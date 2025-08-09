Návrat k počátkům. Oprášení tanku T-90 dokazuje posun v umění modelářském

Je těžší model postavit, nebo se vrátit v čase a opravit svůj někdejší kousek z dob začátků? Odpověď na tuto otázku můžete najít v příspěvku, který nám do soutěže Příběh mého modelu poslal modelář Petr Blahynka. Rozhodl se vrátit k tak trochu zfušovanému modelu tanku T-90. Dále už modelář Petr Blahynka:

Tank T-90 je hlavní ruský bojový tank, který vychází z tanku T-72. Byl vyvinut v 90. letech 20. století a od této doby vzniklo několik variant a modernizací. Konkrétně tento model je varianta T-90A, která má svařovanou věž oproti základní verzi s odlévanou věží. Za dobu služby byly tyto tanky nasazeny v Sýrii, Ázerbájdžánu a nakonec i v ruské invazi na Ukrajinu.

A právě sem jsem se rozhodl zasadit model tanku – do právě probíhající války na Ukrajině. Abych dokázal vysvětlit průběh stavby modelu, tak bych měl zmínit, že model samotný byl „postaven“ již asi před osmi lety. Ty uvozovky proto, že v té době to byl jeden z mých prvních modelů vůbec, a také proto, že v té době mi bylo asi jedenáct let. Lze si tedy představit, jak stavba a její výsledek mohl vypadat: skvrny od lepidla po celém modelu, samotné části ani nebyly řádně vystřižené z plata, mezi jednotlivými částmi byly milimetrové mezery a o stavu pásů ani nemluvě – prostě hrůza.

Tank T-90A v měřítku 1:72
Pohled z boku
Pohled na ručně vyrobenou krycí plachtu závěru hlavního děla z dvousložkového tmelu
Pohled zleva
Detailnější pohled na část věže poškozenou explozí
Protože jsem v té době neměl žádné barvy, které by na plastu držely, šel model rovnou bez barvení na polici, kde stál ve stejném stavu až do loňského roku.

Asi si mnozí říkají: co mě to v osmnácti letech, kdy už jsem byl poměrně zkušený modelář, napadlo? Ani já dnes, s odstupem několika měsíců od dokončení, neznám přesnou odpověď. Od momentu, kdy mě napadlo tento model oživit, jsem hledal všude na internetu nějaké fotografie tohoto tanku pro inspiraci, což je nedílnou součástí modelářství.

Postupně mě projekt nadchl natolik, že jsem ho začal brát jako výzvu: opravit něco, co jsem před lety postavil a prezentovat to na modelářských výstavách bez ostudy. A zároveň ukázat, kam jsem se od té doby posunul. Teď už ke stavbě, tedy vlastně kompletní rekonstrukci.

Jako první přišlo na řadu broušení přebytečných kusů plastu, které tam ani být neměly. Nejnáročnější byla práce s broušením zaschlého lepidla, které bylo prakticky všude, i na místech, kde lepit nebylo třeba. Nemohu opomenout ani tmelení mezer, které skutečně nesměly zůstat viditelné. Bohužel všechno broušení a tmelení, i když jsem se snažil pracovat opatrně a jemně, vedlo k poškození mnoha detailů na modelu, které jsem musel znovu vytvořit.

Nejčastěji šlo o nějaké kabely, dráty, hlavičky šroubů a nýtů, které jsem zbrousil nebo které na stavebnici vůbec nebyly či byly velmi špatně provedené. Proto jsem je vytvořil sám: kabely z drátků různých průměrů, hlavičky šroubů a nýtů vyražením kulatého otvoru do tenkého plechu a další detaily z plastových destiček různé tloušťky.

Na věži tanku se nachází části reaktivního pancéřování, ale na jedné straně byly zcela pokryté lepidlem a nepoužitelné. Rozhodl jsem se je odstranit a místo nich nabarvit část věže tak, aby připomínala explozi tohoto pancéřování a působila dojmem zásahu. Doplnil jsem také model o ručně vyrobenou plachtu z dvousložkového tmelu.

Musím zmínit nejtěžší část při které jsem ztratil nejvíce nervů – pásy. Na rozdíl od většiny stavebnic, kde jsou pásy řešeny z několika dílů nebo z jednotlivých článků, zde byly pásy řešeny jedním pevným dílem, který se měl nahřát v horké vodě nebo horkovzdušným fénem, aby se dal vytvarovat a nasadit na kola. Pásy byly již na svém místě a vytvarované, ale špatně a nevypadalo to dobře. Proto jsem je musel opravit. Při dodatečném ohýbání za použití fénu se mi pásy několikrát zlomily či zkroutily, až jsem nakonec stavbu na měsíc přerušil kvůli nedostatku nervů.

Po dokončení stavby, oprav a rekonstrukce následovalo barvení. Nejprve jsem aplikoval tmel ve spreji (tzv. surfacer), který sjednocuje povrch před barvením, zvláště pokud je model složen z několika různých materiálů, jako jsou kovové drátky, tmely, plasty apod. Na tento sjednocený povrch lze nanášet jakékoli barvy. Já používám akrylové barvy Tamiya a aplikuji je stříkací pistolí s kompresorem.

Následovala základní barva a poté jsem štětcem nanesl lehce zesvětlenou verzi téže barvy na detaily a části, kam dopadá světlo nejdříve, čímž jsem vytvořil jemné stínování. Poté jsem barvil zbylé části tanku různými barvami a doplnil označení.

Finální částí byla patina. Nejčastěji používám přípravky na bázi enamelu, pomocí kterých tvořím realistické stečeniny, rez a opotřebení. Nezapomněl jsem ani na bláto, které jsem nanesl na spodní část tanku a pásy. Snažil jsem se také, aby část věže co nejvěrněji připomínala stopy po explozi, a doplnil jsem kamínky a prach na modelu.

Snažil jsem se, aby model byl co nejvíce věrný realitě, a s výsledkem jsem spokojený. Model v měřítku 1:72 ztvárňuje poškozený ruský okupační tank na Ukrajině se zásahem na věži.

Tank T-90A v měřítku 1:72
Pohled z boku
Pohled na ručně vyrobenou krycí plachtu závěru hlavního děla z dvousložkového tmelu
Pohled zleva
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, která vystihnou výjimečnost. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Z příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky.

Zasílat fotografie a příběhy můžete až do 2. září 2025 (23:00).

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

