minometného postavení

Diorama ukrajinského minometného postavení | foto: Václav Veselý

Diorama ukrajinského minometného postavení
Diorama ukrajinského minometného postavení
Detail operátora dronu - Diorama ukrajinského minometného postavení
Detail vojáků u minometu
19 fotografií

Když jsem začínal s tímto projektem, měl jsem v hlavě jednoduchý nápad. Chtěl jsem postavit malou scénu z fronty, která nebude působit okázale, ale bude působit uvěřitelně. Ukrajinský minometný tým připravený k palbě, s obyčejným pickupem vedle sebe.

Fascinuje mě, jak dokážou i drobné detaily vyprávět příběh. Poškozené prkno, rozházené věci na zemi, výraz soustředění na tváři vojáka. To všechno jsem se snažil zachytit v měřítku. Upřímně, s diorámami teprve začínám. Každý projekt je pro mě spíš školou než hotovým dílem. Vždycky se najdou chyby, ale tentokrát jsem si řekl, že se nebudu soustředit jen na nedostatky. Spíš jsem chtěl zjistit, co všechno mě stavba může naučit a kam se dokážu posunout.

Nakonec mě samotný proces bavil mnohem víc, než jsem čekal. Pickup, který tvoří základ celé scény, je od firmy Meng. Figurky a minomet jsem pořídil jako 3D tisk od ukrajinské firmy Spalah. Detaily mě překvapily, od záhybů na uniformách až po přesně propracovanou zbraň. Jejich malování byla radost a přiznávám, že to pro mě byla možná nejpříjemnější část celé práce.

Podstavec jsem se snažil udělat jednoduchý, ale přitom živý. Prkna jsem vyrobil z kávových míchátek, která jsem rozřezal, nařezal nožem a obrousil. Pak jsem na ně nanesl několik vrstev enamelových washů a trochu „rezavé“ barvy. Přes airbrush jsem přidal nepravidelné skvrny zelené, hnědé a rezavé, aby dřevo působilo jako dlouho používané. Do jednoho rohu jsem přidal smotanou plachtu, která naznačuje, že vojáci mohou kdykoliv zakrýt celé postavení.

Ukrajinští vojáci se připravují k palbě z minometu na frontové linii u města Toreck v Doněcké oblasti. (28. ledna 2025)

Reakce od lidí mě potěšily. Spousta si všimla právě těch detailů, které jsem dělal nejraději. Atmosféru scény, maskování na figurkách nebo drobných doplňků. Zároveň jsem dostal i několik podnětů, co by se dalo udělat lépe. Někomu chyběly identifikační pásky, které vojáci v realitě nosí na helmách nebo rukávech. Jiní doporučili víc zapustit základnu minometu do země, aby působil pevněji usazený.

Všechno toto beru jako cennou zkušenost pro další práce. Nejvíc mě ale zaujala inspirace na nové projekty. Jeden z komentářů zmínil možnost vytvořit scénu s operátorem FPV dronů. To mě nadchlo, protože drony jsou dnes pro ukrajinskou armádu symbolem moderního boje. Navíc ICM nedávno vydalo sadu vybavení s drony, takže už si dokážu představit, jak by mohlo takové diorama vypadat.

Toto dílo není dokonalé. Vnímám ho spíš jako krok na cestě, kde se pořád učím nové věci. Přesto pro mě znamená hodně. Ukazuje, že i malá scéna dokáže vyprávět příběh, pokud se do ní vloží kousek pozornosti a snahy. A také mi připomnělo, že modelářství není jen o samotných modelech, ale i o sdílení zkušeností a nápadů s ostatními. Komunita kolem toho umí být obrovskou motivací a inspirací. A to je pro mě na celém procesu nejcennější. Nejen hotový výsledek, ale to, že každý nový projekt otevírá dveře k dalším nápadům a posouvá mě o kousek dál.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Zasílat fotografie a příběhy bylo možné do 2. září 2025 (23:00). Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé. Čtenářskou anketu zveřejníme 10. září 2025.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nenechte si ujít báječné snímky nedělního zatmění Měsíce

Večerní zatmění Měsíce, které bylo možné z našich končin pozorovat po dlouhých šesti letech, zpravidla nerušila oblačnost a tak jsme si mohli celý průběh nebeské události prohlédnout v celé jeho...

Zářijové zatmění Měsíce přinese na oblohu rudý úplněk. Na další si počkáme tři roky

Na večerní obloze se v neděli 7. září 2025 odehraje mimořádné astronomické představení – úplné zatmění Měsíce, takzvaný krvavý Měsíc. Jedná se o první podobný úkaz, který bude v České republice...

Philips představil levnější chytré žárovky, zvládnou většinu triků

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Nová řada žárovek Hue Essentials míří na spořivé zákazníky, kteří chtějí veškeré funkce osvětlení Philips Hue, ale smíří se několika kompromisy. Společnost Signify na veletrhu IFA představila také...

