Po jedenácti letech jsem s modelem spokojený. Funkční model tanku Tiger 1

Dokončit model, nebo ho léta vylepšovat? Pavel Holík je se svým modelem tanku Tiger 1 v měřítku 1:16 spokojený po jedenácti letech. Model je plně funkční, nechybí ani autentický zvuk či kouř. Dál už modelář Pavel Holík:

Začalo to, když jsem ve dvanácti letech dostal ovládací model tanku Tiger 1, celý plastový. Postupně jsem začal kupovat nebo dostávat kovové díly a vylepšovat model i vevnitř (řídicí jednotka, kouřový generátor apod.). Když jsem byl starší, tak jsem si mnoho dílů začal vyrábět doma, jako například boční blatníky, které jsou vyrobené z plechu, koupil jsem barvy, airbrush sadu a začal s nástřikem.

První vrstva nástřiku byla německá šedivá (pouze podklad), následovala tmavá písková, kterou jsem použil především na hrany a sváry. Pak přišla na řadu světlejší písková barva jako hlavní nástřik a následně detaily jako ušpinění od bláta, rez, opotřebení, čísla na věži a další srandy jako výroba maskovací sítě (nabarvený lékařský obvaz), výroba žebříku (pomocí špejlí a párátek), svazek dřeva, výroba antény, sestavení a nabarvení kulometu na věži a dlouhé vybírání znaků na přední pancíř.

Model jsem osadil nástroji (kladivo, štípačky, lopata…), plechovým kyblíkem a v neposlední řadě kovovými tažnými lany, která je možné sundat, stejně jako ostatní prvky. Model je plně funkční, jezdí, kouří díky kouřovému generátoru, o zvuk se stará zvukový modul, který má v sobě nahrané zvuky reálného motoru. Kanón při výstřelu zajíždí (zákluz), přední a zadní blatníky jsou taktéž pohyblivé, dva kulomety (jeden v přední části tanku a druhý vedle kanónu ve věži) při „palbě“ blikají a také vydávají zvuk.

Model je v měřítku 1:16, tedy zhruba 50 centimetrů dlouhý, o hmotnosti asi 7 kilogramů. O pohon se starají výkonné elektromotory v kombinaci s ocelovými převodovkami s kuličkovými ložisky.

Od momentu, kdy jsem model dostal, do momentu, kdy jsem byl spokojený s výsledkem, uběhlo jedenáct let. V průběhu let jsem se věnoval jiným modelům a jsem rád, že jsem se vrátil k mému prvnímu modelu – zatím zůstává tím největším a také nejdražším modelem, který jsem doposud dělal.

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Zasílat fotografie a příběhy bylo možné do 2. září 2025 (23:00). Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé. Čtenářskou anketu zveřejníme 9. září 2025.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

