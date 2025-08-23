Jedná se o diorámu přesně podle naší stodoly se Zetorem 15. Je to vzpomínka na stavení, které již nevlastníme, v měřítku 1/72. Traktor je resin stavebnice od PlanetModels, upravena a napatinována podle vzoru. Zbytek scratch stavba tzn. stodola je vyrobena ze styroduru. Omítka je tvořena sádrou a nabarvena airbrushem, akryl barvami a následně oleji. Bobrovky jsou tvořeny ze čtvrtky a vystříhané kus po kusu a lepené disperzním lepidlem.
Její barvení se událo natřikrát, než jsem byl spokojen. Vrata jsou stejně jako plot vyrobeny z laserem vyříznutých prkýnek v měřítku 1/35, následně nařezaná na požadovanou šířku a délku. Jsou zaškrábané skalpelem, aby se napodobil stav ztrouchnivělého dřeva. Sloupky plotu jsou z drátu. Dřevo nakonec nastříkáno černou barvou a patinováno metodou suchého štětce a zapuštěním washe.
První traktory, dělané v Brně na hory, byly Zetory 3017
Vegetace je od firmy Polák a Modelscene. Keř bylo nutné přebarvit, aby seděl barevně se zbytkem vegetace podzimních barev. Podstavec jsem zvolil z konzervy od tuňáka akurátního rozměru, aby nevznikala hluchá místa. Tento nápad jsem zahlédl v minulosti na internetu. Plechovku jsem vyplnil styrodurem a jako terén jsem zvolil pastu od Fox Model a následně, než povrch zaschl, jsem obtiskl do pasty stodolu, aby nelevitovala nad terénem.
Poté jsem přilepil plot do připravených dírek a následné dolepil statické trávy a ostatní vegetaci disperzním lepidlem. Nakonec jsem nalepil budovu a traktor. Jako poslední doplněk jsem zvolil leptané jízdní kolo od firmy, tuším, Hauler a zahrádky ze Škody 100.
Model jsem stavěl s přestávkami cca 1 rok. Vždy, když nebyla chuť, tak jsem to odložil a pracoval na něčem jiném, abych to nepokazil. Resinová stavebnice byla moje první zkušenost a určitě to nebyla poslední stavba modelu z tohoto materiálu.
Celkově i stavení a vegetace byla premiéra, kde jsem uplatnil zkušenosti, které jsem za život nasbíral. Celkově jsem spokojen a jsem rád, že mám vzpomínku nejen z fotografií, ale i ve 3D a určitě to nebyla poslední stavba mých vzpomínek.