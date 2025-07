Pavesi – tento dělostřelecký tahač se mi prostě líbil. Ne úplně obvyklá konstrukce s kloubovým řízením a hlavně ta kola. Zakopl jsem o něj původně v nějakém muzeu na dovolené, které jsme navštívili téměř omylem (šlo o muzeum zemědělců), a začal se o něj zajímat.

Jakmile jsem objevil model (v té době to byla novinka), bylo rozhodnuto. Cena odpovídala odlévané stavebnici, ale co, do hospody nechodím, tak mohu utrácet. Jedná se o odlévanou stavebnici, takže jsem byl připraven na hodiny broušení a tuny prachu. To nakonec nebylo tak zlé, model byl vyroben precizně, ale to předbíhám.

Přišly trochu neplánované komplikace s téměř půlroční nemocenskou. Zdálo se to být ideální příležitostí s dostatkem času, jenže nebylo. Chtěl jsem být fit a v lázních se stavět nedá, doma pokračovaly intenzivní rehabilitace a čas nějak nebyl. Po návratu do práce přibylo práce (a to hodně). To nevadilo, práci mám rád, jen opět chyběl čas a na krabici sedal prach. Doslova po několika letech jsem se ke krásnému modelu vrátil.

Kola se nakonec pro mne ukázala jako neřešitelný problém, projevily se dávné omrzliny rukou a prostě jsem kombinaci desítek drátků – byť k modelu je přiložen skvělý přípravek a dokonalý návod na výrobu kol – nedal. A model znovu stál. Zachránil mne 3D tisk.

Byť znalec okamžitě pozná, že kola zcela neodpovídají originálu a pravověrní modeláři budou kamenovat, řekl jsem si, že i v té době panovala lidová tvořivost a kola tak mohla vypadat. Fascinuje mne kombinace gumové obruče a výklopných drapáků pro jízdu v terénu. Nakonec jsou kola kombinací 3D tisku a odlévaných dílů ze stavebnice. Kyanoakrylátové lepidlo (několik lepidel s různou hustotou; lidově vteřinové lepidlo) vše zvládlo, zbytek byl víceméně klasika.

Barevná kombinace neodpovídá doporučení výrobce, ale odpovídá fotkám reálného stroje. Dá se jich dohledat naštěstí dost a strýček Google či Copilot jsou neocenitelní pomocníci. Použito většinou barev Tamiya, občas Mig. Vše vodou ředitelné, wash atd. je syntetika z domácích zdrojů.

Následovala podložka – pravověrní modeláři zase budou kroutit hlavou a připravovat si kameny. Základ je opět, včetně vyjetých kolejí, vytištěn. Poté foliáž a nakonec bláto. Na trhu je samozřejmě mnoho přípravků pro tvorbu bláta. Použil jsem sádru, lepidlo na obkládačky a betonovou směs. Každý z těchto „prášků“ má jinou hrubost. Smícháno s vodu a herkulesem a nastala má oblíbená činnost. Nedá se nazvat jinak než patláma a patláma.

Barvy na bahno jsou většinou oleje a zapouštěny do ještě nezaschlé směsi. Snažil jsem se vycházet z fotek a s množstvím barev to nepřeháněl. Na doplňky jsem posbíral kdeco ze zbytků, koš a trychtýř dotiskl a bylo hotovo. Hlavně při závěrečné fázi (patláma, patláma) jsem se královsky bavil spolu i s našimi kočkami. Pravda, ty pak občas měly fleky různých zajímavých barev. Modelaření by mělo hlavně bavit, a to tato stavba splnila beze zbytku. A to je vše.