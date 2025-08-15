Nejsou hrábě jako hrábě. Bitevník Su-25 nabídl širokou paletu možností

Soutěž
Antonín Linet přináší do naší soutěže Příběh mého modelu další exemplář letounu Su-25, který se autor rozhodl „pootvírat“. Prozkoumejte zajímavý model, vylepšený o řadu doplňků. Více už modelář Antonín Linet:
Su-25 i s extra výzbrojí

Su-25 i s extra výzbrojí | foto: Antonín Linet

Su-25
Detail otevření motoru
Su-25
Detail krytu kanonu
9 fotografií

Bitevník Su-25, v kódu NATO známý jako Frogfoot, si u nás vysloužil přezdívku „Hrábě". Důvodem je jeho deset zbraňových závěsů přečnívajících přes profil letounu, které tento zahradnický nástroj připomínají. Vzpomínám si, jak model v měřítku 1:48 (tenkrát od firmy Směr) stavěl můj táta a já mu zvědavě koukal přes rameno. Všechny ty detaily, hromada výzbroje...

Pár modelů jsem v dětství také postavil, ale pak jsem si našel jiné zájmy. K modelařině jsem se vrátil asi po 30 letech s úplně novým nadšením. Možnosti se neskutečně posunuly, stejně tak celé toto odvětví. Na „súčko" jsem opět narazil, když Eduard vydal speciální limitovanou edici s všeříkajícím názvem „Hrábě" ve stejném měřítku, jaké kdysi stavěl táta.

Nebezpečné „hrábě“ jdou do muzea. Proslavily se v Afghánistánu

K už tak kvalitním výliskům od Zvezdy přidali hromadu doplňků – masky, fotolepty, resinové díly, a jako bonus asi stotřicetistránkovou celobarevnou publikaci od Martina Janouška. Ta se věnuje Su-25 v československých, ale i v českých a slovenských službách. Obsahuje stovky fotografií, které jsou nejen zajímavou vzpomínkou pro pamětníky a zájemce o historii, ale poskytnou cenný zdroj inspirace modelářům.

Příběh tohoto modelu je příběhem žabáka, který neexistoval – Suchoj Su-25 UBK

Kit nabízel deset kamuflážních schémat, jedno zajímavější než druhé. No, moc dlouho jsem s koupí neváhal. To mi však nestačilo. Chtěl jsem model trochu „pootvírat". Skvělou možnost k tomu dával set od české firmy Black Dog, která se právě podobnými doplňky zabývá. Na modelu se tak dá zpřístupnit vnitřek obou stran přídě letounu, kryt kanonu, motor a další části.

Těžkou volbou byl výběr kamufláže, opravdu všechny byly moc pěkné. Lákavé bylo zejména asi nejznámější schéma „Anča", ale tento letoun ještě neměl modernější aerodynamické brzdy na koncích křídel. A ty jsem právě na modelu chtěl. Volba tedy padla na pardubický stroj z května 1993 se žraločí tlamou.

12. října 2017

Stavba šla skvěle, vše výborně sedělo, a to včetně doplňků. Na model jsem se rozhodl navěsit kompletní výzbroj, i když je to v případě otevřených krytů asi velmi nepravděpodobné. Prostě jsem ji tam chtěl mít. Omlouvám si to tím, že je třeba jen cvičná... Třešničkou už byl jen žebřík ke kabině a zarážky pod kola. Skvělý model, skvělé doplňky, jsem rád, že ho mám ve sbírce.

Su-25 i s extra výzbrojí
Su-25
Detail otevření motoru
Su-25
9 fotografií

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, která vystihnou výjimečnost. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Z příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz ty nejzajímavější.

Zasílat fotografie a příběhy můžete až do 2. září 2025 (23:00).

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jak znáte svět z nadhledu?

Vyzkoušejte si, jestli poznáte různá zajímavá místa na světě z leteckých pohledů. Uvidíte části měst i konkrétní stavební objekty, ale i krásy přírodní. Případné dotazy a připomínky ke kvízu...

Neúnavné hašení leteckou technikou v Chorvatsku. Tříhodinový tanec v horku

Spolupracovníci Technetu si mnohdy neodpočinou ani na dovolené. Kdo by odolal, když mu přímo před okny nabírají vodu hasičská letadla Canadair CL-415 a Air Tractor AT802F Fire Boss? Hašení požárů v...

Dnes vrcholí Perseidy. Podívanou naruší okoukanější těleso

Dnes vrcholí roj Perseid. Ty jsou k vidění již od poloviny července a jejich množství do dnešního dne narůstalo. Tradiční letní nebeská podívaná navzdory jasné obloze bude tentokrát chudší.