Po jedenácti letech jsem s modelem spokojený. Funkční model tanku Tiger 1

Soutěž

Dokončit model, nebo ho léta vylepšovat? Pavel Holík je se svým modelem tanku Tiger 1 v měřítku 1:16 spokojený po jedenácti letech. Model je plně funkční, nechybí ani autentický zvuk či kouř. Dál už...

Na trh míří nová kategorie počítačů. Kdo s nimi bude umět, je za vodou

od zvláštního zpravodaje iDNES.cz Jako první jej na berlínském veletrhu IFA 2025 představil Acer, ale víme, že podobně koncipované modely představí i početná konkurence. Maličký počítač s procesorem Nvidia Grace Blackwell je určen...

Fascinuje mě, jak detaily dokážou vyprávět příběh. Ukrajinský minomet

Soutěž

Známé rčení říká, že ďábel je skrytý v detailu. A právě na detaily, které promlouvají, se soustředil modelář Václav Veselý. Své dioráma minometu zasadil do aktuální války na Ukrajině. Tímto uzavíráme...

9. září 2025

Přes dva metry dlouhý model ponorky U-2540 je jediný toho měřítka v Česku

Soutěž

Měřítko je věc ošemetná. Takové auto v měřítku 1:35 je něco úplně jiného, než třeba ponorka. Své o tom ví Pavel Kryska, který odložil ponorku v měřítku 1:72, aby se pustil do poněkud větších detailů....

9. září 2025

Poslední spekulace před akcí Applu, kde ukáže telefony, ale i další věci

Zářijová akce Applu je věnována především telefonům iPhone, ale zpravidla se tam objeví ještě něco dalšího. Co by to letos mohlo být, může vyplynout z různých spekulací, které se objevují s...

9. září 2025  12:48

Horor se šťastným koncem. Příběh letounu i modelu B-17 Memphiské krásky

Soutěž

Jsme téměř na konci naší letní soutěže Příběh mého modelu. Díky Petru Šilhanovi nechybí ve výčtu modelů ani letoun, jehož příběh se díky stříbrnému plátnu dostal pod kůži minimálně celé jedné...

9. září 2025

Nechce s vámi nikdo hrát? Robotický tenista neodmlouvá a bleskově odehrává

Umí upalovat až 5 metrů za sekundu, bez otáčení se pohybovat všemi směry, trajektorii letícího míče spočítá na centimetr přesně a pokud si troufnete, může míčky odehrávat rychlostí až 113 km/h....

9. září 2025

Nostalgie a vzpomínka z dětství stála za stavbou letounu L-29 Delfín

Soutěž

Jestli tento model skutečně patří do kategorie „z pěti metrů dobrý“, jak snad v nadsázce píše Radoslav Špalek o svém modelu letounu L-29, to můžete posoudit v tomto příběhu, který oživuje vzpomínku z...

8. září 2025

Peter Sellers, herec bez vlastní identity. Nevím, kdo nebo co jsem, říkával

Premium

Peter Sellers se proslavil hlavně rolí potrhlého inspektora Clouseaua ve filmech o Růžovém panterovi a ve své době platil za jednoho z nejpřitažlivějších mužů. Říká se, že byl největším britským...

8. září 2025

Odpružená sekačka umí vyjet prudké kopce a ještě vyseká vzkaz pro souseda

Berlín (od zpravodaje Technet.cz) Na právě probíhajícím veletrhu IFA dostávají poměrně velký prostor prostředky pro letní i zimní práci a život na zahradě nebo kolem domu. Minimálně jedna velká hala je tak zaplněná různými chytrými...

8. září 2025

Nenechte si ujít báječné snímky nedělního zatmění Měsíce

Večerní zatmění Měsíce, které bylo možné z našich končin pozorovat po dlouhých šesti letech, zpravidla nerušila oblačnost a tak jsme si mohli celý průběh nebeské události prohlédnout v celé jeho...

8. září 2025  11:03

Čtrnáct let od tragédie v Jaroslavli a smrti českých hokejistů. Piloti při startu brzdili

Uplynulo čtrnáct let od chvíle, kdy se 7. září 2011 letoun s týmem hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavl pár sekund po startu zřítil do Volhy. Tragickou nehodu ze 45 lidí na palubě přežil jediný....

8. září 2025  10:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Studium bez kompromisů, zábava bez limitů

Advertorial

Notebooky a počítače jsou dnes nepostradatelnou pomůckou pro studenty všech oborů. A čím dál víc platí, že narůstá i důležitost výkonu těchto zařízení. Díky nástupu umělé inteligence totiž vysoký...

8. září 2025

Nouzové přistání vrtulníku Flettner Fi 282. Clint Eastwood by se zasmál

Soutěž

Za vznikem tohoto válečného dioráma stojí pozoruhodný koktejl americké inspirace, německé techniky a sovětského jeviště. Tomáš Kadlec představuje v soutěži Příběh mého modelu vrtulník Flettner Fi...

8. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.