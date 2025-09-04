Začalo to, když jsem ve dvanácti letech dostal ovládací model tanku Tiger 1, celý plastový. Postupně jsem začal kupovat nebo dostávat kovové díly a vylepšovat model i vevnitř (řídicí jednotka, kouřový generátor apod.). Když jsem byl starší, tak jsem si mnoho dílů začal vyrábět doma, jako například boční blatníky, které jsou vyrobené z plechu, koupil jsem barvy, airbrush sadu a začal s nástřikem.
První vrstva nástřiku byla německá šedivá (pouze podklad), následovala tmavá písková, kterou jsem použil především na hrany a sváry. Pak přišla na řadu světlejší písková barva jako hlavní nástřik a následně detaily jako ušpinění od bláta, rez, opotřebení, čísla na věži a další srandy jako výroba maskovací sítě (nabarvený lékařský obvaz), výroba žebříku (pomocí špejlí a párátek), svazek dřeva, výroba antény, sestavení a nabarvení kulometu na věži a dlouhé vybírání znaků na přední pancíř.
Model jsem osadil nástroji (kladivo, štípačky, lopata…), plechovým kyblíkem a v neposlední řadě kovovými tažnými lany, která je možné sundat, stejně jako ostatní prvky. Model je plně funkční, jezdí, kouří díky kouřovému generátoru, o zvuk se stará zvukový modul, který má v sobě nahrané zvuky reálného motoru. Kanón při výstřelu zajíždí (zákluz), přední a zadní blatníky jsou taktéž pohyblivé, dva kulomety (jeden v přední části tanku a druhý vedle kanónu ve věži) při „palbě“ blikají a také vydávají zvuk.
Model je v měřítku 1:16, tedy zhruba 50 centimetrů dlouhý, o hmotnosti asi 7 kilogramů. O pohon se starají výkonné elektromotory v kombinaci s ocelovými převodovkami s kuličkovými ložisky.
Od momentu, kdy jsem model dostal, do momentu, kdy jsem byl spokojený s výsledkem, uběhlo jedenáct let. V průběhu let jsem se věnoval jiným modelům a jsem rád, že jsem se vrátil k mému prvnímu modelu – zatím zůstává tím největším a také nejdražším modelem, který jsem doposud dělal.
