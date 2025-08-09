Tank T-90 je hlavní ruský bojový tank, který vychází z tanku T-72. Byl vyvinut v 90. letech 20. století a od této doby vzniklo několik variant a modernizací. Konkrétně tento model je varianta T-90A, která má svařovanou věž oproti základní verzi s odlévanou věží. Za dobu služby byly tyto tanky nasazeny v Sýrii, Ázerbájdžánu a nakonec i v ruské invazi na Ukrajinu.
A právě sem jsem se rozhodl zasadit model tanku – do právě probíhající války na Ukrajině. Abych dokázal vysvětlit průběh stavby modelu, tak bych měl zmínit, že model samotný byl „postaven“ již asi před osmi lety. Ty uvozovky proto, že v té době to byl jeden z mých prvních modelů vůbec, a také proto, že v té době mi bylo asi jedenáct let. Lze si tedy představit, jak stavba a její výsledek mohl vypadat: skvrny od lepidla po celém modelu, samotné části ani nebyly řádně vystřižené z plata, mezi jednotlivými částmi byly milimetrové mezery a o stavu pásů ani nemluvě – prostě hrůza.
Protože jsem v té době neměl žádné barvy, které by na plastu držely, šel model rovnou bez barvení na polici, kde stál ve stejném stavu až do loňského roku.
Asi si mnozí říkají: co mě to v osmnácti letech, kdy už jsem byl poměrně zkušený modelář, napadlo? Ani já dnes, s odstupem několika měsíců od dokončení, neznám přesnou odpověď. Od momentu, kdy mě napadlo tento model oživit, jsem hledal všude na internetu nějaké fotografie tohoto tanku pro inspiraci, což je nedílnou součástí modelářství.
|
17. dubna 2023
Postupně mě projekt nadchl natolik, že jsem ho začal brát jako výzvu: opravit něco, co jsem před lety postavil a prezentovat to na modelářských výstavách bez ostudy. A zároveň ukázat, kam jsem se od té doby posunul. Teď už ke stavbě, tedy vlastně kompletní rekonstrukci.
Jako první přišlo na řadu broušení přebytečných kusů plastu, které tam ani být neměly. Nejnáročnější byla práce s broušením zaschlého lepidla, které bylo prakticky všude, i na místech, kde lepit nebylo třeba. Nemohu opomenout ani tmelení mezer, které skutečně nesměly zůstat viditelné. Bohužel všechno broušení a tmelení, i když jsem se snažil pracovat opatrně a jemně, vedlo k poškození mnoha detailů na modelu, které jsem musel znovu vytvořit.
Nejčastěji šlo o nějaké kabely, dráty, hlavičky šroubů a nýtů, které jsem zbrousil nebo které na stavebnici vůbec nebyly či byly velmi špatně provedené. Proto jsem je vytvořil sám: kabely z drátků různých průměrů, hlavičky šroubů a nýtů vyražením kulatého otvoru do tenkého plechu a další detaily z plastových destiček různé tloušťky.
Na věži tanku se nachází části reaktivního pancéřování, ale na jedné straně byly zcela pokryté lepidlem a nepoužitelné. Rozhodl jsem se je odstranit a místo nich nabarvit část věže tak, aby připomínala explozi tohoto pancéřování a působila dojmem zásahu. Doplnil jsem také model o ručně vyrobenou plachtu z dvousložkového tmelu.
Musím zmínit nejtěžší část při které jsem ztratil nejvíce nervů – pásy. Na rozdíl od většiny stavebnic, kde jsou pásy řešeny z několika dílů nebo z jednotlivých článků, zde byly pásy řešeny jedním pevným dílem, který se měl nahřát v horké vodě nebo horkovzdušným fénem, aby se dal vytvarovat a nasadit na kola. Pásy byly již na svém místě a vytvarované, ale špatně a nevypadalo to dobře. Proto jsem je musel opravit. Při dodatečném ohýbání za použití fénu se mi pásy několikrát zlomily či zkroutily, až jsem nakonec stavbu na měsíc přerušil kvůli nedostatku nervů.
|
21. ledna 2024
Po dokončení stavby, oprav a rekonstrukce následovalo barvení. Nejprve jsem aplikoval tmel ve spreji (tzv. surfacer), který sjednocuje povrch před barvením, zvláště pokud je model složen z několika různých materiálů, jako jsou kovové drátky, tmely, plasty apod. Na tento sjednocený povrch lze nanášet jakékoli barvy. Já používám akrylové barvy Tamiya a aplikuji je stříkací pistolí s kompresorem.
Následovala základní barva a poté jsem štětcem nanesl lehce zesvětlenou verzi téže barvy na detaily a části, kam dopadá světlo nejdříve, čímž jsem vytvořil jemné stínování. Poté jsem barvil zbylé části tanku různými barvami a doplnil označení.
Finální částí byla patina. Nejčastěji používám přípravky na bázi enamelu, pomocí kterých tvořím realistické stečeniny, rez a opotřebení. Nezapomněl jsem ani na bláto, které jsem nanesl na spodní část tanku a pásy. Snažil jsem se také, aby část věže co nejvěrněji připomínala stopy po explozi, a doplnil jsem kamínky a prach na modelu.
Snažil jsem se, aby model byl co nejvíce věrný realitě, a s výsledkem jsem spokojený. Model v měřítku 1:72 ztvárňuje poškozený ruský okupační tank na Ukrajině se zásahem na věži.
