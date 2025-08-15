Bitevník Su-25, v kódu NATO známý jako Frogfoot, si u nás vysloužil přezdívku „Hrábě". Důvodem je jeho deset zbraňových závěsů přečnívajících přes profil letounu, které tento zahradnický nástroj připomínají. Vzpomínám si, jak model v měřítku 1:48 (tenkrát od firmy Směr) stavěl můj táta a já mu zvědavě koukal přes rameno. Všechny ty detaily, hromada výzbroje...
Pár modelů jsem v dětství také postavil, ale pak jsem si našel jiné zájmy. K modelařině jsem se vrátil asi po 30 letech s úplně novým nadšením. Možnosti se neskutečně posunuly, stejně tak celé toto odvětví. Na „súčko" jsem opět narazil, když Eduard vydal speciální limitovanou edici s všeříkajícím názvem „Hrábě" ve stejném měřítku, jaké kdysi stavěl táta.
Nebezpečné „hrábě“ jdou do muzea. Proslavily se v Afghánistánu
K už tak kvalitním výliskům od Zvezdy přidali hromadu doplňků – masky, fotolepty, resinové díly, a jako bonus asi stotřicetistránkovou celobarevnou publikaci od Martina Janouška. Ta se věnuje Su-25 v československých, ale i v českých a slovenských službách. Obsahuje stovky fotografií, které jsou nejen zajímavou vzpomínkou pro pamětníky a zájemce o historii, ale poskytnou cenný zdroj inspirace modelářům.
Příběh tohoto modelu je příběhem žabáka, který neexistoval – Suchoj Su-25 UBK
Kit nabízel deset kamuflážních schémat, jedno zajímavější než druhé. No, moc dlouho jsem s koupí neváhal. To mi však nestačilo. Chtěl jsem model trochu „pootvírat". Skvělou možnost k tomu dával set od české firmy Black Dog, která se právě podobnými doplňky zabývá. Na modelu se tak dá zpřístupnit vnitřek obou stran přídě letounu, kryt kanonu, motor a další části.
Těžkou volbou byl výběr kamufláže, opravdu všechny byly moc pěkné. Lákavé bylo zejména asi nejznámější schéma „Anča", ale tento letoun ještě neměl modernější aerodynamické brzdy na koncích křídel. A ty jsem právě na modelu chtěl. Volba tedy padla na pardubický stroj z května 1993 se žraločí tlamou.
Stavba šla skvěle, vše výborně sedělo, a to včetně doplňků. Na model jsem se rozhodl navěsit kompletní výzbroj, i když je to v případě otevřených krytů asi velmi nepravděpodobné. Prostě jsem ji tam chtěl mít. Omlouvám si to tím, že je třeba jen cvičná... Třešničkou už byl jen žebřík ke kabině a zarážky pod kola. Skvělý model, skvělé doplňky, jsem rád, že ho mám ve sbírce.
