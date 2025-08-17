Střípek každodenní rutiny v týlu vypráví model samohybného děla Hummel

S nedělí si představme model, který ač válečný, zachycuje samohybné dělo Hummel (čmelák) v okamžiku odpočinku před dalším nasazením. Modelář Jiří Mikel využil řadu technik, aby ztvárnil každodenní rutinu a přítomnost posádky v „tichu před bouří“. Dále už Jiří Mikel:
Hummel 1/35 Tamiya

Hummel 1/35 Tamiya | foto: Jiří Mikel

Hummel 1/35 Tamiya
Humell 322
Humell 322
Humell 322
9 fotografií

Model Tamiya představuje samohybné dělo Hummel v měřítku 1/35, konkrétně stroj s taktickým číslem 322, nasazený na východní frontě v létě 1944. Kamufláž odpovídá schématu z tohoto období a vychází z návodu výrobce modelu.

V reálném konfliktu šlo o těžce zkoušené období pro německé jednotky. Právě v létě 1944 probíhala sovětská ofenziva Bagration, která znamenala zničující porážku wehrmachtu a urychlila jeho ústup z Běloruska a pobaltských států.

Tento Hummel tak mohl být součástí dělostřelecké podpory ustupujících jednotek, krytí obranných linií nebo palebné přípravy proti postupujícím sovětským formacím. Model ovšem nezobrazuje Hummel v boji. Záměrně jsem zvolil klidnější moment: krátkou pauzu mezi palebnými misemi, situaci, která byla běžnou, ale často opomíjenou součástí dělostřelecké služby.

Dělo je staženo z přímé linie dotyku a nachází se někde v zázemí, možná na okraji vesnice, v remízku nebo poblíž polní cesty. Zadní dvířka jsou otevřená, vnitřní prostor je přístupný, připravený k doplnění munice. Na zádi nejsou výstražné pruhy, ale typické naměřovací tyče sloužící k přesnému ustavení děla v poli.

Vozidlo je bez kanystrů či přídavného vybavení, což odpovídá improvizaci pozdní fáze války. Interiér stroje je zpracován se snahou o maximální věrnost – od stěn až po detaily, jako je hasicí přístroj nebo držák na zbraně, byť pušky samotné nejsou součástí stavebnice.

Stůj, nebo se netrefím! Dlouhý život obrněných transportérů OT-810 z Detvy

Vybavení působí stroze a funkčně, tak, jak to bylo typické pro německou techniku té doby. Vše doplňují stopy provozu: otěry, zaprášené rohy, náznak unikajícího oleje nebo sazí. Vizuální patina je kombinací několika technik: washe, suchého štětce, filtrů, pigmentů a pastelů.

Použil jsem i domácí metody (např. nastrouhané suché pastely a fixaci herkulesem), čímž model získal ojedinělý charakter. Model je pokusem zachytit nejen vojenskou techniku, ale i lidský rozměr války. Posádka není vidět – a přesto je přítomna v každém detailu. Toto není hrdinský výjev, ale realistický střípek každodenní rutiny – moment, kdy si vojáci oddechnou, vyčistí zbraň, doplní náboje a připraví se na další palebné postavení. Klid před bouří.