Komunistický ministr Chňoupek patřil k uznávaným diplomatům, uměl se oblékat

Dlouhých sedmnáct let seděl na postu ministra zahraničí a stal se jednou z nejvýraznějších tváří normalizační éry. Bohuslav Chňoupek, rodák z bratislavské Petržalky, patřil k loajálním kádrům...

Piloti věděli, že není šance, přesto se nevzdali. V Boeingu 747 zemřelo 520 lidí

Před čtyřiceti lety se na horu Takamagahara v Japonsku zřítil letoun s pěti sty lidmi na palubě. Kvůli prasklině v trupu a nefunkční hydraulice piloti nemohli s obřím boeingem přistát, přesto jejich...

Nejsou hrábě jako hrábě. Bitevník Su-25 nabídl širokou paletu možností

Soutěž

Antonín Linet přináší do naší soutěže Příběh mého modelu další exemplář letounu Su-25, který se autor rozhodl „pootvírat“. Prozkoumejte zajímavý model, vylepšený o řadu doplňků. Více už modelář...

15. srpna 2025

Začal závod o to, kdo postaví jaderný reaktor na Měsíci dříve

Plány na napájení případné základny na Měsíci za pomoci malého jaderného reaktoru existují již desítky let. K jejich realizaci však bylo relativně daleko. To se nyní může změnit, jak se zrychluje...

15. srpna 2025

Když sedačka rozhoduje o zážitku. Česká firma dobývá železnice od Alp po Kanadu

Premium

Do Fryčovic nevedou koleje, přesto v obci blízko Hukvald sídlí jeden z největších světových výrobců sedaček do vlaků. Při návštěvě se dozvíte, jak dobývá železnice celého světa, nebo i to, že svou...

14. srpna 2025

Před 20 lety se u Atén zřítil let duchů. Helios Airways měl pokračovat do Prahy

Běžný dovolenkový let se změnil v nekontrolované zmrzlé bloudění a skončil katastrofou. Pád letounu severně od Atén si vyžádal životy všech 121 lidí palubě. Od největšího leteckého neštěstí v řecké...

14. srpna 2025

Zkusili jsme, jak rychle se vybije notebook, když mu pořádně naložíte

Dnešní notebooky s moderními čipy leckdy na jedno nabití akumulátoru vydrží v provozu tak dlouho, že do školy nebo do práce můžete vyrazit bez nabíjecího adaptéru. Počítá to ale s úsporným režimem a...

14. srpna 2025

NASA hledá levnou dopravu nákladu na hůře dosažitelné oběžné dráhy

Oběžná dráha, kterou využívají satelity a další lidmi stvořené objekty, kroužící kolem Země, není jen jedna. Různé dráhy se liší svou výšku nebo sklonem a také cenou, za kterou lze ze Země na...

14. srpna 2025

Báseň zapsaná v DNA superodolného mikroba Conana přežije lidstvo

Vědci uložili do dědičné informace superodolného mikroba báseň. Vydrží tak skoro až do konce světa. Navíc jde o dvě skladby v jedné.

13. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Brzy už člověk nebude mít šanci poznat falešné video, říká mladý expert na AI

Premium

Internet je prostředí, kde se mísí pravda se lží. Na fotografii je krásná modelka, která ale ve skutečnosti neexistuje. Video, jež sledujete na sociální síti, může být jeden velký podvrh. Falešný...

13. srpna 2025

Humwee se uvedl v Pouštní bouři. Vojákům učaroval pancéřováním i podvozkem

V tomto díle našeho seriálu Poklady z depozitáře si představíme jeden ikonický automobil. Za přezdívkou Humwee se skrývá zkratka HMMWV strohého vojenského označení High Mobility Multipurpose Wheeled...

13. srpna 2025

Dnes vrcholí Perseidy. Podívanou naruší okoukanější těleso

Dnes vrcholí roj Perseid. Ty jsou k vidění již od poloviny července a jejich množství do dnešního dne narůstalo. Tradiční letní nebeská podívaná navzdory jasné obloze bude tentokrát chudší.

12. srpna 2025  10:44

Z téhle Jidášovy kozy by měl Jan Karafiát radost. Znáte puntíkatý liberator?

Soutěž

Radim Effenberger se s námi v soutěži Příběh mého modelu podělil s velmi netradičním letounem B-24 Liberator. Jak sám píše, jde o zbarvení, které skoro nikdo nezná, jež však mělo svůj účel. Předejme...

12. srpna 2025

Čtvrt století od zkázy Kursku. Z ruského námořnictva je regionální hrozba

Dnes uplynulo přesně 25 let od katastrofy ruské ponorky Kursk. Pod hladinou Barentsova moře v ní zahynulo 118 námořníků. Rusko ve svém ponorkovém programu dál pokračuje. Jeho námořnictvo je ovšem jen...

12. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.